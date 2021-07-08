ЮниКредит Банк отмечает 20-летие присутствия в Пермском крае Поделиться Поделиться Твитнуть

ЮниКредит Банк

В этом году один из крупнейших российских банков с иностранным участием — ЮниКредит Банк — отмечает 20-летний юбилей своего присутствия в Пермском крае.

За короткое время в начале работы в регионе представительство банка преобразовалось в полноформатный филиал и с тех пор предлагает полный спектр банковских услуг для индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц.

Так, частные лица могут оформить вклады и инвестиционные продукты, потребительские кредиты, ипотеку, автокредитование, премиальное обслуживание на очень привлекательных условиях, что отмечают не только клиенты банка, но и эксперты.

Например, в этом году по результатам исследования компании Frank RG*, участие в котором приняли почти 900 банковских карт, выгодной картой для путешествий была признана дебетовая карта Prime Visa Signature в пакете услуг PRIME . Кроме того, в юбилейный для прикамского филиала год банк представил новую карту CASH & BACK , позволяющую настраивать кешбэк под свои траты.

Компаниям сегмента малого и среднего бизнеса ЮниКредит Банк предоставляет расчётно-кассовое обслуживание, пакеты банковских услуг, зарплатные проекты, банковские гарантии, кредиты и депозиты.

Работа с корпоративными клиентами исторически является одним из ключевых направлений деятельности банка, в котором его пермский филиал показывает успешные результаты, предоставляя услуги европейского уровня для крупных локальных и международных компаний, которые развивают бизнес в Пермском крае.

Отметим, что услуги и банковские продукты ЮниКредит Банка можно получить и с помощью дистанционных каналов. С этой целью разработаны интернет-банк Enter.UniCredit и мобильное приложение Mobile.UniCredit для частных лиц, Business.Online — для компаний.

ЮниКредит Банк

Добавим также, что за годы работы банк с Генеральной лицензией №1 ЦБ РФ достиг высокого уровня доверия со стороны клиентов и партнёров, а также занял прочные позиции на рынке. По результатам второго квартала 2021 года ЮниКредит Банк занимает 12-е место в рейтинге «Интерфакс-100» по объёму активов (по данным МСФО, объём активов — 1249 млрд руб., капитал — свыше 212 млрд руб.).

«Банк и в дальнейшем продолжит активную работу в регионе, направленную на совершенствование и поддержание банковской инфраструктуры на высшем уровне, чтобы оставаться востребованным и лучшим для своих клиентов», — отмечают в пресс-службе ЮниКредит Банка.

* Исследование Frank RG «Банковские карты и reward-программы в России 2021», 08.07.2021.

Reward-программы — программы вознаграждения.

АО ЮниКредит Банк

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