Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стиль, техника, история В Пермской художественной галерее открылась выставка ювелирного искусства Поделиться Поделиться Твитнуть

Ольга Шур

Выставка «Не только украшение…» (0+) продолжает серию событий, анонсирующих будущую экспозицию в новом здании Пермской галереи. На протяжении последнего года художественный музей предъявляет посетителям сокровища из своих запасников, предназначенные для того, чтобы во всей красе выйти в свет и занять место в постоянной экспозиции после переезда. Выставка, открывшаяся 9 ноября, впервые монографически показывает коллекцию изделий из драгоценных металлов и камней, хранящихся в запасниках галереи. В новом здании им будет отведено особое место.

Панагия. Христос на престоле. I-я пол. XIX в.

Ольга Шур

Уже из названия видно, что речь идёт о ювелирном искусстве в самом широком смысле, и первый зал выставки это демонстративно заявляет. Здесь сымитированы два стола — обеденный и письменный: в одной витрине — посуда и столовые приборы, в другой — табакерки, пресс-папье и прочие подсвечники. Серебро, золото; чернь, позолота, эмаль… Сразу становится понятно: ювелирное дело во все времена имело широкую сферу применения.

В этом условном интерьере (а в зале кроме «столов» есть и зеркало, старинный шкаф, фортепиано) имеются обитатели: на всех стенах — портреты, персонажи которых несут на себе нечто ювелирное. Самая нарядная «героиня» выставки — Марцелина Никаноровна Облеухова, дочь полковника Генерального штаба, предстающая на портрете работы Василия Пукирева (1855) в парадном наряде с причудливой причёской и со всеми украшениями, какие только возможны, вплоть до жемчужной нитки на лбу.

Портреты, тоже покинувшие запасники (некоторые не выставлялись никогда), сопровождают ювелирные экспонаты во всех залах, демонстрируя, как «жили» украшения в разные эпохи.

Хотя куратор выставки Татьяна Сысоева утверждает, что исторический принцип не был основным при создании экспозиции, он, тем не менее, задаёт сюжет. Экспозиция начинается с предметов пермского звериного стиля, булгарских и прочих средневековых украшений, имевших хождение на территории Пермского края. Археологические коллекции, предоставленные для выставки музеем Пермского гуманитарно-педагогического университета, содержат не только украшения, но и древние ювелирные инструменты и другие диковинные экспонаты, например серебряные погребальные маски.

Ольга Шур

Выставка не зря промаркирована на «0+»: она очень детская, полная курьёзов и причудливых предметов, подразумевающих долгое рассматривание, и среди древнейших экспонатов их особенно много. Здесь и сасанидское серебряное блюдо, где гигантская птица когтит несчастную газель, — единственное в галерейской коллекции; и золотые чарочки для того, чтобы на причастии запивать вино тёплой водой, — на самой чарке изображена рыбина, из пасти которой трогательно торчат ножки проглоченного Ионы, а на рукоятке — Самсон со львом; и изящный иранский кувшин, весь покрытый тонкими изображениями каких-то неизвестных нам героев.

Ольга Шур

Тему древностей и традиций продолжает зал литургических предметов. Кроме золотых кубков, епископских митр и закованных в металл псалтырей здесь выставлены драгоценные оклады икон. Рядом с одним из них — икона, которую оклад обычно закрывает, недавно отреставрированная. Можно представить себе, как она выглядит, если оклад вернуть на его место.

Особенно нарядные украшения в коллекции — национальные, например татарские. Не зря считалось, что татарскую женщину можно узнать по звуку: когда она движется, она звенит. Массивные металлические серьги, мониста и застёжки были личным имуществом женщины, которое оставалось у неё в случае развода, поэтому украшения должны были быть большими и многочисленными.

Ольга Шур

Витрины, посвящённые ювелирному искусству советского времени, запечатлели появление дизайна как явления и профессии, превращение ювелира из ремесленника в художника. Среди экспонатов — оригинальные авторские вещи Николая Яшманова и Константина Глинтерника; одна из витрин посвящена продукции Пермского экспериментального ювелирно-гранильного завода, его знаменитым эмалям, которые были столь популярны в позднесоветское время. Как жаль, что не сохранили уникальное производство!

Портреты в этом зале живописуют суровых и сдержанных советских женщин в минималистичных костюмах, с лаконичными брошками и колечками.

Ольга Шур

Отдельный зал посвящён ювелирам Свердловска и современного Екатеринбурга, работающим с твёрдыми уральскими камнями. Впрочем, не только с камнями: для современных ювелиров нет запретных материалов — хоть пластик, хоть электронные микросхемы… Всё становится украшением в руках художника.

Дизайнер выставки Татьяна Нечеухина справедливо рассудила, что красивые экспонаты не надо дополнительно приукрашивать, и не стала перегружать экспозицию декором. Витрины здесь выполнены в виде шкатулок для хранения украшений с выдвижными ящичками — строго, но с намёком на то, что на выставке — лишь часть сокровищ музея, многое всё ещё сокрыто от зрительских глаз.

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