Мария Сыропятова Доставили проблем Как введение QR-кодов и локдаун ударили по бизнесу Поделиться Поделиться Твитнуть

В период «ковидных каникул» сегмент непродовольственной торговли понёс существенные потери. В первую неделю введения QR-кодов, с 25 по 31 октября, по оценкам участников рынка, трафик покупателей снизился примерно на 15—30%. В период локдауна, с 1 по 7 ноября, многие работали почти в ноль, онлайн-продажи позволили сохранить лишь незначительную долю выручки.

«После введения QR-кодов в среднем у арендаторов поток покупателей сократился на треть, — рассказывает совладелец торговых центров «Айсберг» и «Айсберг Модерн» Александр Кириленко. — Больше других пострадали магазины детских товаров, одежды и обуви».

«Падение трафика в последнюю неделю октября составило 16% в будни и 21% в выходные дни, — отмечает директор УК «Столица» Константин Копытов. — QR-коды есть далеко не у всех, у кого-то нет аккаунта на «Госуслугах», а кто-то из переболевших на руках имеет только справку неопределённой формы». При этом, по мнению Константина Копытова, многое в уровне потерь зависит от концепции торгового центра, его наполнения и расположения.

Новость о закрытии непродовольственного сегмента торговли часть предпринимателей застала врасплох. «О жёстких ограничениях нужно сообщать как минимум за один рабочий день, — считает Константин Копытов, обращая внимание на то, что о закрытии офлайн-точек стало известно вечером в пятницу. — Необходимо время для подготовки и перевода бизнеса из одного режима в другой».

«В этой ситуации непродовольственная торговля оказалась самой уязвимой сферой деятельности. Большинство магазинов были закрыты в период нерабочих дней. Мало у кого из них развита интернет-торговля, но наиболее отчаявшиеся или отважные пытались оперативно её организовать, используя пробелы в нормативно-правовой базе», — прокомментировал ситуацию уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павел Новосёлов.

Константин Долгановский

Движение на онлайн

В дни «ковидных каникул» и локдауна в Пермском крае потребители активнее покупали товары онлайн, с доставкой и в пункты выдачи заказов, и до двери курьером.

В Ozon отмечают рост количества заказов на площадке. В период с 1 по 7 ноября в Пермском крае Ozon доставил на 11% больше заказов относительно недели, предшествующей нерабочим дням (18—24 октября). При этом в нерабочие дни пункты выдачи товаров функционировали в обычном режиме.

Сервисы доставки до двери показали даже более быстрый рост в дни «ковидных каникул». Так, в первую неделю ноября у Ozon рост курьерской доставки в Пермском крае составил 25%.

У специализирующегося на экспресс-доставке онлайн-ретейлера «Самокат» после введения системы QR-кодов в Перми зафиксирован рост числа заказов на 15%. В период нерабочих дней рост был ещё больше: спрос на доставку в «Самокате» увеличился на 30%.

В пресс-службе онлайн-ретейлера отмечают, что в период с 25 октября по 7 ноября пермяки стали чаще приобретать непродовольственные товары. «Жители Перми стали чаще покупать c доставкой на дом продукцию для животных (+69%), парфюмерию и декоративную косметику (+67%), а также товары для детей (+28%)», — прокомментировали ситуацию в «Самокате».

При этом спрос вырос и на продукты питания, в том числе на чай (+52%), консервированные продукты (+42%), кофе (+39%) и рыбные продукты (+36%).

«Отмечаем повышенный спрос во многих товарных категориях, но нельзя говорить о каком-либо ажиотаже», — рассказывают в Wildberries.

С 28 по 31 октября 2021 года жители Пермского края заказали на Wildberries на 34% больше хозяйственных товаров по сравнению с 27—30 сентября, строительных инструментов — на 26% и стройматериалов — на 49%. Также в Wildberries отмечают, что выросла популярность и различной техники для здоровья и обеззараживания помещений: аппаратов для физиотерапии — на 300%, облучателей-рециркуляторов — на 9%, а пульсоксиметров — на 72%.

В торговых центрах и ретейле говорят, что доставка не позволяет возместить потери от падения офлайн-точек. «В офлайне каждый четвёртый покупатель отказывается от покупки после просьбы сотрудников торговых точек показать QR-код или сертификат, подтверждающий вакцинацию покупателя. Спрос на доставку товаров, купленных онлайн, в целом не изменился. А с 1 по 7 ноября наблюдалось жёсткое падение трафика примерно на 70%», — прокомментировал директор DNS по Пермскому краю Павел Журавлёв.

«Многие магазины одежды ушли в период локдауна в ноль, поскольку у подавляющего большинства из них нет онлайна, — отмечает Александр Кириленко. — Благодаря росту доставки и самовывозу меньше потерял «функциональный общепит», нацеленный на то, чтобы накормить человека. Сильно потеряли в локдаун «атмосферные» заведения, кофейни и рестораны».

Поддержка

Предприниматели уже начали обращаться к арендодателям с просьбами о снижении арендной платы. Александр Кириленко отмечает, что в его торговых центрах каждый случай будет разбираться индивидуально.

Константин Копытов говорит, что компенсации из-за простоя не могут быть произведены за счёт арендодателя. «Обращаться нужно к тем, кто принимал решение о закрытии», — считает бизнесмен.

Напомним, в связи с нерабочими днями с 1 ноября в Пермском крае, как и по всей России, часть предпринимателей могут рассчитывать на безвозмездные выплаты в размере одного МРОТ (12 792 руб.) в расчёте на каждого сотрудника. Заявку нужно успеть подать до 15 декабря 2021 года. Но на этот вид поддержки могут претендовать только те предприниматели, которые занимаются бизнесом в сфере транспорта, гостиничного дела, общепита, туризма, кинотеатров, здравоохранения, социальных услуг, культуры, спорта, организации досуга, а также музейного дела и выставок. Непродовольственный сегмент торговли в этот перечень не вошёл.

Предприниматели, которые трудоустроили неработающих граждан с официальным статусом безработного, также имеют возможность получить безвозмездную выплату в размере трёх МРОТ на каждого такого сотрудника.

Кроме того, в 2021 году в Пермском крае продолжили действовать льготные ставки по упрощённой системе налогообложения (УСН) для предприятий, которым до сих пор не удалось восстановиться после пандемии: 1% вместо 6% по режиму «Доходы» и 5% вместо 15% по режиму «Доходы минус расходы». Ими могут воспользоваться компании, работающие в сферах торговли непродовольственными товарами, общепита, туризма, гостиничного бизнеса, индустрии отдыха и развлечений.

Что дальше?

Предприниматели отмечают, что один из главных негативных факторов — снижение покупательной способности населения. «Общее снижение доходов населения, инфляция высокая, а зарплаты не растут, — говорит Александр Кириленко. — Поэтому у арендаторов идёт снижение покупательского трафика».

«Платёжеспособный спрос крайне низок, — отмечает Константин Копытов. — Поэтому в этом году вряд ли время перед новогодними праздниками будет таким же прибыльным, как и раньше». Однако Павел Журавлёв надеется на лучшее и считает, что всё-таки традиции празднования Нового года должны позитивно сказаться на продажах.

Данные Ozon говорят о том, что пермяки уже начали заранее готовиться к новогодним праздникам. Например, продажи электрогирлянд с 1 по 7 ноября выросли на Ozon на 65% относительно показателей недели с 18 по 24 октября.

По мнению Константина Копытова, введение ограничений из-за пандемии создаёт неопределённость и для бизнеса, и для покупателей. «Цифры по заболеваемости не упали, — отмечает он. — Никто не может дать никаких гарантий, что до Нового года нас не ждут новые ограничения или даже очередной локдаун. Поэтому подарки на Новый год лучше покупать сейчас, а не откладывать на конец декабря».

При этом Константин Копытов считает, что ситуация в экономике не позволит непродовольственной торговле в ближайшее время почувствовать себя лучше. «У предпринимателей сейчас нет запаса прочности, как в прошлом году, — отмечает эксперт. — В какой-то перспективе ситуация может привести к массовому сокращению торговой недвижимости и массовому банкротству предпринимателей. Причём это затронет все сегменты непродовольственной торговли, за исключением, пожалуй, товаров первой необходимости».

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