Культура — не только в городе Благодаря национальному проекту «Культура» отремонтирован досуговый центр в посёлке Сылва Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Модельные библиотеки, автоклубы, социальные кинозалы… Благодаря национальному проекту «Культура» города и посёлки Пермского края получают новые возможности для развития. Особое внимание в национальном проекте уделяется учреждениям досуга, работающим в глубинке: дворцам и домам культуры, клубам и многофункциональным центрам, объединяющим культуру, спорт и информационные услуги.

Хороший пример — автономное муниципальное учреждение «Центр информации, досуга и спорта «Сылва», работающее в одноимённом посёлке Пермского района. В 2021 году центр стал участником сразу двух федеральных проектов: национального проекта «Культура» и проекта «Культура малой Родины».

Сылва активно участвует в реализации национальных проектов, в чём смог убедиться губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Образование, благоустройство и культура — все три сферы получили весомые бонусы: новый корпус школы, комфортный и оборудованный по самым современным стандартам, полностью решил проблему нехватки учебных мест для сылвенских детей; центральная площадь посёлка может похвастать новыми лавочками, светильниками, озеленением, зонами для прогулок; с новой школой и красивой центральной площадью гармонирует и отремонтированный Центр информации, досуга и спорта.

Глава Прикамья неоднократно подчёркивал необходимость создания равного доступа к культурным ценностям для жителей региона вне зависимости от того, насколько тот или иной населённый пункт удалён от краевого центра.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Развитие инфраструктуры в территориях напрямую влияет на качество жизни населения. Запрос на модернизированные учреждения культуры и современную организацию досуга сегодня действительно высок, поэтому важно приводить в порядок уже существующие ДК и строить новые, отвечающие всем современным требованиям. Нужно использовать для этого все возможности — от федерального финансирования в рамках нацпроекта до привлечения инвесторов в рамках государственно-частного партнёрства.

Капитальный ремонт досугового центра, который так и хочется назвать дворцом, ещё не закончен. В этом году полностью отремонтирована кровля, обновлены санузлы и входная группа, оборудован вход и санитарно-гигиеническое помещение для маломобильных граждан. Самые заметные результаты ремонта — яркий свежий фасад и зрительный зал на 456 мест.

На ремонт центра досуга «Сылва» в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура» было потрачено 22 459 910,35 руб., в том числе 16 233 400 руб. из федерального бюджета, 6 004 135 руб. из регионального бюджета и 222 375,35 руб. из местного бюджета. Дополнительно из местного бюджета было направлено 7 664 231,60 руб., и в целом на капитальный ремонт учреждения в 2021 году было потрачено 30 124 141,95 руб.

В рамках проекта «Культура малой Родины» было приобретено современное световое оборудование, заменены кресла в зрительном зале, выполнен ремонт потолка в фойе и зрительном зале.

Это ещё не финал истории обновления центра досуга «Сылва»: в 2022 году ремонт продолжится — будут отремонтированы и заново оборудованы помещения второго этажа и спортивный зал.

Дмитрий Махонин 12 ноября во время поездки в Пермский район оценил работы, проведённые в Сылве, и порекомендовал на следующий год подать заявку на создание в центре досуга модельной библиотеки. Учреждение очень востребовано у жителей посёлка, и современная библиотека здесь будет более чем уместна.

Центр досуга «Сылва» — по-настоящему центр притяжения для жителей посёлка. Здесь проходят концерты и спортивные соревнования, фестивали и конкурсы, работают общественные и творческие объединения, спортивные секции, проводятся показы спектаклей и фильмов, летом здесь располагается детский лагерь. Творческие достижения юных воспитанников «Сылвы» смог по достоинству оценить губернатор: участники творческих объединений, работающих в центре досуга, устроили для него музыкальное шоу.

Многие из 28 клубов и кружков, открытых в центре досуга «Сылва», ежегодно становятся победителями районных, краевых и всероссийских конкурсов. Совет молодёжи Maximum ведёт большую работу с подростками и молодёжью. В 2020 году сылвенская молодёжь создала Волонтёрский штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. За эту деятельность юные волонтёры были награждены золотыми, серебряными и бронзовыми знаками «Доброволец Пермского муниципального района», а по итогам работы 2020 года совет молодёжи Maximum был признан лучшим детским и молодёжным объединением Пермского муниципального района.

В 2021 году в Сылве впервые прошла арт-резиденция для выявления, развития и поддержки талантливой молодёжи посёлка.

Спортивный отдел центра досуга ежегодно проводит легкоатлетический Сылвенский новогодний марафон, в котором принимают участие спортсмены не только Пермского края, но и других регионов России — более 1 тыс. участников разного возраста. Это единственный зимний легкоатлетический марафон в Пермском крае.

Благодаря обновлению в рамках национального проекта «Культура» и проекта «Культура малой Родины» центр досуга стал не только по содержанию, но и визуально центром всего Сылвенского сельского поселения, в котором живёт более 10 тыс. человек.

Это не единственный подобный объект, отремонтированный в рамках национального проекта «Культура»: продолжается ремонт Дома культуры в Ильинском, отремонтированы две детские музыкальные школы — в Краснокамске и Кунгуре, до конца нынешнего года будет открыто ещё три модельных библиотеки, которые присоединятся к 15 уже существующим.

Ремонт и переоборудование домов культуры в рамках национального проекта продолжится в следующем году. Средства в объёме 45,2 млн руб. предусмотрены на капитальный ремонт домов культуры в Усть-Кишерти и Верхнем Калино и многофункционального культурного центра в посёлке Марковском Чайковского городского округа.

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