Олеся Максименко Эталон пространства В Перми представлены проекты по благоустройству долин Данилихи и Егошихи Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми состоялось заседание консультативного совета по экологии, природопользованию и обращению с животными без владельцев. Основной темой повестки стала реализация проекта «Зелёное кольцо». А именно — благоустройство долин малых рек Данилихи и Егошихи.

В работе совета под председательством начальника управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрия Андреева приняли участие представители пермских вузов, государственных и общественных организаций, благотворительных фондов, инициативных групп, общественности, депутаты Пермской городской думы.

«Зелёное кольцо» — знаковый проект для Перми и края. И для страны в целом он может стать неким эталоном и вариантом создания общественных пространств на природных территориях. Думаю, что Пермь может очень серьёзно заявить о себе», — сообщил Дмитрий Андреев.

Администрация Перми

Основой для проектирования общественных пространств в долинах малых рек стала концепция использования долин, разработанная ГКУ ПК «Институт регионального и городского планирования». В целом в рамках проекта «Зелёное кольцо» в долинах Данилихи и Егошихи планируется обустроить шесть пилотных участков общей площадью 102 га.

Так, на всех участках проектом предусмотрены кромочные улицы, пешеходные и велодорожки с разными видами покрытий, оборудованные и более удобные для жителей спуски к рекам, смотровые площадки, мостики, зелёные насаждения, освещение и системы навигации. При этом, подчёркивают специалисты, при благоустройстве будут применяться только природосберегающие технологии и наиболее экологичные материалы с минимальным вмешательством в уже существующие территории.

Сотрудник архитектурного бюро «Движение» Александр Сушков рассказал, что в долине реки Данилихи благоустроят пространства: Серебрянский парк, сквер Каменских и территорию у Центрального рынка. Помимо развития сети велосипедных и пешеходных дорожек и непосредственно благоустройства в долине будут организованы несколько входных групп — с улиц Яблочкова, Мильчакова, Моторостроителей, Уфимской и Плеханова.

Что касается долины реки Егошихи, имеющей большое историческое значение, здесь предлагается выделить четыре зоны: заповедную, прогулочную, зоны активного отдыха и традиционного природопользования.

Администрация Перми

Как пояснил архитектор ООО «Верхнекампроект» Алексей Осколков, в основе проекта лежит идея сохранить заповедность и сложившуюся экосистему долины Егошихи, поэтому здесь также предполагается минимальное вмешательство в природу и создание трёх парков — «Устье Егошихи», «Средняя Дамба» и «Красные Казармы». На этой территории планируется обустроить экотропу, которая будет располагаться над землёй, чтобы не мешать естественной миграции животных и насекомых, вело-пешеходные мосты через долину реки Егошихи в створе ул. Патриса Лумумбы и между улицами Студенческой и Народовольческой.

Также проектом предполагается благо­устройство уже существующих и пользующихся популярностью у населения объектов, например мостика и ключа у Музея современного искусства PERMM, и обустройство новых беговых и велосипедных маршрутов, лыжных трасс по кромочным улицам долины, смотровых площадок, визит-центра и т. д.

Добавим, разработка проектно-сметной документации благоустройства общественных территорий в долинах Данилихи и Егошихи уже ведётся.

По мнению специалистов управления по экологии и природопользованию администрации Перми, несомненным достоинством проекта является участие в его разработке представителей общественных организаций, вузов и предприятий города. Привлечение разносторонних специалистов позволит восстановить нарушенное равновесие речных долин и создать обустроенные природные территории для полноценного отдыха пермяков и гостей краевой столицы. Кроме того, реализация проекта сможет стать основой для развития зелёного каркаса Перми.

Помимо обустройства долин Данилихи и Егошихи проектом «Зелёное кольцо» предусмотрены ремонт кладбища «Егошихинское», парка культуры и отдыха «Балатово» и благоустройство территории Черняевского леса.

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