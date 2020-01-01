Елена Синица «У нас есть большое желание развивать сеть общественного транспорта» Начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин — о повышении стоимости проезда и новом тарифном меню, кассовых разрывах в отрасли и планах по её развитию Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

— Анатолий Алексеевич, сейчас жители города обеспокоены возможным повышением стоимости проезда. В связи с чем меняется методика расчёта и соответственно стоимость?

— Причин несколько. Первая объективная причина: цены на всё так или иначе меняются. Водители получают зарплату, необходимо покупать топливо и новые автобусы. Всё это, безусловно, влияет на расходы города по организации работы транспорта. Вторая причина связана с предыдущей методикой расчёта. Она была утверждена ещё в 2011 году и преследовала несколько иные цели. Допустим, по ней нельзя было посчитать реальный объём транспорта, который нужен пассажирам. Та методика оперировала минимальным значением, за которое платили перевозчику. Для того чтобы иметь возможность сказать, что вот здесь автобусы переполнены и нам нужно добавить рейсы, нам необходимо брать расходы за реальное количество рейсов. Третья причина внеплановая — это решение суда от 28 октября, по которому нынешний тариф признан недействительным. Основанием для оспаривания было как раз-таки несовершенство предыдущей методики. По мнению суда, в соответствии с той методикой стоимость проезда должна равняться экономически обоснованной величине, а значит, быть разной на автомобильном и электротранспорте. Исходя из этих причин разработана новая методика. С нашей точки зрения, она является гораздо более прозрачной и понятной по сравнению с предыдущей. Она отражает именно фактический объём расходов, который несёт город на организацию работы транспорта. К тому же она учитывает тот объём пассажиров, который этим транспортом пользуется.

— По какой формуле производится расчёт?

— Формула очень простая. В «числитель» мы берём все расходы, которые город несёт на оплату автобусов, электротранспорта, перевозчиков. Сюда входят расходы на выплату заработной платы, топливо, ремонт и содержание транспортных средств и их обновление. Все мы видим, что за последние годы было приобретено более 600 новых автобусов, 24 новых трамвая. Этот объём расходов закладывается в тариф. В «знаменателе» то количество человек, которое за последний год воспользовалось общественным транспортом. За последний год это 187 млн человек. Соответственно, если пассажиропоток будет расти, то это будет предпосылкой если не для снижения тарифа, то точно не для увеличения.

— Сколько составит стоимость разовой поездки?

— Важно отметить, что 37 руб. — это не тариф, а расчётная себестоимость. Иначе говоря, это максимальная граница, выше которой тариф установить нельзя, но можно меньше. С учётом поправок контрольно-счётной палаты расчётная стоимость составит 36 руб.

— Сейчас оплата по карте дешевле, чем наличными. Сохранится ли такая льгота?

— Да, сейчас самая высокая оплата наличными. По карте стоимость проезда на 2 руб. дешевле. Это правило у нас сохраняется. Для тех, кто пользуется банковскими или транспортными картами, поездка будет дешевле.

— Можно ли привести какие-то сравнительные данные по стоимости проезда и качеству услуги в Перми и других городах?

— Если сравнивать Пермь с другими крупными городами, то практически везде сейчас стоимость проезда находится на уровне 30 руб. и выше. При этом отмечу, что далеко не во всех городах уровень общественного транспорта сопоставим с нашим. У нас один из самых молодых автобусных парков. В Перми средний возраст автобусов три года, в других крупных городах — девять лет. Аналогично и с трамваями: в Перми — 10 лет, в других городах — 25 лет. Кроме этого, во многих крупных городах, где есть проездные или система пересадок, эти функции доступны не на всех маршрутах. Фактически из тех городов, с которыми мы сравнивали, возможность проехать по безлимитному проездному на любом маршруте есть только в Екатеринбурге и Казани. В других городах это возможно только на половине маршрутов. Остальные работают по нерегулируемым тарифам, где сам перевозчик устанавливает стоимость проезда. Соответственно, она может существенно отличаться от установленного тарифа. Условно, есть Уфа, где установленный тариф 29 руб., а на отдельных маршрутах он может доходить до 35 руб. и выше.

— Обновились и тарифы для проездных. Как изменятся в цене гражданские проездные? Станут ли они выгоднее?

— Одновременно с изменением методики расчёта тарифа мы достаточно существенно пересматриваем подход к стоимости проездных. Общемировая практика сводится к тому, что максимально выгодная стоимость оплаты проезда предоставляется при приобретении абонементов на длительный срок, а разовая поездка максимально приближена к экономически обоснованной стоимости проезда. Абсолютно все проездные становятся дешевле. Когда мы утверждали их в 2019 году, в них закладывался достаточно большой объём поездок. Фактически, с учётом влияния пандемии, транспортного поведения жителей, такое количество поездок стало неактуальным. Например, если сейчас в безлимит на месяц заложено практически 100 поездок, то в новом расчёте — 50—60 поездок в месяц. Соответственно, проездной дешевеет на 500 руб. Также дешевеют и проездные на квартал, на год. Появились также два новых вида проездных. Теперь будет проездной на 40 поездок. Он удобен в первую очередь тем, кто ездит только на работу и обратно. Если мы отталкиваемся от базовой стоимости в 36 руб., то по этому проездному цена одной поездки снижается до 31 руб. Будет и безлимитный проездной на половину месяца для тех, кто не совершает много поездок каждый день. В целом проездные позволяют существенно снижать расходы, особенно на фоне роста стоимости разовой поездки. К примеру, безлимит на месяц стоит 1785 руб. Если каждый день совершать по две поездки: в будни — на работу, в выходные — по магазинам, то одна поездка будет стоить уже 30 руб. Если я, допустим, живу в Орджоникидзевском районе и еду в центр, там ещё пересаживаюсь на другой маршрут, это уже четыре поездки в день. А это 88 поездок только в будни, и тогда цена одной поездки для меня уже 20 руб. Те люди, которые часто пользуются транспортом и опасаются роста их расходов, могут как раз выбрать один из видов проездных. В этом случае цена их поездки значительно снизится. В целом, если брать весь город, кто-то предпочтёт оплату по банковским картам, кто-то купит безлимитные или льготные проездные, но средняя стоимость поездки всё равно составит около 30 руб.

— А что насчёт льготных проездных?

— Мы пересматриваем и льготные проездные, потому что, как правило, цена поездки в первую очередь серьёзно влияет на незащищённые слои населения. В нашем городе льготные проездные доступны для школьников, студентов и пенсионеров. С 1 января ими смогут воспользоваться также члены малоимущих семей. Для этих категорий будут доступны три вида проездных. В частности, проездной на 30 поездок со скидкой в 30%. Если по гражданскому проездному стоимость одной поездки составляла 31 руб., то здесь уже 24 руб. Кроме этого, будет увеличен срок действия проездного. В настоящее время очень сложно планировать, успеешь ли израсходовать поездки. Сейчас проездной обнуляется через месяц, а в новом тарифном меню его срок составит три месяца. Также для льготников снижается цена безлимитного проездного. Если сейчас для школьников и студентов он стоит 1,3 тыс. руб., то планируется, что он будет стоить около 1 тыс. руб. Аналогично, чем больше я совершаю поездок, тем дешевле они мне обходятся. К примеру, если ездить два раза каждый день, то цена одной поездки 18 руб. Но у нас есть студенты медакадемии, у которых много корпусов по всему городу. Они совершают огромное количество поездок, поэтому цена одной может снизиться до 10—12 руб. Это, по сути, цена 2010 года.

— Тем не менее многие считают проездные не очень удобными, так как нужно заводить отдельную карту для этого.

— Да, как правило, банковская карта всегда под рукой, а для проездного надо заводить отдельную карту и её пополнять. Для того чтобы эту проблему сгладить, мы планируем развивать мобильное приложение. С сентября заработала виртуальная транспортная карта. Она доступна в приложении «Транспортная карта Пермь». С её помощью можно оплатить проезд через QR-код. Это удобнее, поскольку не надо покупать отдельную физическую карту. Она выпускается прямо в мобильном приложении. Причём бесплатно, в то время как обычная транспортная карта стоит 50 руб. В этом же приложении можно и пополнять. На данный момент оно работает в формате электронного кошелька. В ближайшее время планируется, что там появятся и долгосрочные проездные документы.

— Есть и другая загвоздка: люди недостаточно осведомлены о преимуществах проездных.

— Мы, конечно, постараемся разместить информацию об этом максимально широко. Традиционно в транспорте, на сайте она будет. Кроме того, мы планируем сделать информационную рассылку по всем школам, вузам, ссузам, крупным предприятиям. Таким образом мы сможем донести до жителей города информацию о том, какие виды проездных есть, как их купить, как ими воспользоваться. Важно, чтобы у людей было понимание возможности снижения стоимости поездки.

— На данный момент в сфере транспорта Перми существуют серьёзные кассовые разрывы. Если поднять стоимость проезда до тех же 36 руб., это значительно изменит ситуацию?

— Как вообще формировалась экономическая модель? Никогда не стояла задача вывести транспорт в ноль. Вообще, хороший общественный транспорт требует дотации со стороны бюджета. Вопрос только в её размере. У нас в городе исторически расходы на общественный транспорт составляли около 1 млрд руб. в год. Соответственно, сама модель тарифного меню точно так и построена. Если все платят экономически обоснованный тариф, то это ноль расходов из бюджета. Но за счёт того, что мы даём проездные, льготы, несём определённую социальную нагрузку, этот 1 млрд руб. из городского бюджета расходуется именно на эти цели. Именно на удешевление стоимости проезда относительно экономически обоснованного тарифа.

Некоторые ошибочно называют этот разрыв убытками. Но это не убытки, а расходы города на ценовую доступность транспорта. Почему вообще важно отталкиваться от экономически обоснованной стоимости поездки? У нас в городе сложился достаточно высокий уровень общественного транспорта. Сейчас один из главных запросов жителей — увеличение объёмов. Им необходимо, чтобы транспорт приходил чаще, чтобы в нём было свободнее. Для этого нужно увеличивать количество автобусов, трамваев. Это невозможно сделать, если мы не имеем экономически обоснованной себестоимости поездки. Это важно и для того, чтобы мы могли развивать транспортную сеть. Мы изыскали ресурсы, чтобы с 1 января запустить два новых маршрута: №8 — от Крохалевки до Садового и №13 — от Песьянки до Комсомольской площади. У нас есть большое желание продолжать развивать сеть общественного транспорта, поэтому нам важно прийти к сбалансированной экономике отрасли.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.