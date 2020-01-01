Алина Стабровская Ноябрь дома Гид по лучшим сериалам этой осени Поделиться Поделиться Твитнуть

Локдаун в Перми официально продлился всего неделю, но многие до сих пор сидят дома. Кто-то — в ожидании QR-кода, другие — в попытках спрятаться от ноябрьской непогоды. Чтобы скрасить домашнее заточение, подготовили список сериальных хитов и премьер стриминговых платформ.

«Игра в кальмара»

«Игра в кальмара»

kinopoisk.ru

(1 сезон, Netflix)

Самый громкий хит этой осени (и наверное, всего 2021 года), который стыдно пропустить. В центре сюжета — череда смертельных детских забав, в которые решаются сыграть безответственный должник Сон Ги-хун, его друг финансист-мошенник, сирота из Северной Кореи, больной старик и другие бедняки. На кону 40 миллионов долларов — весомая причина выжить и победить.

Зашкаливающая жесткость, которая стала визитной карточкой южнокорейского сериала, обрушивается на зрителя в первых двух эпизодах. Те, кто найдут силы пережить кровавые испытания на фоне кукольных декораций, будут вознаграждены. Постепенно «Игра в кальмара» обнаруживает свои главные достоинства — остросюжетность и психологизм. С каждым эпизодом мы стараемся вычислить не только победителя смертельной гонки, но предугадать поступки загнанных в угол должников. Шоураннер Хван Дон Хек заставляет нас познакомиться с человеческой природой и по-новому увидеть самих себя.

«Уборщица. История матери-одиночки»

«Уборщица. История матери-одиночки»

kinopoisk.ru

(мини-сериал из 10 эпизодов, Netflix)

Незамеченное из-за корейского бума творение Netflix «Уборщица. История матери-одиночки» — это история Алекс, которая вынуждена сбежать из дома с ребенком на руках и зарабатывать на жизнь с помощью чистящих средств. За депрессивным синопсисом и совсем не примечательным названием кроется настоящий шедевр.

В «Уборщице» очень ловко сошлись достижения сериальной индустрии последних лет. Здесь харизматичная героиня и живописный сеттинг (Алекс катается на работу до элитного острова Фишер-Айленд на пароме). Насыщенный эмоциональными встрясками сюжет (чего стоит эпизод с автомобильной аварией!) и сильная драматургическая основа — в основу легли мемуары Стефани Лэнд, бестселлер по версии New York Times. Добавьте к этому актуальную повестку и социальный пафос — каждую серию можно считать мини-гайдом по тому, как вести себя в ситуации домашнего насилия, как строить отношения с родителями, алко-зависимыми и соцслужбами. Но главное, что не позволяет прервать просмотр драматической истории, — это надежда на лучшее, которую авторы всякий раз оставляют героине и зрителям.

«Сцены из супружеской жизни»

«Сцены из супружеской жизни»

kinopoisk.ru

(мини-сериал из 5 эпизодов, Okko.tv, Амедиатека, КиноПоиск)

Ремейк камерной драмы Ингмара Бергмана, который украсили голливудские актеры Джессика Честейн и Оскар Айзек. Классическая история о супругах, чей развод даёт новый виток отношениям. Однако если у шведского режиссера брачный союз разрывал мужчина, то в версии 2021 года уходит из семьи героиня Честейн — очень по-феминистски.

«Сцены из супружеской жизни» — отнюдь не мыльная опера, скорее динамичная психологическая драма. В пять эпизодов укладывается почти пять лет жизни героев и основные вехи, которые проходит современная семья на грани разрыва: психотерапия, карьерный рост и падения, Tinder-интрижки, мучительный бракоразводный процесс и не менее мучительная сепарация. Режиссер Хагай Леви не старается повторить известное о браке, но внимательно и остроумно препарирует реальность, в которой этот брак существует сегодня.

«Сказки Пушкина. Для взрослых»

«Сказки Пушкина. Для взрослых»

kinopoisk.ru

(6 эпизодов, more.tv)

Строго говоря, «Сказки Пушкина. Для взрослых» — это не сериал в классическом понимании, а альманах фильмов. По задумке Михаила Зыгаря российские режиссеры переснимают 6 сказок Пушкина в современном антураже и с пометкой 18+.

Необычный формат, предложенный автором бестселлера «Вся кремлевская рать», играет на руку как создателям, так и зрителям. За сорок минут знакомый сюжет обрастает актуальными (и достаточно откровенными) подробностями, а в кадре успевают засветиться приглашенные звезды. Пока на платформе доступна только первая серия. «Золотая рыбка» — это ироничная и откровенная история обеспеченной продюсерши (ее сыграла Индеборга Дапкунайте), которую «поймал» в дейтинг-приложении провинциальный воришка.

«Вторжение»

(1 сезон, Apple TV+)

Любители фантастики оценят сериал «Вторжение». Британец Саймон Кинберг использует излюбленный прием Алехандро Гонсалеса Иньярриту — мы видим одну и ту же историю глазами совершенно разных людей из разных точек земного шара. Сирийская домохозяйка, шериф пенсионного возраста, американский спецназовец в Афганистане, японка-астронавтка и британский подросток наблюдают за инопланетным нашествием.

«Вторжение» — не классическая эпопея о зеленых человечках. Эпизоды построены не на грандиозных сражениях с инопланетянами, а на напряженном ожидании и предчувствовании. Затяжной саспенс может кого-то раздражать, но это четко артикулированное желание авторов — снять фильм не о чудовищах, а о людях, которые вот-вот станут свидетелями чего-то большего.

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