Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дом-корабль: новое плавание Завершён ремонт Дома-музея Василия Каменского в Троице Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский краеведческий музей

15 ноября исполнился 131 год со дня основания Пермского краеведческого музея. День рождения музей отмечает в рабочем режиме — готовит новые выставки и экспозиции. В Доме-музее Николая Славянова планируется открыть выставку «Соединяя мир. Сварка: от медицины до космоса», завершающую большую работу по обновлению экспозиции музея, начатую в 2019 году. В Доме Мешкова откроется выставка, рассказывающая об экспедициях музея в район расселения старообрядцев, посвящённая 50-летию с начала научного изучения Верхокамья и памяти Светланы Александровны Димухаметовой, директора Пермского краеведческого музея в 1990–2000-е годы, историка, руководителя этнографических экспедиций музея.

В декабре после реставрации открывается один из популярных филиалов Пермского краеведческого музея — Мемориальный дом-музей Василия Каменского, поэта-футуриста, одного из первых авиаторов России.

Удобное расположение недалеко от краевого центра, необычная архитектура, интересная история сделали его местом паломничества ещё до того, как этот дом получил статус объекта культурного наследия. Василий Каменский прожил здесь почти 20 лет — с 1932 по 1951 год. Из простой деревенской избы поэт создал дом-корабль с рубкой и палубой. Интерьер был тоже необычным: многочисленные знаменитые гости Каменского оставляли прямо на стенах автографы и рисунки.

Музей здесь возник как неформальный. После смерти Каменского было решено перестроить дом и превратить его в многоквартирный, но жители Троицы хранили и оберегали наследие своего знаменитого соседа. В 1971 году Пермский облисполком принял решение о создании в Троице Дома-музея Василия Каменского, и в апреле 1974 года, к 90-летию со дня рождения поэта, небольшой музей был открыт на общественных началах. В марте 1984 года случилось несчастье — произошёл пожар. Многие экспонаты музея были утрачены, пострадал и дом.

Пермский краеведческий музей получил этот объект в качестве своего филиала в 1991 году. С тех пор музейщики непрерывно восстанавливают здание, совершенствуют и дополняют экспозицию.

С 2020 года шли капитальный ремонт и реставрация дома-музея. Была отремонтирована кровля, укреплены балкон, веранды и лестницы на крышу, усилен фундамент, частично заменены окна и двери, отремонтирована печная труба. Были выполнены внутренние отделочные работы и заменены резные элементы с росписью на фасадах.

На все эти работы из бюджета Министерства культуры Пермского края были выделены средства — 8,7 млн руб.

Сейчас ремонт завершён, и уже в декабре дом поэта готовится представить гостям новую экспозицию.

Как рассказала директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова, на втором этаже музея сохранится и будет немного обновлён рабочий кабинет Каменского — письменный стол и кресло, пишущая машинка, стеллажи с книгами, журналами и сувенирами, привезёнными поэтом из многочисленных поездок. Здесь появится новый модуль, рассказывающий о семье Каменского, его потомках.

На первом этаже будет совершенно новая литературная экспозиция — документы, письма, книги, рассказывающие не только о творческом пути поэта, но и о его увлечении авиацией и театром, о его многочисленных друзьях и знакомых. Авторы экспозиции Светлана Неганова, Зоя Антипина и Ольга Яркова, заведующая Домом-музеем Василия Каменского, готовятся предъявить публике экспонаты, собранные на протяжении последних десяти лет и ни разу не выставлявшиеся.

По словам Татьяны Востриковой, развитие музея только начинается. Если ремонт здания был его первым шагом, а создание экспозиции — вторым, то за ними должны последовать третий, четвёртый, пятый и дальнейшие шаги.

Летом планируется создание новой уличной экспозиции с арт-объектами, в том числе интерактивными.

Среди первейших хозяйственных нужд — завершение газификации, поскольку отопление в доме до сих пор печное.

Музейщики мечтают восстановить оранжерею Каменского — сохранились фотографии, где она видна за фасадом дома поэта.

«У нас нет дефицита идей», — признаётся Татьяна Вострикова. В 2015 году музей получил в управление ещё один исторический объект в Троице — дачу управляющего Голицыных, которая находится напротив дома Каменского. Здесь сотрудники музея мечтают организовать летнюю резиденцию для поэтов и художников, результатами работы которой должны стать литературные фестивали и выставки. Чтобы осуществить этот замысел, предстоит обследовать и отреставрировать здание, а в идеале ещё и сделать его отапливаемым, чтобы резиденция и новый выставочный зал могли работать круглогодично.

Всё это, по мнению директора музея, очень соответствует духу и характеру Василия Каменского — человека-самолёта, неудержимо стремящегося за мечтой.

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