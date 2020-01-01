Елена Синица «Нет нерешаемых проблем» Депутат краевого Законодательного собрания Алексей Андреев — о важности проведения парламентских уроков, проблемах, волнующих молодёжь региона, и об их решении Поделиться Поделиться Твитнуть

— Алексей Петрович, парламентские уроки проходят ежегодно. Почему важно их проводить?

— Самая главная цель, которая ставится при проведении таких уроков, это диалог между представителями законодательной власти и школьниками. Диалог, который позволял бы каждой стороне извлечь определённый результат. Для школьника это дополнительные знания, которые он может получить исходя из парламентского урока. Возможно, какой-то опыт, который старшее поколение способно передать. А главное, парламентские уроки помогают ребятам понять, как работают те или иные институты государства. В повседневной жизни не всегда есть возможность детально изучить это. Здесь же они получают материал из первых рук.

— Для школьников парламентские уроки — это возможность узнать что-то новое. А чем они полезны для депутатов?

— В первую очередь тем, что это возможность послушать молодёжь. Понять, чем они живут, какие у них проблемы, как они смотрят на сегодняшнюю жизнь, как они себя ассоциируют в обществе, к чему стремятся. Это даёт возможность узнать, что для них в данный момент в приоритете. Дальнейшее наше развитие во многом будет определяться потребностями этих ребят, которые сегодня в школе, а завтра — в вузе или на производстве. Они уже становятся реальными субъектами экономической и социальной жизни. Нужно понимать, с чем они идут в эту жизнь, и при принятии решений вносить корректировку уже с учётом этого понимания.

— Работа парламента устроена довольно-таки сложно. В рамках урока важно донести до ребят всю информацию доступно. Но не менее важно их заинтересовать. Как это сделать?

— Многое зависит от того, кто ведёт этот урок. Задача этого человека — понимать, с кем он разговаривает. Важно постараться сложное донести рационально и доступно. Для большинства парламентариев это их профессиональная сфера, поскольку они постоянно работают с людьми. Как следствие, они уже понимают и психологию тех, с кем общаются, их запросы. Так у депутата вырабатываются профессиональные навыки, которые позволяют ему правильно и осознанно донести информацию до слушателя. Если же человеку не удалось это сделать в силу каких-то обстоятельств, он, наверное, извлекает из этого для себя урок.

— Каждый год для парламентского урока задаётся какая-то конкретная тема. Как вам кажется, какие вопросы стоило бы ещё обсудить в рамках таких уроков?

— Сегодня мы подняли, на мой взгляд, очень непростую тему. Мы обсудили, как именно можно решить проблему. Это позволяло нам активно дискутировать. Более того, показать, что в любом явлении есть разные оттенки. Задача человека как раз состоит в том, чтобы он сам понимал, что нет нерешаемых проблем. Есть желание или нежелание их решать. Если брать конкретную проблематику, я думаю, что каждый парламентарий, в зависимости от своей профессиональной сферы деятельности или от комитетов, в которых работает, в приоритете рассматривает вопросы, с которыми сталкивается сам. Соответственно, и я тоже буду в первую очередь говорить о моём видении и восприятии, я не могу выдавать его за видение всего Законодательного собрания.

Для меня, как для человека, работающего в комитете по социальной политике, а также в университете, среди возможных тем дальнейших парламентских уроков — проблемы сферы образования, трудоустройства молодёжи, проблемы их социальной адаптации. Это самое сложное, с чем ребёнок сегодня сталкивается. Ему непросто адаптироваться в том обществе, в котором он живёт, в той среде, в которой он сейчас находится. Здесь, я думаю, есть над чем работать.

В этом отношении меня во многом интересуют и проблемы высшего образования, поскольку уровень высшего образования традиционно не субъектовый, а федеральный. У нас редко в каких субъектах есть вузы, которые финансируются из местного бюджета. Проблемы высшего образования существуют, их нужно поднимать и решать. Дети, которые сейчас в старших классах, потом будут студентами и, возможно, теми же преподавателями. Одним словом, я бы в перспективе для обсуждения видел спектр образовательных тематик.

— Какие вопросы дети чаще всего задавали? Какие направления их больше всего волнуют?

— В нынешнем парламентском уроке мне также понравилось, что ребята были активны. Конечно, в какой-то момент их надо было расшевелить, но тем не менее у них есть интерес. Это уже хорошо. Главный вывод, который я для себя делаю, — наша молодёжь не безнадёжна. Я обратил внимание, что они задавали заготовленные вопросы, не без этого. Но через дискуссию они вышли на какие-то вещи, которые были достаточно интимного характера. То есть это уже не заготовленные вопросы, а их внутренние переживания.

Были вопросы касаемо «ковидной» ситуации, инфраструктуры, наркомании. Сами формулировки вопросов были жизненные. Они шли от самого ребёнка, от его мироощущения. Это свидетельствует о том, что нам надо работать с детьми не на уровне навязывания чего-либо, а на уровне обсуждения, уважения их позиции. Важно, чтобы она была не навязанная, а именно ими выработанная. Это самое главное, что позволяет им потом ощущать не «нам преподаватели вбили это в голову», а «мы это обсудили, подискутировали, и я это осознал и отстаиваю эту позицию».

Также молодёжь очень интересует понимание их перспектив. Каждый из них в старших классах уже задумывается о том, что же его ждёт. Исходя из этого они сегодня сталкиваются с такими проблемами, как уровень образования, социальная адаптация. В частности, на уроке мы подняли проблему организации досуга. В каждом городе, в каждом районе есть своя специфика.

Если мы для молодёжи не создадим какие-то условия, они найдут возможность реализовать себя в другом месте. Важно также понимать, что в молодёжной среде есть так называемые «бунтовщики», которые хотят проявить свою позицию и лидерские качества. Для них надо создавать те механизмы, где они могли бы реализовать эти лидерские качества. В противном случае они их реализуют на уровне двора. Молодёжную энергию лучше запускать в созидательное, а не разрушительное русло. На мой взгляд, это одна из самых серьёзных проблем, которые нам предстоит сейчас решать.

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Основы законотворчества

В школе №79 Орджоникидзевского района Перми 11 ноября состоялся ежегодный «Парламентский урок». Помимо учеников и педагогов в уроке приняли участие депутаты Законодательного собрания Пермского края и Пермской городской думы. Главной целью урока было донести до ребят, что любая проблема имеет решение.

В рамках урока депутаты помогли учащимся понять сущность парламентаризма, а также роль и место законодательной власти в регионе. Отдельное внимание парламентарии уделили важности развития политической культуры и активной гражданской позиции учащихся.

В частности, депутат краевого парламента Алексей Андреев рассказал об истории развития и функционировании Законодательного собрания. В том числе он обратил внимание ребят на то, что структура парламента устроена очень непросто. Он состоит из большого количества комитетов, которые совместно разрабатывают и корректируют законопроекты. Депутат пояснил, что перед тем как закон выходит «в свет», он неоднократно обсуждается на заседаниях. Кроме того, такой орган, как Контрольно-счётная палата, готовит экономическое обоснование, а государственно-правовое управление отмечает юридические недоработки.

Работа этого органа власти — это живой процесс, который постоянно трансформируется под задачи, цели государства, а также потребности общества, подчеркнул Андреев.

Кроме того, на уроке депутаты и школьники подискутировали о проблемах, которые волнуют молодёжь сегодня. Так, ребята обеспокоены недостаточно развивающейся инфраструктурой района. На их взгляд, в Орджоникидзевском районе не хватает мест для проведения досуга молодёжи, в то время как центр города развивается активно. Помимо этого, одна из учениц добавила, что в районе недостаточно организованных площадок для прогулок с животными.

Депутаты согласились, что проблема существует, однако пояснили, что для её решения недостаточно внесения инициативы. Перед тем как приступить к решению проблемы, нужно пройти несколько этапов. В первую очередь важно проанализировать проблему со всех сторон, предложить способы её решения, а также оценить имеющиеся ресурсы. У депутата нет серьёзных экономических рычагов, однако он может вовремя донести ту или иную проблему, предложить пути её решения на уровне администрации, исполнительной власти, подчеркнули парламентарии. Это помогает правильно направлять те ресурсы, которые есть в регионе, для максимально эффективного развития и создания комфортных условий для населения.

В продолжение темы Алексей Андреев добавил, что в целом важно создавать все необходимые условия для досуга и развития молодёжи. Если этого не сделать, молодое поколение будет искать эту возможность в других местах, считает депутат.

Помимо этого, школьники обеспокоены и «ковидной» ситуацией. В том числе требованием к студентам активно прививаться. Они переживают, что мера станет принудительной. Как ректор Пермского аграрного университета (ПГАТУ), Алексей Андреев пояснил, что данная ситуация имеет ряд противоречий. В технических вузах часть занятий невозможно провести вне университета, соответственно, их нужно каким-то образом организовать в очном режиме. В таком случае возникает моральная проблема. Во-первых, готовы ли те, кто привился, заниматься в одной аудитории с непривитыми, сказал Андреев. Кроме того, продолжил он, имеется постановление главного санитарного врача края, согласно которому к декабрю должно быть привито 80% студентов, и его нужно исполнять.

В ходе обсуждения дилеммы участники урока пришли к выводу, что необходимо ставить себя на место человека, который принял то или иное решение, и попытаться понять его мотивы.

Тем не менее любая проблема, даже самая сложная и много­уровневая, имеет свои пути решения. Решение проблемы — это процесс, который требует сосредоточения, анализа, оценки ситуации и плана действий, резюмировал депутат.

Алёна Морозова

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