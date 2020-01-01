Елена Бардукова Кнут и пряники Кто выиграет, а кто проиграет после введения нового тарифного меню в транспорте Поделиться Поделиться Твитнуть

На пленарном заседании 16 ноября депутаты Пермской городской думы приняли новую методику расчёта тарифа на проезд в общественном транспорте столицы региона, а также сразу утвердили новое тарифное меню. На минувшей неделе заинтересованные лица собрались на круглом столе, чтобы обсудить, какие последствия будут у этих решений.

Как напомнил первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин, ранее действующий тариф в 26 руб. (при безналичной оплате проезда — 24 руб. — Ред.) был отменён решением суда. Согласно новой методике расчёт тарифа производится путём деления всех транспортных расходов на фактический пассажиропоток. Экономически обоснованный тариф, таким образом, составил 35 руб. за одну поездку.

Депутаты на пленарке приняли решение, что с 10 января 2022 года стоимость поездки в общественном транспорте составит 33 руб. — меньше экономически обоснованного тарифа, но на 27% больше, чем сейчас. Кроме того, пассажиров лишили и ряда ставших уже привычными «плюшек»: например, бесплатных пересадок и скидки в 2 руб. за безналичную оплату. Заодно к стоимости проезда приравняли и стоимость провоза багажа (на данный момент она составляет 50% от цены билета).

Платить больше, но меньше

Казалось бы, очевидно, что такой существенный рост тарифа сильно ударит по карманам пермяков. Однако и на заседании гордумы, и в ходе круглого стола неоднократно подчёркивалось, что по факту с внедрением нового тарифного меню пассажиры, пользующиеся общественным транспортом регулярно, платить за проезд будут значительно меньше, чем сейчас.

В качестве примера Эдуард Хайруллин привёл разные виды нового тарифного меню: на число поездок и безлимитные проездные на конкретные периоды. Причём наиболее выгодными для жителей станут именно безлимитные проездные, стоимость проезда по которым высчитывали исходя из 22 рабочих дней и четырёх поездок в сутки.

Так, если при покупке проездного на 40 поездок каждая обойдётся в 29,7 руб., то при использовании безлимитного проездного на месяц стоимость поездки составит 21 руб., на год — 13 руб.

Также предусмотрены льготные проездные для школьников 5—11-х классов, студентов, пенсионеров и малоимущих многодетных пассажиров. По безлимитным проездным на 15 дней и месяц стоимость проезда для них составит 17 руб. и 12 руб. соответственно.

Проездные, по мнению Эдуарда Хайруллина, «проще администрировать», а отказ от бесплатных пересадок он мотивировал тем, что они «разрушат всю логику тарифного меню». Тем более что пассажиры с безлимитными проездными смогут ездить сколько угодно.

Он также добавил, что новое тарифное меню позволит сократить разрыв в бюджете с 2,2 млрд до 1,5 млрд руб. Коллегу поддержал и начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин. По его словам, поступления в бюджет останутся на нынешнем уровне, даже если все пассажиры начнут пользоваться безлимитными проездными.

К «зайцам» морально готовы

Ещё один бонус для владельцев проездных — возможность купить их через мобильное приложение «Транспортная карта Пермь». Планируется, что эта опция будет доступна пользователям уже с 10 января 2022 года. При этом останется возможность приобрести и обычные пластиковые карты.

Кроме того, для пользователей проездных предусмотрено и значительно более мягкое наказание за безбилетный проезд.

«Если у пассажира есть безлимитный проездной, но он его не отметил, предлагаем ограничиться предупреждением. На текущий момент у пассажиров такого права нет. А для тех, у кого нет проездного и кто не оплатил проезд, штраф должен быть увеличен», — считает Анатолий Путин.

Он также сообщил, что на данный момент администрация Перми совместно с министерством транспорта региона готовит соответствующий законопроект. В частности, размер штрафа для безбилетников предложено увеличить до 2,5 тыс. руб.

По словам начальника дептранса, «эта цифра сопоставима с теми недополученными доходами, которые бюджет может понести, если человек месяц ездит без оплаты проезда».

При этом он отметил, что в связи с переходом на бескондукторную оплату проезда мэрия «морально готова» к росту числа безбилетных пассажиров и планирует увеличить штат контрольно-ревизорской службы.

Готовы в администрации и к уменьшению пассажиропотока. Однако, как сказал Анатолий Путин, после периода привыкания он вернётся к прежнему уровню.

«В автобусе ковида нет»

В целом обсуждение нового тарифного меню прошло достаточно спокойно. Председатель общественной организации «Насмного» Ирина Ермакова рассказала, что обращающиеся к ним жители воспринимают грядущие изменения болезненно, но «нельзя сказать, что всё плохо».

Так, в качестве плюсов транспортной реформы она отметила обновлённый автопарк, кондиционеры в автобусах, более вежливый персонал и пока ещё действующие пересадки. В числе минусов — переполненные автобусы в часы пик, долгое ожидание некоторых маршрутов, не всегда работающие летом кондиционеры и неудобство оплаты проезда у водителя.

«Люди говорят, что они хотят прийти на остановку, постоять не больше 10 минут, зайти в автобус и сесть. Не стоять битком, как у нас сейчас. У нас везде антиковидные меры, а в автобусе ковида сразу нет. Какие-то двойные стандарты получаются», — сообщила Ирина Ермакова.

Эдуард Хайруллин ответил, что максимальная загрузка общественного транспорта по утрам происходит везде, во всех городах, будь то Москва или Токио. Что касается времени ожидания транспорта, в октябре показатель регулярности маршрутов в Перми составил 96,3% — один из самых высоких в стране. А если говорить о соблюдении социальной дистанции, в этом случае надо значительно увеличивать количество автобусов, а вместе с ним и плату за проезд.

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