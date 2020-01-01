Елена Синица Мария Сыропятова Глубина падения Глава краевого минэка и уполномоченный по правам предпринимателей поспорили о финансовом положении общепита Поделиться Поделиться Твитнуть

Оборот падает у всех, в пиццериях примерно 30—40%, в барах до 60%

Илья Радченко

На минувшей неделе депутаты комитета Законодательного собрания по промполитике заслушали информацию о сложившейся ситуации в сфере общественного питания. С введением системы QR-кодов эта сфера испытала «провал», если смотреть выручку понедельно, сказал на заседании глава регионального минэка Эдуард Соснин.

По словам главы ведомства, по данным на 19 октября, выручка со всех касс составляла 530 млн руб., а по данным на 9 ноября — 300 млн руб. При этом Соснин отметил, что эта сумма всё равно в два раза больше, чем в аналогичный период 2020 года.

«Если смотреть на выручку общественного питания в 2021 году, она значительно превышает выручку 2019 и 2020 годов суммарно. Конечно, есть предприниматели, которые испытывают трудности, и мы это видим по количеству контрольно-кассовой техники. В 2021 году оно снижалось, но сейчас стабилизировалось. Это свидетельствует о том, что некоторые предприятия действительно закрываются. Но те, которые остаются, суммарно показывают по рынку оборот больше, чем за 2019—2020 годы», — пояснил Эдуард Соснин.

В частности, министр сообщил, что с введением антиковидных ограничений суммарная выручка с касс сейчас составляет 2,4 млрд руб. в месяц. В то же время в октябре 2019 года, «когда о ковиде ещё знать не знали», она составляла 1,9 млрд руб., в октябре 2020-го — 1,6 млрд руб.

Кроме того, он обратил внимание, что за шесть месяцев 2019 года от общепита поступили налоги на сумму 283 млн руб., 2020 года — 264 млн руб., 2021 года — 437 млн руб.

«Значительно растут НДФЛ — более чем на 50%. Более чем в два раза выросли поступления по спецрежимам. Значительно выросли поступления по налогам на прибыль организаций. Судя по этим данным, сфера общественного питания не испытывает каких-то существенных проблем. Даже в период введения QR-кодов», — подчеркнул Соснин.

Он также добавил, что только 20% предпринимателей, которые имели на это право, применили пониженные ставки. В результате этой меры выпадающие доходы бюджета составили 2 млрд руб., но правительство было готово к выпадающим доходам в пять раз больше, отметил глава минэка. Это свидетельствует о недостаточном информировании предпринимателей, считает Соснин.

Сейчас нужно напомнить предпринимателям о том, что они могут применять пониженную ставку. Нужно, чтобы они не боялись пользоваться этим правом, ведь, «если предприниматель заплатит налоги по полной, налоговая деньги назад не вернёт», добавил глава ведомства.

Соснин также отметил, что сейчас дополнительные меры поддержки не рассматриваются. Проблема не в недостаточной информированности, не согласился уполномоченный по защите прав предпринимателей Павел Новосёлов.

«Я просто не верю, что 80% предпринимателей не следят за своим налоговым режимом. Возможно, они попросту не смогли воспользоваться этими мерами поддержки. Почему? Потому что меры оказывались не по фактическому падению выручки, а по коду ОКВЭД. Это говорит о том, что код ОКВЭД у этих предпринимателей просто не подошёл, несмотря на то что они, скорее всего, занимались деятельностью именно в пострадавшей сфере», — сказал Новосёлов.

Он также считает упущением тот факт, что за два года пандемии подход к мерам поддержки не пересмотрели. Согласно Налоговому кодексу, устанавливать код ОКВЭД в соответствии с основным видом деятельности — это обязанность и ответственность предпринимателя, ответил Эдуард Соснин. Он добавил, что другого подхода, кроме как рассмотрение предпринимателей по ОКВЭДам, нет.

На это Павел Новосёлов предложил использовать данные налоговой о выручке предпринимателей: «Если вы видите падение выручки больше чем на 50%, неужели это не основание оказать поддержку?»

Соснин ответил, что таких предпринимателей как раз по ОКВЭДам и замечают. «Это замкнутый круг. Если предприниматель указал ОКВЭД гостиничный бизнес, а по факту оказывает услуги перевозчика, то он в статистику налоговой попадает как гостиничный бизнес. Да, это недоработка налоговой службы в том числе, признаю. У них не хватает ресурсов, чтобы всех обязать поменять свой основной ОКВЭД», — сказал руководитель минэка.

Новосёлов же заявил, что не верит, что, несмотря на фиксируемое повышение выручки, рестораторы стали жить лучше, чем в 2019 году. «Всему причина — инфляция. Все мы ходим в магазин и видим, как выросли цены на продукты питания. Это одна причина. Я думаю, что они не жируют сейчас», — отметил Павел Новосёлов.

В результате Эдуард Соснин предложил всем активизироваться в информационной кампании и посмотреть по итогам года, сколько предпринимателей воспользуется мерой поддержки.

Олег Ощепков, совладелец кафе «Улитка», «Маркс», Happy, «Вехотка»:

— Высказывания господина Соснина сейчас активно обсуждаются рестораторами, и, честно говоря, в приведённых им данных есть масса подводных камней. Важно помнить, что с 2020 года мы перешли с ЕНВД на «упрощёнку», в результате чего стали платить в разы больше налогов. Господин Соснин, к сожалению, не упоминает об этом ключевом факторе изменений. При этом традиционно индексируются, повышаясь, арендные платежи, принципиально увеличились коммунальные расходы. Цены на ключевые продукты только за последние полгода выросли значительно. Поэтому всё далеко не так радужно, как описывается министром экономики. И да, реакция коллег на его обобщения достаточно негативная. Рецепт более продуктивных отношений с предпринимателями до неприличия прост. Если ты хочешь понимать реальную ситуацию, можно прийти в сообщество рестораторов. Бизнес объективно и предметно расскажет министру, как обстоят дела и какого рода нам необходима поддержка в системе. И тогда министр будет гораздо более содержателен в любой следующей дискуссии.

Мы видим, что введение QR-кодов однозначно ухудшило наши экономические позиции. Тактически мы точно проиграли. Да, мы понимаем, что необходимы принципиальные и системные решения проблемы с ковидом. Возможно, господин министр не догадывается, что все мы, рестораторы, стараемся системно влиять на изменения в части вакцинации: собственным примером, работой с нашими сотрудниками и активной кампанией в социальных сетях. То есть мы в одной лодке с правительством в вопросе решения этой важной социальной задачи. А если так, хорошим тоном было бы поинтересоваться у нас, как обстоят дела и какая именно сейчас нужна поддержка.

Максим Минин, владелец пиццерий Toropomodoro и Novopomodoro:

— Мы уже месяц работаем по QR-кодам и в отрасли видим не очень весёлую статистику. Оборот падает у всех, в пиццериях примерно 30—40%, в барах до 60%. Для последних актуально ограничение по времени — сейчас они вынуждены закрываться после 23:00. Конечно, это не может не сказываться. А рентабельность в нашей отрасли не позволяет допускать такое падение. При этом уже понимаем, что вряд ли у нас отменят требование о проверке QR-кодов. И как дальше выживать, пока непонятно.

Вакцинация населения, конечно, растёт, но мы на себе это не ощущаем. Как выручка просела в начале ноября, так она на этом уровне и держится. Из-за падения оборотов мы, конечно, уменьшили и расходы. Но есть и такие статьи, которые сократить не получается. Во-первых, арендную плату никто не сокращает. Можно договориться только об отсрочке. А если ноябрь был такой плохой, то надежда только на то, что ситуация выправится в декабре. Иначе нечем будет закрывать убытки в ноябре. Во-вторых, из отрасли из-за падения зарплат опять побежит персонал, как это уже было в 2020 году. Зарплаты упали, где-то в отрасли есть и задержки. Многие сотрудники такое терпеть не могут и уйдут на более стабильные рабочие места, в такси или доставку. Поэтому в этой ситуации брать кредиты даже с 3%-ной ставкой рискованно. По условиям, если не выдержать сохранение 90% фонда оплаты труда по штатному расписанию, то процентная ставка вырастает до 15%. В результате можно уйти в банкротство. Пониженные ставки налога на имущество для ресторанов и кафе, как правило, не актуальны, поскольку мало у кого недвижимость в собственности. Поддержка в виде отсутствия НДС, которую обещают с начала 2022 года, будет востребована скорее крупными игроками на рынке. А их не так много. Для большинства владельцев кафе, у которых по два или три заведения, это не очень интересно.

Безвозмездные выплаты по МРОТ, на которые мы заявились и уже их получили, действительно нас поддержали. Они позволили частично закрыть убытки ноября. Но если бы нам позволили работать в нормальном режиме, то мы, конечно, заработали бы больше. Для нас сейчас важно сохранить сотрудников. Кадры мы готовим для себя самостоятельно. И основной страх сейчас в отрасли, что люди побегут, а вернуть их будет невозможно. На подготовку новых нужно много времени. Если бы нам выдали ещё какие-то средства «на поддержание штанов», прежде всего на выплату зарплаты сотрудникам, это была бы действенная мера поддержки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.