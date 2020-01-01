Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Креативные пространства создаются не миллиардами, а рациональным и творческим подходом» Известный российский девелопер, основатель креативного пространства «Флакон» Николай Матушевский — о своём опыте возрождения депрессивных производственных площадей Поделиться Поделиться Твитнуть

Николай Матушевский выступил на форуме «Дни пермского бизнеса». Он проходил на территории «Завода Шпагина», и место действия задало тематику разговора

Мария Булычева

— Когда прежний губернатор Пермского края Максим Решетников начал реализацию проекта «Завод Шпагина», его обильно критиковали. Звучали обвинения в том, что он приносит в жертву амбициям производственную славу Перми, лишает работы сотрудников завода «Ремпутьмаш» и тому подобное. Приходилось ли вам сталкиваться с подобными мнениями и что вы можете на них ответить?

— Люди не всегда понимают, что мы живём в постиндустриальной реальности. Индустриальное прошлое — да, славное, но всё же прошлое. Сейчас существование завода, подобного «Ремпутьмашу», попросту невозможно по целому ряду причин.

Во-первых, с точки зрения современной урбанистики, понятий качества городской жизни подобные производственные мощности не могут располагаться в центре города, рядом с набережной и жилыми кварталами. Такое производство, мягко говоря, не самое экологически чистое, не самое тихое, и надо его отсюда переносить, а эту территорию использовать по назначению — для жизни, отдыха, образования, современных рабочих мест, культуры и туризма.

Во-вторых, такой завод попросту нерентабелен. Область применения железнодорожного транспорта сокращается, и сфера уже не нуждается в таком количестве продукции подобных заводов, как это было в ХХ веке. Даже если продолжать использовать этот завод для изготовления и ремонта железнодорожной техники, необходимо в него серьёзно вкладываться — обновлять оборудование, улучшать качество продукции. Сейчас те громоздкие станки, которые здесь были установлены, уже неактуальны, их заменяют компактные роботы с программным управлением. Я не уверен, что собственник готов на такую затратную историю для сохранения этого завода.

И в-третьих, для государства существование этого завода невыгодно. Если разместить здесь креативные индустрии, каждое рабочее место, будь это самозанятый специалист, ИП или ООО, будет приносить в десятки раз больше доходов в бюджет в виде налогов, чем платил этот завод.

Вот пример завода «Флакон». Это два с половиной гектара, и, когда он производил флаконы для духов, там работало 328 человек. Сейчас на этой территории постоянно работает 2500 человек и приходит в среднем 5000 посетителей в день, а во время мероприятий — до 15 000 в день. Это к вопросу о рабочих местах. Суммы налогов в бюджет с этой площади возросли в разы.

И в любом случае, хорошо это или плохо, нравится это нам или нет, сокращение индустриальной сферы и расширение постиндустриальной — это объективный глобальный процесс. Это происходит везде, не только в Перми, но и в Москве, и за рубежом, во всём мире.

Мария Булычева

— Проект «Завод Шпагина» вызывает острую критику ещё и потому, что многие вполне компетентные, неравнодушные люди недовольны волюнтаристским подходом государства к созданию этого «креативного кластера». По их мнению, здесь стоило бы привлечь творческие, нечиновничьи умы…

— Я знакомился с этим проектом в самом начале его реализации, ко мне обращались за консалтинговыми услугами, но по разным причинам я не смог принять в нём участие. «Завод Шпагина» — это огромный проект, очень сложный. Я уверен, что в нём невозможно было бы обойтись без государственного участия. Другое дело, что государству стоило бы понять свою роль — роль первоначального инвестора, а всё дальнейшее действительно передать компетентным людям.

Понимаете, государство — неэффективный менеджер. Вот, предположим, я запланировал сделать три пространства для магазинов и пять — для ресторанов, но выяснилось, что у меня нет столько арендаторов на ресторанные пространства, зато есть дополнительные арендаторы для магазинных пространств. Я быстро переформатирую эти помещения, и они начнут работать, приносить доход. А государству надо завести и утвердить соответствующую статью в бюджете, провести тендер… Всё это время площади простаивают, не приносят дохода. А потом, глядишь, и конъюнктура изменится! И, кстати, губернаторы тоже всё время меняются, а вместе с ними меняются концепции. Нет, так это работать не будет.

Практика это подтверждает: прошло три года, и ко мне снова обращается вице-премьер пермского правительства и просит совета, что делать на «Заводе Шпагина». Это ведь девелоперский бизнес, и не министерство культуры должно им заниматься. Делать надо, естественно, с привлечением минкульта и каких-то других государственных институций, но должен быть куратор, который знает этот рынок и отвечает за результат.

Мария Булычева

— Руководство Пермского края решает благодаря «Заводу Шпагина» многие из своих накопившихся проблем. Так, надо срочно перевозить куда-то художественную галерею, потому что собор, в котором она находится сейчас, передали церкви; новое здание для галереи строится как раз на «Заводе Шпагина»…

— Вот это принципиально неверный подход! Не надо совмещать две задачи. Переезд галереи и ревитализация промышленного пространства — это разные процессы. Если они совпали, ну, тогда окей, повезло. Но ведь никто не занимался серьёзным исследованием: а подходит ли территория для галереи и галерея для этой территории? Будет ли здесь соответствующий туристический поток и так далее?

Можно вбухать миллиарды в строительство, заказать роскошный архитектурный проект, но результата не будет. Креативные пространства создаются не миллиардами, а рациональным и творческим подходом. Все наши проекты реализованы с минимальными затратами. Мы оставляем производственные помещения нетронутыми, ничего не достраиваем, не перестраиваем, просто приводим в порядок и создаём современный стиль и комфорт.

Но прежде всего мы исследуем конъюнктуру: какие современные индустрии развиваются в этом месте, какие из них достаточно представлены, чтобы предлагать им здесь рабочие места? Айтишники, дизайнеры? Может быть, туристическая индустрия? Какое-то современное производство, технопарк? После этого мы заказываем архитектурный проект. Именно в таком порядке: сначала исследование, потом концепция, потом просчёт экономики, потом уже проект. Мы осваиваем небольшую часть пространства, оно начинает работать, мы начинаем получать деньги и развивать остальное пространство.

Захотели начать с музея? Ну хорошо. Взяли одно производственное здание, очистили от станков и оборудования, минимально привели в порядок и разместили в нём музей, при нём открыли кафе, магазин, что-то ещё. Посмотрим, как это будет работать, какую публику привлекать, соответственно, постепенно ревитализируем остальное пространство.

Государство, занимающееся ревитализацией завода, — это как из пушки по воробьям стрелять. Государство — огромный локомотив, а здесь нужен небольшой автомобиль. У государства есть какие-то активы, которые надо использовать? Позовите людей, которые умеют это делать. Все московские креативные пространства — частные. И все зарабатывают деньги.

— Что, по-вашему, должно быть на «Заводе Шпагина»?

— Здесь непременно должна быть жизнь. Жилые, рабочие помещения. На такой большой территории обязательно должно быть жильё, лучше всего жильё нового типа — апартаменты, хостелы, гостиницы, комплексы, которые мы называем «ко-ливинг»: это такая хипстерская «коммуналка», где есть небольшие комнаты с санузлами, а вся жизнь происходит в общей гостиной, кухне, столовой; какие-то интересные лофты.

Обязательно должны быть рабочие помещения, предназначенные для представителей креативных индустрий. Надо тщательно изучить этот вопрос: я, если честно, не уверен, что в Перми найдётся достаточно стартапов для такой большой территории. Надо понять, каковы арендные ставки, какие есть запросы по площадям у бизнеса, какие направления развиваются.

Поскольку территория очень большая, она обязательно должна быть зонирована. Нужно разместить музей? Пусть часть территории займёт большой музей — но опять-таки лишь в том случае, если исследование покажет, что это подходящее место для музея. Пусть часть пространства осваивает минкульт, а остальные части — кто-то другой.

Завод такой большой, что здесь хватит места для размещения разных интересов. Современный театр, классический, какой-то ещё… Надо максимально разделять интересы и делать так, чтобы разные группы людей находили здесь точки притяжения, тогда «Завод Шпагина» не будет поводом для конфликтов.

Пространство должно жить! Вы можете сделать красивейшее пространство, но оно не будет живым без связи с реальной жизнью, с городом, с людьми.

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