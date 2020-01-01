Валерий Мазанов «Жизнь начинается там, где заканчивается зона комфорта» Финансовый директор завода «Инкаб» Ольга Акинфиева — о возможностях развития с помощью привлечённых средств Поделиться Поделиться Твитнуть

При создании ООО «Инкаб» в 2007 году два собственника внесли в уставный капитал предприятия по 10 тыс. руб. Эти 20 тыс. руб. стали первыми инвестициями в компанию, которая сегодня имеет оборот в несколько миллиардов. Пользуясь исключительно кредитными ресурсами, «Инкаб» стал одним из лидеров производства оптоволоконного кабеля, наращивая выручку и объёмы отгрузки в среднем на 20% в год. То есть практика развития за счёт привлечённых средств себя полностью оправдала, и сегодня, по словам Ольги Акинфиевой, «Инкаб» намерен расширять свой «финансовый инструментарий».

Ольга Акинфеева

Михаил Белоусов

Финансовая стратегия

— Ольга, является ли подобный подход к финансированию производственных проектов распространённым в России? Или случай «Инкаба» исключительный?

— Насколько мне известно, это уникальный случай для России, для Пермского края точно. При этом «Инкаб» на сегодня стал номером один в России по объёмам производства оптоволоконного кабеля и одним из лидеров.

Для развития производства и пополнения оборотных средств привлекались деньги банков. Банки точно не прогадали, получив в лице «Инкаба» прекрасного клиента. Компания очень точно угадала направление развития рынка IT и интернета, загрузила производственные мощности, удачно выстроила политику в отношениях с клиентами, с большинством которых работает уже более семи лет. А с основным поставщиком оптоволокна — американской компанией Corning — уже более 13 лет.

Интеллект, грамотное выстраивание бизнес-процессов и команда — вот три кита, на которых удалось на пустом с точки зрения финансов месте создать крупнейшего игрока этого рынка.

— Ежегодный рост «Инкаба» по производству и выручке составляет порядка 20%, это впечатляющий показатель. При этом, судя по всему, вы не намерены останавливаться на достигнутом. Где те ниши, которые хочет заполнять компания?

— Любой человек, который путешествует по миру, отмечает: качество интернета по сравнению с российским ниже не только в странах Азии, но и в Европе, и в Америке. По нашим прогнозам, российский рынок скоро замедлит развитие, тогда как в других странах потенциал очень велик. Мы это поняли давно и с 2017 года начали активно развивать экспортное направление. На сегодняшний день «Инкаб» — один из российских лидеров экспортных поставок кабельного оборудования.

— Повлёк ли за собой акцент в сторону экспорта расширение финансового инструментария?

— До настоящего времени мы активно работали с крупнейшими российскими банками — Сбербанком и ВТБ. Мы являемся VIP-клиентами этих банков, пользуемся всеми возможными льготами, которые они предоставляют. Но в последние два-три года начали активно участвовать в государственных программах поддержки экспортёров. В частности, этой осенью мы стали первым в России предприятием, подписавшим соглашение со Сбербанком о финансировании дебиторской задолженности по фиксированной льготной ставке, которая существенно ниже ключевой ставки Центробанка, установленной на данный момент.

Также мы как экспортёры участвуем в программах Минпромторга и готовимся к получению займа Фонда развития промышленности (ФРП) — как экспортёры и производители высокотехнологичной продукции. Мы сформировали финансовую модель, подали заявку, этой зимой планируем подписать договор и получить заём.

— О каких суммах идёт речь и на какие цели они будут направлены?

— Сумма около 1,5 млрд руб., ставка 1%, срок — семь лет. За счёт федерального займа мы намерены профинансировать пятилетнюю программу наших капитальных инвестиций и часть текущих расходов: материалы, фонд оплаты труда и пр. Мы будем закупать и монтировать новые производственные линии. Конечно, такими условиями может воспользоваться далеко не каждая компания в России. Необходимо соответствовать целому ряду требований, среди которых — уникальность продукции, её высокая технологичность.

Отмечу, что программа модернизации, финансируемая за счёт средств ФРП, касается только основной, пермской площадки «Инкаба». Дочерние производства в Германии и США также будут развиваться, но за счёт средств программ господдержки экспортёров по линии Минпромторга и Росэксимбанка.

— Какие стратегические цели ставит «Инкаб», начиная такую масштабную программу модернизации производства?

— Сегодня доля экспорта в выручке компании составляет порядка 30%. Мы намерены нарастить этот объём до 50%. При этом будем наращивать отгрузку не только в России, но и на зарубежных площадках, экспорт будем развивать активнее.

— Вы отметили, что активная работа с банками велась до настоящего времени. Означает ли это, что вы постепенно отказываетесь от банковского кредитования?

— Действительно, с начала создания компании и до начала этого года банковское кредитование занимало около 90% всего портфеля. Но банки — довольно консервативные инвесторы со своими особыми требованиями и правилами. Поэтому на данном этапе развития «Инкаба» эволюция неизбежна, мы хотели бы перестроить свою финансовую стратегию.

В рамках реализации стратегии в ближайшее время «Инкаб» выйдет на публичный рынок заимствования с первым выпуском облигаций на 1 млрд руб. В дальнейшем в течение пяти лет планируется ещё несколько выпусков на общую сумму заимствований до 3 млрд руб. с предварительной ставкой доходности для инвесторов — ключевая ставка ЦБ плюс 5%.

Тем самым «Инкаб» проведёт реструктуризацию своего кредитного портфеля. Примерно половину будут составлять публичные заимствования, вторую половину — займы ФРП и различные госпрограммы, в том числе через банки, которые являются их операторами.

— Для чего это нужно? Вы хотите снизить ставку, под которую получаете финансовые ресурсы?

— В среднем ставка останется на том же уровне: по госпрограммам она очень низкая, по облигациям — выше, чем в банках. Реструктуризация кредитного портфеля преследует иную цель. Мы будем погашать кредиты банков за счёт кредита ФРП и облигационного займа. Тем самым наш кредитный портфель станет менее рискованным, более устойчивым, управляемым и в долгосрочной перспективе более эффективным.

Долгосрочные планы

— За последний год число сотрудников «Инкаба» выросло практически на 25% — принято более 100 человек. С чем связан такой стремительный рост?

— Причин две. Первая, как я уже сказала, — это рост объёмов производства на те самые 20% по отношению к прошлому году. Вторая — качественное изменение системы управления предприятием. Когда компания маленькая, ей проще быть гибкой и динамичной, быстро принимать решения и развиваться. Когда лидером рынка становится компания с оборотом более 5 млрд руб., требуется глубокая трансформация управления, прежде всего IT-инфраструктуры.

Проанализировав рынок, мы остановились на продукте компании SAP. Переход на систему управления SAP ERP — для нас главный проект 2021 года. Для его внедрения требуется привлечение высокопрофессиональных IT-специалистов, и этот штат у нас значительно вырос.

С 1 января 2022 года мы должны полностью перейти на SAP. В первом полугодии 2022 года мы намерены поменять систему на площадке в США, в 2023 году — на площадке в Германии.

— По опыту других компаний, внедрявших SAP, известно, что основная сложность заключается в её «непривычности» для сотрудников. Приходится полностью «перестраивать мозги» по сравнению, скажем, с той же 1C, и внедрение новых подходов проходит долго и зачастую нервно. Вы столкнулись с такой проблемой?

— Конечно, как и освоение любых новых навыков, эта система требует определённых усилий от человека. Кому-то это даётся проще — например, программистам. С некоторым «скрипом», но они довольно быстро перестраиваются. Обычным пользователям действительно сложнее. Для меня, например, это как переход с iOS на Android — когда я сменила телефон и осваивала новый, первый месяц был худшим в моей цифровой жизни. Переход с 1С на SAP — примерно то же самое.

Но что делать? Да, есть сложности, есть на первых порах неприятие. Но жизнь начинается там, где заканчивается зона комфорта. Надо просто пройти этот этап, после чего и компания, и каждый из нас станут на уровень выше.

Причём финансовый блок, думаю, выиграет от этого больше всех. Потому что мы будем видеть картину полностью и объёмно. Ведь у нас за рубежом — не просто торговые дома или представительства, а реальное производство. Нам необходимо видеть движение каждой катушки от пермской площадки до финального склада. Видеть, в каком состоянии находится любая единица товара. Такие возможности даёт только SAP.

— К слову о зарубежных площадках. Какова их доля в общем объёме производства и выручки «Инкаба»?

— Головная компания в Перми — порядка 80%. Центр компетенций, костяк культуры, принципов работы и описания бизнес-процессов — безусловно, в Перми. Всеми коммуникациями мы руководим отсюда.

Производство в США — около 22% и 15% — Германия. Немецкая площадка — самая «молодая», она работает лишь с июня 2020 года и только встаёт на ноги. Но она изначально выстроена очень правильно, имеет чёткую стратегию.

Но и в США у нас серьёзные планы. Пандемия показала, что Америка совершенно не готова к работе на «удалёнке». Там во многих даже крупных городах до сих пор используется медный кабель, который не даёт нужной скорости и «картинки». Поэтому, по нашим прогнозам, в ближайшие годы конъюнктура для нас будет складываться благоприятно. Сегодня мы занимаем менее 1% американского рынка оптоволоконного кабеля, но намерены освоить не менее 3%.

— 3% — это звучит скромно…

— Для нас пока достаточно. Надо понимать, насколько это гигантский рынок, он примерно в 13 раз превышает российский. Мы просто не сможем столько произвести. По крайней мере, в обозримой перспективе.

— Что ж, тогда последний вопрос — о перспективах. Экономическую, политическую, социальную обстановку сегодня стабильной не назовёшь. Всё чаще, когда спрашиваешь представителей бизнеса об их планах на три—пять лет, они делают страшные глаза: «Да вы с ума сошли! Горизонт планирования сегодня — максимум полгода, никто не знает, что будет завтра». Вы же рассуждаете о перспективах пяти—семи лет, строите стратегические планы по захвату рынка США. Откуда такая смелость?

— В последние годы политики подарили нам расхожее выражение: люди — вторая нефть. Перефразируя, можно сказать, что интернет — вторая нефть. Мы работаем в такой сфере бизнеса, которая совершенно точно в ближайшие годы будет расти. Цифровые технологии будут развиваться, пусть на дворе хоть пандемия, хоть закрытие границ, хоть сложные международные отношения. В этом глобальном процессе «Инкаб» уже играет заметную роль и будет только расширять своё присутствие на рынке.

Марат Гакашев, директор Фонда развития промышленности Пермского края:

— Долгое время максимальная сумма по основным программам фонда составляла 500 млн руб., что не всегда достаточно для реализации масштабных проектов, которые были у «Инкаба». С этого года у предприятий появилась возможность привлекать с помощью фонда льготные займы до 2 млрд руб.

Переговоры с «Инкабом» привели к тому, что в 2021 году у предприятия появился крупный инвестиционный проект, направленный на импортозамещение и применение наилучших доступных технологий.

Продукция и проект предприятия полностью соответствуют критериям Фонда развития промышленности.

Уникальность данного проекта заключается в том, что он раскрывает весь научно-технический, производственный и инновационный потенциал компании, включая современные IT-решения в сфере производства.

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.