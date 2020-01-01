Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Узелки памяти В Центральном выставочном зале открылась выставка о детстве Поделиться Поделиться Твитнуть

Юлия Баталина

Почти год назад в Перми прошла выставка московского скульптора Ирины Андреевой «Притяжение зимы» (0+). Она была приурочена к зимнему фестивалю «Сочельник», который традиционно проводит Пермский дом народного творчества «Губерния», и прошла стремительно и неожиданно. Далеко не все, кто хотел бы её увидеть, успели это сделать, и сейчас, когда Центральный выставочный зал возвращается к творчеству Ирины Андреевой, он делает пермякам настоящий драгоценный подарок.

Если «Притяжение зимы» хотелось назвать белым и пушистым, то новая выставка — «Узелки на память» (0+) — уже не такая «белая», но по-прежнему «пушистая».

Юлия Баталина

Детство, лето, деревенский домик бабушки. Мальвы в палисаднике, русская печка, на которой свернулась кошка. Ветер развевает ситцевые занавески, на круглом вязаном коврике — горшок с геранью, а на круглом столе, покрытом скатертью, старое, наверное, ещё военных лет, письмо. Строчки расплылись от времени, но первые слова читаются безошибочно: «Дорогая мама». На длинном обеденном столе — нехитрые деревенские деликатесы: баранки и конфеты «дунькина радость», но самое вкусное — это земляника с густым деревенским молоком и ровненькие, аккуратные пельмени ручной лепки, которые, выстроившись стройными рядами, ждут своей очереди отправляться в кипяток.

Когда представляешь всё это, щемит в носу даже у тех, кому не посчастливилось проводить лето у деревенской бабушки.

А теперь вообразите всё то же самое, только — из войлока. Войлочные дома, войлочная мебель, войлочный велосипед, войлочные цветы… Пельмени, молоко и земляника — тоже войлочные!

Юлия Баталина

Иногда очень непросто разделить скульптуру и декоративно-прикладное искусство. Вот, скажем, уральские камнерезы — они скульпторы или мастера ДПИ? Тут каждый раз приходится определять особо — зависит от изделия. А вот с Ириной Андреевой всё понятно: она, безусловно, скульптор. Казалось бы, войлок — материал, который безоговорочно вписывается в идеологию женского рукоделия, но у Андреевой он становится основой для создания больших художественных композиций; и дело даже не во внушительных размерах, а в том, что в них нет никакой прикладной функции. Это не подушки или коврики, не предметы текстильного декора и даже не игрушки. Это скульптуры, которые складываются в сложные и тонкие композиции — лирические и трогательные.

Юлия Баталина

«Узелки на память» — это выставка-инсталляция; не набор отдельных произведений, а нечто цельное. Входя в выставочный зал, зритель как будто оказывается на деревенской улице: справа — окошко с резными наличниками, из-за занавески выглядывает девочка; слева — вёдра с водой, на одном из них ковшик. Впереди — вход в избу, дверь приоткрыта, в палисаднике цветут мальвы и бродят цыплята. Внутри — уютные и полные значимых деталей уголки нехитрого интерьера: допотопное радио на стене, выцветшие фотографии, цветущие герани. То самое драгоценное письмо военных лет, а рядом на столе лежат очки; на спинке стула — ситцевый платочек…

«Ситец» здесь, конечно, из войлока; Ирина Андреева так тонко и бережно создаёт из вроде бы неповоротливого материала нежные цветочные лепестки и складки лёгкой материи, что кажется, будто из войлока она «вылепила» не только занавески, но и ветер, который их колышет.

Юлия Баталина

Каждая деталь здесь важна, каждая значима и полна сентиментального смысла. Вот русская печь. Вокруг заслонки — «аура» из сажи (на самом деле войлок другого оттенка), на «металлических» заслонках — традиционный рисунок, на печке сушатся валенки — большие, поменьше и совсем маленькие, а на лежанке за занавеской — кошка с котятами; одного из них девочка рядом с печкой пеленает, словно младенца или куклу.

Все скульптуры Андреевой необходимо осматривать со всех сторон. Вот коза стоит, уткнувшись лбом в заборчик, к зрителю она повёрнута задом с увесистым выменем; обойдёшь композицию с другой стороны и видишь, что за заборчиком прячется девочка, которая тайком принесла козе какое-то лакомство.

Юлия Баталина

Девочка, главная героиня этой истории, — может быть, сама Ирина Андреева в детстве, ведь деревня, о которой идёт рассказ, — не просто какая-то, а вполне определённая деревня — в Удмуртии, но населённая русскими, где автор выставки в детстве гостила у бабушки. Выставка появилась после того, как Андреева побывала в тех местах и нашла развалины бабушкиной избы, где ещё сохранились какие-то детали интерьера.

Фотографии, развешанные на стенах Центрального выставочного зала, — окрестности той самой деревни и детали тех самых развалин. Они — словно окна во внешний мир, куда можно выглянуть из тёплого и мягкого войлочного деревенского детства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.