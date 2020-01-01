Алёна Морозова «Архитектура — весьма субъективная и нерегулируемая отрасль» Будущий главный архитектор Пермского края Артём Габдрахманов — о том, почему считает себя не столько архитектором, сколько градостроителем, и почему регламенты важнее его личного мнения Поделиться Поделиться Твитнуть

Артём Габдрахманов

Константин Долгановский

— Артём Раисович, вы победили в конкурсе на должность главного архитектора Пермского края. Раньше главного архитектора у нас не было. Расскажите, пожалуйста, чем вы будете заниматься?

— На самом деле должность главного архитектора Пермского края не новая. Она существует достаточно давно, но не было человека, который её занимал, поэтому создаётся впечатление, что она появилась только сейчас. Безусловно, в таком крупном регионе, как Пермский край, этот функционал выполнялся, просто он был распределён между различными должностными лицами.

Моя задача как главного архитектора будет сформулирована после вступления в должность. Моё понимание — сопровождение реализации всех значимых градостроительных проектов, а также решение накопившихся проблем пространственного развития, которые касаются не только краевого центра, но и других муниципалитетов, в том числе самых маленьких.

— Как вы планируете решать эти проблемы? Какие территории в фокусе вашего внимания?

— В рамках конкурса на должность главного архитектора я подготовил свои предложения, которые были как раз посвящены теме развития муниципальных образований Пермского края в сфере градостроительства и архитектуры. Я сосредоточил внимание на разработке в первую очередь стратегических документов для края, для каждого муниципального образования, чтобы и региональное руководство, и местные власти чётко понимали, к чему они должны прийти и ради чего они работают в части пространственного развития.

Надо смотреть правде в глаза: не все муниципальные образования ждёт прогрессивный рост. В некоторых из них население будет уменьшаться. Процессы депопуляции продиктованы в первую очередь экономическими и демографическими трендами. Свою функцию я вижу в том, чтобы сопровождать этот процесс с градостроительной точки зрения. Корректная методика управления градостроительной деятельностью позволит не распыляться на создание новой инфраструктуры, а напротив — сжимать существующую и концентрировать усилия на решении острых проблем.

Кроме того, при разработке муниципальных проектов будет предложено учитывать мнения специалистов местных департаментов архитектуры и региональных экспертов.

— Как конкретно это будет происходить? Условно говоря, вы можете прийти к главе муниципалитета и дать своё заключение о том, вписывается новое здание в городскую среду или нет?

— В большей степени я бы сконцентрировал внимание на системной работе. Нам нужно сделать так, чтобы при строительстве новых объектов всегда принимали во внимание мнение специалистов в сфере архитектуры и градостроительства. Таким образом, в формировании облика населённого пункта должна быть «видна рука» специалиста.

В качестве одного из инструментов — разработка методических рекомендаций для тех или иных категорий объектов социальной инфраструктуры, которые мы направим в муниципалитеты для использования в дальнейшей работе.

— Я правильно понимаю, что это будут просто рекомендации? Права вето у вас не будет?

— У нас муниципалитеты в определённой степени независимы от решений исполнительных органов власти региона. Но я уверен, что наши рекомендации будут восприняты адекватно.

В отношении полномочий главного архитектора я всё же склонен считать, что мнение конкретного должностного лица не может быть истиной в последней инстанции. Поэтому мы будем стремиться создать некие регламентирующие документы. Я считаю, что это более правильный путь, потому что не может один человек регулировать абсолютно все архитектурные объекты на территории такого большого субъекта РФ, как наш.

— Если в территориях Прикамья главных архитекторов нет, то в Перми такой человек есть. Как у вас будут регламентированы взаимоотношения с ним? Последнее слово за вами?

— Отсутствие в некоторых муниципалитетах главных архитекторов — это, наверное, политическая воля или её отсутствие. Никто не запрещает вводить такую должность. Более того, у нас есть рекомендации президента по подчинению главных архитекторов главам муниципальных образований.

Да, в Перми у нас есть главный архитектор. С ним мы, я думаю, прекрасно понимаем друг друга и разделяем в части архитектуры и градостроительства одни и те же взгляды, поэтому вопросов о каких-то диаметрально противоположных мнениях стоять не будет. Если говорить о разделении полномочий, то функции главного архитектора Пермского края я в большей степени вижу не в сфере контроля архитектурного облика зданий, а в сфере формирования вектора развития, регулирования этой сферы.

Надо понимать, что моя должность — это не столько главный архитектор Пермского края, сколько главный градостроитель Пермского края. Планируемые полномочия главного архитектора на уровне субъекта подразумевают некую системную работу — поиск баланса в развитии между различными отраслями, участвующими в градостроительной деятельности, в большей степени взаимодействие с нормативной документацией и документацией территориального планирования, нежели работу с проектами конкретных зданий. Хотя не исключаю, что буду подключаться к обсуждению отдельных проектов, в особенности знаковых.

— Если вы не будете заниматься архитектурным обликом зданий, то я не совсем понимаю, чем ваша работа будет отличаться от той, что вы выполняли в должности директора Института регионального и городского планирования. Институт вообще продолжит свою работу или его штат заведут в структуру аппарата главного архитектора?

— Отличие будет заключаться отчасти в придании особого статуса — главный архитектор Пермского края имеет должность замминистра по управлению имуществом, отчасти — в количестве взаимодействий с внешней средой. Что касается института, то он обязательно продолжит своё существование. У нас с министерством имущества уже отлажен процесс, в рамках которого в институте вырабатываются многие решения существующих задач.

В ближайшее время нам предстоит определить структуру министерства, в том числе по-новому интегрировать в эту структуру Институт регионального и городского планирования. С большой долей вероятности институт будет подведомственным главному архитектору.

— Что вы будете делать как главный архитектор в рамках подготовки к 300-летию Перми?

— Однозначно можно сказать о том, что необходимо заниматься экспертным сопровождением всех проектов, которые реализуются с привязкой к 300-летию Перми. Это сопровождение заключается не только в анализе предлагаемых проектных решений и внешнего облика объектов, но и в подготовке земельных участков к застройке.

Главенствующим регулирующим документом является Градостроительный кодекс, который устанавливает проведение определённых процедур, предвосхищающих строительство, мы не можем использовать те или иные участки так, как нам это представляется. Для определения направлений пространственного развития есть документы территориального планирования — схема территориального планирования, генеральные планы, а также правила землепользования и застройки, регулирующие регламенты использования земельных участков. Любые изменения в эти документы вносятся с учётом проведённых публичных слушаний. Все эти процессы очень длительные, поэтому наша задача — подготовить изменения в эти документы таким образом, чтобы было минимум замечаний, и обеспечить скорейшее утверждение. Это позволит нам ускорить сроки реализации проектов.

Также в ближайшей перспективе запланирована актуализация Генерального плана Перми. Эти работы выполняются в рамках полномочий, которые с начала 2021 года переданы Министерству по управлению имуществом и градостроительной деятельности. Мы хотим получить максимально прогрессивный документ, который будет удобен для использования.

— Как вы считаете, что конкретно нужно изменить в действующем генплане?

— В настоящий момент я бы не назвал наш генплан и наши правила землепользования и застройки плохими или устаревшими. Они выполнены на хорошем уровне, но в процессе работы с генеральным планом мы сталкиваемся с одной и той же проблемой — длительность согласований и процедур. При этом динамика градостроительных изменений постоянно возрастает. В том числе возрастает спрос населения на какие-то новые и прогрессивные проекты. Хотелось бы, чтобы генеральный план позволял нам более оперативно, более гибко подходить к таким вопросам, чтобы мы могли получать подобные объекты в максимально короткие сроки.

Кроме того, я считаю, что в генплане мы должны предусмотреть возможность подтолк­нуть правообладателей земельных участков к пониманию процесса реновации промышленных территорий. В то же время надо зафиксировать основные территории, которые мы трогать ни в коем случае не должны. В первую очередь речь идёт об экологическом каркасе города.

— Если говорить о комплексном развитии территорий, можете назвать какие-нибудь конкретные площадки в Перми и Пермском крае, которые являются перспективными?

— В Перми сейчас масса таких площадок. Например, территория Рязанского промышленного узла. Многие застройщики, оценивая перспективы, уже прилагают усилия к приобретению там земельных участков или активов в виде существующих зданий. В Перми есть территория вблизи ДКЖ. Там процесс реновации уже запущен, подавляющее большинство зданий уже расселяются и планируются к сносу.

В Перми площадок под реновацию будет становиться всё больше и спрос на них тоже будет расти. В других муниципалитетах Прикамья ситуация обстоит немного по-другому. Там есть территории, подходящие для комплексного развития, подразумевающие изменение вектора использования территории, но вместе с тем есть и более доступные участки. То есть застройщики чаще предпочитают осваивать свободные от застроек площадки, а не входить в сложную, на их взгляд, историю комплексного развития территории.

— Про Рязанский промышленный узел и ДКЖ мы уже слышали. А есть какие-то новые площадки для КРТ, к которым застройщикам надо присмотреться?

— Одна из перспективных площадок — территория бывшего мясокомбината на улице Дзержинского. В настоящий момент мясокомбинат свою деятельность прекратил, собственник земельного участка производит постепенный демонтаж существующих строений. Это перспективная площадка для КРТ. Отмечу, что комплексность, с моей точки зрения, заключается в создании устойчивого соотношения жилой и коммерческой недвижимости, инфраструктуры всех типов, чтобы территория могла генерировать необходимое количество налоговых поступлений в бюджет и в то же время стать современным местом обитания для городских жителей.

— Если говорить о перспективах, то сейчас очень актуальна тема наземного метро, проект которого недавно презентовали. Какие точки для строительства вы считаете перспективными, с учётом будущих остановок метро?

— В теории каждый остановочный пункт — это будущий центр притяжения. Какие-то остановочные пункты будут размещаться на месте существующих железнодорожных станций, какие-то только будут создаваться. В градостроительной документации планируется предусматривать в радиусе пешеходной доступности от этих точек создание необходимой инфраструктуры, как государственной, так и коммерческой. Потому что человек должен приехать не просто в абстрактное место — на железнодорожную станцию, а в место притяжения, где он может получить ту или иную услугу, посетить массовое мероприятие, пройти к месту приложения труда или проживания и т. д.

— Недавно презентовали обновлённый проект ТПУ «Пермь II». Раньше здание вокзала было с башенками...

— Да, видоизменение проекта было инициировано в том числе с участием Института регионального и городского планирования. Мы оценили, каким образом первоначальный проект соотносится с проектируемой окружающей городской средой и пришли к выводу, что целесообразно предусмотреть определённые изменения. На прилегающей территории планируется комплексная реновация микрорайона ДКЖ. Также, в частности, реализация таких крупных инфраструктурных проектов, как улица Строителей, возведение универсального дворца спорта, который будет прилегать к жилому району. Мы пришли к выводу, что облик планируемого транспортно-пересадочного узла должен быть созвучен с этой застройкой, поэтому мы совместно с застройщиком ТПУ подготовили и согласовали новый эскизный проект.

Здание ТПУ со стороны планируемого района имеет современный облик. С другой стороны, открывающейся при прибытии на платформы, которая не менее важна для застройщика (АО «РЖД»), имеет отсылки к истории железной дороги на Урале. Совместно мы попытались по архивным данным отчасти воссоздать облик того вокзала, который был построен на этом месте в начале XX века. Новый проект получился более интересным, на мой взгляд. Примечательно, что благодаря гармоничному сочетанию требований заинтересованных лиц полученный результат устраивает все стороны — и железнодорожников, и регион, и муниципалитет. Очень надеюсь на АО «РЖД» — на этапе проектирования объект должен обрести более конкретные решения, основанные на требованиях всех регламентирующих документов. Такой проект очень нужен городу и краю.

— На заседании краевого градсовета вы предлагали ввести процедуру согласования архитектурно-выразительного облика объектов капитального строительства ещё на этапе выдачи разрешения. Как продвигается работа по этому вопросу?

— Мы в настоящий момент готовим свои предложения. К сожалению, тренды федерального законодательства направлены на то, чтобы минимизировать количество процедур для застройщика, предшествующих получению разрешения на строительство. На территории РФ введён запрет на согласование облика будущего здания до момента получения разрешения на строительство, за исключением исторических поселений и городов федерального значения. Но ни один населённый пункт на территории Пермского края, конечно, в этот перечень не попадает.

Поэтому мы сейчас занимаемся поиском альтернативных механизмов, как можно взаимодействовать с застройщиками в части улучшения качества проектируемых объектов. Одно радует: после того как мы эту тему обсудили и привлекли к обсуждению участников градостроительной деятельности, застройщики стали обращаться и предварительно обсуждать их видение тех или иных проектов. А мы им подсказываем и рекомендуем, какие решения возможно использовать, чтобы объект оказывал положительное влияние на облик конкретной улицы и района в целом.

— Но всё равно пока получается, что от появления условных «Магнатов» мы не застрахованы?

— В большей степени это история не об архитектуре, а о том, что должны быть регламенты, понятные и одинаковые для всех. Наша задача такие регламенты как раз разрабатывать, соблюдать и модернизировать. Архитектура — весьма субъективная и нерегулируемая отрасль, а наша задача — оставляя пространство для творчества, эту субъективность снижать и направлять застройщиков в сторону реализации проектов, последствия которых будут стимулировать повышение качества городской среды на территории Пермского края. Реализуя проекты, застройщики неосознанно (реже — осознанно) программируют определённый сценарий для этой территории в будущем. Поэтому на предлагаемые регламенты надо смотреть сквозь призму так называемого устойчивого развития.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.