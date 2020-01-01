Елена Синица Первое послание, бюджет и капстрой Какие вопросы рассмотрит новый созыв краевого парламента на октябрьском пленарном заседании Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В четверг, 28 октября, состоится пленарное заседание краевого парламента. В его повестке свыше 40 вопросов. В числе наиболее значимых — ежегодное послание губернатора Законодательному собранию и рассмотрение бюджета на 2022-2024 годы. Кроме этого, депутаты заслушают доклад министра здравоохранения Анастасии Крутень о состоянии здоровья населения по итогам 2020 года. В рамках правительственного часа, глава ведомства также расскажет о развитии детского здравоохранения в регионе.

Ежегодное послание и бюджет

В повестку октябрьского пленарного заседания включено ежегодное послание губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Предполагается, что глава региона представит депутатам бюджет региона на 2022-2024 годы.

Отметим, что это первое выступление Дмитрия Махонина перед новым созывом Законодательного собрания.

В этот раз депутатам предстоит рассмотреть не только бюджет на 2022-2024 годы, но и внесённые изменения в прошлую трёхлетку.

Согласно поправкам к краевому бюджету, в 2021 году доходы краевой казны увеличатся на 10,3 млрд руб.

В финансово-экономическом обосновании поясняется, что на 1 октября от одного из крупных налогоплательщиков поступил налог на прибыль организаций в размере 11,5 млрд руб. В то же время от этого налогоплательщика ожидались поступления в размере 1,2 млрд руб.

Расходная часть бюджета увеличится на 2,4 млрд руб. При этом 2 млрд руб. пойдут в уставный капитал АО «Фонд развития Пермского края».

Поясняется, что средства пойдут на строительство многофункциональной арены и организацию культурно-рекреационного пространства завода Шпагина.

При этом для снижения нагрузки на региональный бюджет предполагается использование частного и заёмного капитала, концессионные соглашения, облигационные займы.

Кроме этого, в 2021 году на организацию бесплатного горячего питания школьников (начальные классы) из краевого бюджета выделят 29,8 млн руб.

Краевые власти также предлагают докапитализировать АО «Корпорация развития МСП Пермского края» и АО «Микрофинансовая компания Пермского края. В их уставные капиталы предлагается внести по 150 млн руб.

В финансово-экономическом обосновании говорится, что без дополнительного финансирования системообразующие банки могут прекратить сотрудничество с «Корпорацией развития МСП». Следовательно, компания не сможет выступать поручителем по кредитам для бизнеса.

Если говорит о ближайшей трёхлетке, то доходы краевой казны в 2022 году составят 182,8 млрд руб., а расходы — 198,3 млрд руб. В 2023 году доходы возрастут до 191,4 млрд руб., расходы — до 206,1 млрд руб. В 2024 году доходная часть бюджета составит 188,8 млрд руб., расходная —192,8 млрд руб.

Налог на прибыль организаций всё так же остаётся основным источником дохода. Сейчас его доля от всех остальных доходов составляет 46%.

Отметим, что дефицит краевого бюджета не превысит 10% объёма налоговых и неналоговых доходов. Кроме того, размер госдолга будет меньше, чем планировалось ранее. В 2022 году он составит 50,3 млрд руб., в 2023-м — 64,8 млрд руб., в 2024-м — 68,7 млрд руб.

Бюджет, как и прежде, остаётся социально ориентированным. Почти 70% его расходов направлено на социальные программы.

Капитальное строительство

Также депутаты рассмотрят поправки в перечень объектов капитального строительства. Как сообщается в аналитической записке, перечень дополнится тремя новыми объектами. В частности, планируется строительство дома культуры в Красновишерске.

Предполагается, что его будет посещать до 200 человек ежедневно. Согласно заключению госэкспертизы, стоимость объекта составляет 227,2 млн руб. Также на период с 2022 по 2024 годы запланирована реконструкция акушерско-гинекологического центра в Чернушке. Стоимость работ составит 10,7 млн руб.

Кроме этого, в планах перенести на 2023-2024 годы сроки реализации строительства в Перми школы в микрорайоне Железнодорожный, общеобразовательного учреждения по ул. Милиционера Власова и по ул. Академика Веденеева.

Планируется также увеличить с 500 до 825 количество мест в школе в с. Гамово.

Социальная поддержка и налоги

С 1 января 2022 года предлагается увеличить на 10% вознаграждение приёмным родителям за воспитание каждого ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

По данным из доклада министра социального развития Павла Фокина, сейчас на учёте в органах опеки 10 177 детей-сирот. При этом 9 644 из них воспитываются в замещающих семьях, а 3632 — в приёмных семьях.

Отмечается, что в регионе числится 710 детей-сирот с ограниченными возможностями.

Сейчас вознаграждение приёмным родителям составляет 4,3 тыс.руб. Надбавка с 2022 года может составить 446 руб.

Ещё одна инициатива — организации и физлица, владеющие автомобилями исключительно с электродвигателями, могут освободить от уплаты транспортного налога.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что такая льгота может простимулировать автомобилистов перейти на экологически чистый транспорт.

В финансово-экономическом обосновании уточняется, что по данным на 2020 год, на территории края насчитывалось 20 таких автомобилей. В случае введения этой льготы сумма выпадающих доходов ежегодно будет составлять 300,4 тыс. руб.

Кроме этого, предлагается установить пониженные ставки по налогу, уплачиваемому с помощью упрощённой системы налогообложения для впервые зарегистрированных налогоплательщиков.

Доклады и отчёты

В рамках правительственного часа, министр краевого минздрава Анастасия Крутень расскажет о развитии детского здравоохранения и создании современной инфраструктуры для оказания медпомощи детям.

Также глава ведомства представит доклад о состоянии здоровья населения и санитарно-эпидемиологическом благополучии в регионе по итогам 2020 года.

Помимо этого, военный комиссар Прикамья Александр Ковин сообщит о деятельности ведомства.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

— Депутаты уже ознакомились с новым проектом бюджета на 2022-2024 годы в рамках публичных слушаний. Вскоре проект главного финансового документа региона детально рассмотрят на каждом комитете краевого парламента. Для законодателей важно услышать от главы исполнительной власти, как будут реализованы, указанные в проекте бюджета, цели.

Первое чтение самого проекта краевой казны на «трехлетку» также в повестке заседания. Уже сегодня можно сказать, что бюджет 2022-2024 гг. сбалансирован, в нем заложены средства на обеспечения всех социальных обязательств и реализацию национальных проектов. Отмечу, что при сохранении доли социальных расходов в 70%, правительству удалось нарастить и, так называемый, бюджет развития, который составил 27%.

Параметры бюджета любого региона отражают его экономическое состояние. Судя по положительной динамике роста налоговых поступлений в краевую казну, можно говорить о том, что Пермский край адаптировался к новым экономическим реалиям пандемии. Доход от налога на прибыль организаций, который составляет 46% от всех поступлений в казну, по прогнозам регионального Министерства финансов, к 2024 году может достигнуть 73 млрд. рублей. Это на 21% больше, чем в «допандемийный» 2019 год.

Эффективное управление краевой казной, особенно в сегодняшних условиях, предполагает оперативные корректировки текущего бюджета. Одним из пунктов повестки станет рассмотрение пакета поправок в бюджет 2021-2023 г.г. Депутатом предстоит перераспределить дополнительный доход в размере 10,3 млрд. рублей, которые казна получила в виде поступлений от одного из основных налогоплательщиков региона. Планируется, что часть средств пойдет на сокращение дефицита, часть — на инвестиционные расходы и финансовую поддержку субъектов малого и сред

Рад сообщить хорошую новость для начинающих предпринимателей. Глава региона предложил ввести максимально пониженные налоговые ставки в первые три года деятельности индивидуального предпринимателя или организации, использующих упрощенную систему налогообложения. Полностью поддерживаю эту инициативу. Начинать бизнес всегда рискованно, особенно в нынешних условиях. Важно, что льготы будут предоставляться всем видам бизнеса, независимо от количества сотрудников. Планируется, что новые меры поддержки могут вступить в силу уже со следующего года.

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