Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Человек всегда надеется на лучшее. Безнадёжно не живёт» В Перми прошли события, посвящённые Дню памяти жертв политических репрессий Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Окунцев

В день памяти жертв политических репрессий — 30 октября — традиционный митинг у памятника-звонницы на Егошихинском кладбище не состоялся в связи со сложностями пандемического времени; однако неравнодушные люди по традиции приходили сюда с цветами и венками. Официальных речей не было, но были неформальные встречи, разговоры, а Пермский дом народного творчества «Губерния» с 11 до 13 часов организовал музыкальное сопровождение.

Среди тех, кто пришёл почтить память невинных жертв массовых репрессий 1930 — 50-х годов, были уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков и сотрудники его аппарата; председатель «Пермского Мемориала» Роберт Латыпов и члены правления общественной организации Татьяна Марголина, Татьяна Курсина, Алексей Каменских; представители администрации губернатора во главе с директором департамента общественных проектов Евгением Хузиным; председатель краевой комиссии по восстановлению прав жертв политических репрессий, вице-спикер Законодательного собрания Пермского края Игорь Герасимов и председатель аналогичной городской комиссии, вице-мэр Алексей Грибанов.

Дмитрий Окунцев

Люди приходили к памятнику весь день, до вечера.

Традиционная акция «Возвращение имён» из-за антиковидных ограничений второй год подряд прошла онлайн. На YouTube-канале «Пермского Мемориала» каждый час появлялись новые ролики, в которых люди зачитывали имена тех, кто был расстрелян без вины и суда в 1937-37 годах. Благодаря онлайн-формату акция стала более массовой, более молодёжной и более широкой. В ней приняли участие жители всего Пермского края, включая отдалённые сёла и посёлки, а также люди из Москвы, Екатеринбурга, Набережных Челнов и Литвы. Было очень много молодёжи, в том числе школьников.

Дмитрий Окунцев

Всего в акции приняло участие 108 человек, прозвучало 540 имён.

Накануне Дня памяти жертв политический репрессий в Доме народного творчества «Губерния» состоялась презентация 18-го тома издания «Книга памяти. Годы террора», которое осуществляется «Пермским Мемориалом» и Государственным архивом социально-политической истории Пермского края на средства администрации губернатора Пермского края при поддержке Уполномоченного по правам человека.

Как рассказал на презентации Роберт Латыпов, Пермский край — единственный регион, где «Книга памяти» выходит уже 20 лет почти без перерывов. Есть такие регионы, где подобные книги не издаются вообще; например, как это ни удивительно, нет такой книги в Чечне и Ингушетии — республиках, народы которых пережили в годы сталинизма тотальную депортацию.

В серии «Книг памяти» Пермского края есть очень разные тома. Они посвящены разным темам — собственно репрессиям, раскрестьяниванию и коллективизации, переселённым народам. Как правило, в них публикуются архивные документы, но этот, 18-й том — особенный: здесь опубликованы устные истории детей раскулаченных спецпереселенцев, собранные в разные годы поисковыми экспедициями «По рекам памяти». Понятно, что дословно расшифрованные интервью, которые давали престарелые, порой не очень грамотные люди, читать было бы сложно, однако над ними поработал литературный редактор, превратив их в рассказы людей о своей жизни, каждый из которых мог бы стать основой для художественного фильма, ведь такие сюжеты никакой сценарист нарочно не придумает.

Авторы воспоминаний, которые были в годы репрессий совсем детьми, рассказывают о счастливых годах до раскулачивания: больших дружных семьях, крепких хозяйствах, больших, хлебосольных домах, любимых домашних животных… Прошли десятилетия, но до сих пор с болью они говорят о том, как их налаженную жизнь разрушали, как их грабили, безжалостно выгоняли с насиженных мест. Особое место в рассказах занимает история переезда — ехали на спецпоселение долго, в неблагоустроенных дощатых вагонах, где многие умирали от холода и инфекций; а затем спецпереселенцев высаживали в чистом поле, и приходилось рыть землянки, а потом самим строить себе дома.

Рассказы детей из раскулаченных семей — не сплошная «чернуха». Это жизненные истории, в которых есть место и горю, и радости. Это воспоминания о детстве и юности, о дружбе и первой любви, о становлении, поиске себя… Особое уважение вызывают сюжеты о том, как дети спецпереселенцев добивались права на получение высшего образования, как они работали и боролись за то, чтобы стать учителями или бухгалтерами.

Это книга о том, что надо всегда оставаться человеком и верить в лучшее. Недаром Вера Дмитриевна Донец из Горнозаводского района говорит в своём интервью: «Всю жизнь человек надеется на лучшее. Безнадёжно не живёт».

«Запасёмся платочками и будем читать», — говорили слушатели презентации. «Книга памяти. Годы террора» распространяется бесплатно. Её можно получить в офисе «Пермского Мемориала» или в доме народного творчества «Губерния», она поступает в музеи, библиотеки и архивы Пермского края.

Запись трансляции презентации книги доступна в социальных сетях ПДНТ «Губерния» или на YouTube.

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