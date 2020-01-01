Елена Синица Увольнение на миллион Как разворачивалась история с уволенными сотрудниками Xsolla и чем она закончилась Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В августе 2021 года в IT-холдинге Xsolla (сервис приёма платежей в онлайн-играх. — Ред.) разгорелся конфликт. Порядка 150 сотрудников компании попали под сокращение как «невовлечённые» и «непродуктивные». Тогда в ход пошли проверки Роструда, а один из экс-работников и вовсе обратился в суд. На минувшей неделе экс-сотрудник и холдинг урегулировали конфликт.

Недостаточно вовлечённые

Информация об уволенных сотрудниках Xsolla разлетелась достаточно быстро. В социальные сети 4 августа 2021 года попало письмо генерального директора и основателя компании Александра Агапитова, которое было разослано уволенным. В письме говорилось, что под сокращение попали «невовлечённые» и «непродуктивные» сотрудники. В целом к этой категории причислили 150 человек. Сам Агапитов также отмечал, что наибольшие сокращения коснулись Перми и затронули в первую очередь линейных сотрудников, а не топ-менеджеров. Тогда он также говорил, что кадровые сокращения могли составить порядка 40% компании. При этом решение, кого уволить, в компании принимали на основе данных Big Data и анализа активности сотрудников в электронной почте, чатах и документах. Те, у кого активность оказалась низкой, лишились работы.

Также в компании массовые увольнения объясняли замедлением темпов роста компании ниже 40-процентного уровня. Для компенсации этого замедления было решено сократить фонд оплаты труда на 10%. Под увольнение попали сотрудники, имеющие самые низкие показатели в компании.

Тогда эксперт по найму сотрудников в России Алёна Владимирская высказала мнение, что измерение продуктивности временем, проведённым в сети, несовременно и неэффективно.

«Заменять ревью результатов работы на мониторинг активности сотрудника глупо, — писала Владимирская на личной странице в Facebook. — Анализировать личные профили и данные, выходящие за спектр рабочих систем, работодателю незаконно. А, как я понимаю, у части людей трекались (отслеживались действия. — Ред.) личные компы, потому что люди работали на «удалёнке» на своей технике. Особенно, если ты крупная международная компания и рвёшься к высокой оценке и публичности».

А вот экс-губернатор Прикамья Олег Чиркунов, напротив, высказался в поддержку руководителя холдинга: «Понятно, что создатель компании сделал глупость, открыто высказавшись о причинах увольнения, — заявил Чиркунов. — Мог бы втихаря, и никто не обратил бы внимания».

Он также подчеркнул, что Агапитов создал сотни рабочих мест в Перми под свой собственный риск: «По неким мотивам он решил часть (сотрудников. — Ред.) уволить. Уверен, что он сделает это в соответствии с действующим законодательством. Стоит ли его травить или надо сказать спасибо и подумать, что надо сделать, чтобы он не ушёл в другую страну?»

Расторжение по принуждению

В ходе конфликта один из бывших сотрудников — Иван Романов — принял решение обратиться в суд с иском о восстановлении на работе и взыскании денежных средств к одной из компаний холдинга ООО «Систем Проджектс» и его директору Александру Агапитову. По данным истца, когда Агапитов сообщил о сокращении части работников, его и других сотрудников Xsolla вынудили подписать соглашение о расторжении трудового договора.

«На него давила ситуация в публичном пространстве после многочисленных интервью руководителя компании, который назвал увольняемых сотрудников «худшими» и «бездельниками». Кроме того, сотрудники кадровой службы работодателя сказали ему, что они обмениваются данными с другими ведущими IT-компаниями о сотрудниках, с которыми «были проблемы» при увольнении», — говорилось в исковом заявлении, которое опубликовал адвокат Романова Илья Дёмин.

Помимо этого экс-сотрудник отмечал, что работодатель «путём шантажа пытался создать видимость правомерности своих действий».

Бывший сотрудник Xsolla просил обязать ООО «Систем Проджектс» восстановить его на работе. Кроме того, он требовал взыскать с ООО «Систем Проджектс» 10 тыс. руб. за моральный вред и нарушение трудовых прав и 1 млн руб. за причинение морального вреда с директора компании Александра Агапитова.

Не тех проверили

Позже к истории с увольнениями подключились трудовая инспекция и прокуратура. Изначально краевая гострудинспекция вынесла предупреждение в адрес компании Xsolla «о недопустимости нарушения обязательных требований» при сокращении сотрудников. В ведомстве отметили, что трудовым законодательством такие показатели, как «нево­влечённость», «низкий уровень активности», в качестве причин для увольнения не предусмотрены.

Тогда Роструд провёл проверку ООО «Иксолла», ООО «Иксолла русский холдинг» и ООО «Иксолла игры». В результате выяснилось, что в компании есть нарушения трудового законодательства в части ненадлежащего оформления трудовых договоров и локальных нормативных актов. Кроме того, по данным Роструда, работников компании по соглашению сторон или сокращению не увольняли. А в ООО «Иксолла» и вовсе сказали, что в планах уволить 21 сотрудника.

Адвокат одного из уволенных сотрудников Илья Дёмин предположил, что отличие в числе сокращённых сотрудников связано с тем, что проверка коснулась не всех компаний, входящих в холдинг: «Мой доверитель работал в другой компании этого холдинга — ООО «Систем Проджектс». Эту компанию не проверяли. Хотя мы знаем, что в ней работало довольно много уволенных сотрудников. Скорее всего, проверили только те компании, которые содержали в названии «Иксолла».

Урегулировали претензии

Предварительное заседание суда по делу состоялось 27 октября. В ходе разбирательства компания готова была заключить с бывшим работником мировое соглашение, по которому Романов вернётся на работу. При этом компания не признала, что увольнение было произведено с нарушением трудового законодательства или по ошибке.

«Трудовой договор с Иваном Романовым был расторгнут на основании соглашения, заключённого по воле обеих сторон в строгом соответствии с трудовым законодательством», — прокомментировали тогда в Xsolla.

По данным на 11 ноября, Иван Романов отказался от иска к IT-холдингу: «Иван продолжит работу. Все взаимные претензии урегулированы. Стороны не комментируют другие условия соглашения», — прокомментировал его адвокат Илья Дёмин.

При этом иск к руководителю компании Александру Агапитову не отклонён. Согласно данным из картотеки суда, его планируется рассмотреть 13 декабря. По словам Ильи Дёмина, процессуальных решений по данному иску пока не принято.

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