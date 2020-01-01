Елена Синица Ставка на три года Краевой бюджет в ближайшие годы сохранит социальную направленность Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Правительство Пермского края провело публичные слушания по проекту краевого бюджета на 2022—2024 годы. Власти делают акцент на выполнении всех социальных обязательств и реализации нацпроектов.

По словам министра финансов Екатерины Тхор, налог на прибыль организаций всё так же остаётся основным источником дохода. Сейчас его доля от всех остальных доходов составляет 46%. Этот вид налоговых поступлений будет расти и дальше, а к 2024 году может достигнуть 73 млрд руб., прогнозируют в краевом минфине. В ведомстве отмечают, что это на 21% больше, чем в «допандемийный» 2019 год.

Бюджет на ближайшую трёхлетку сбалансирован, отмечает председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Евгений Мельников. Он обратил внимание, что сейчас наблюдается устойчивый рост по основным налоговым доходам. В целом, по его словам, экономическая ситуация в крае имеет положительную динамику. Немаловажно, продолжает Мельников, что четверть расходов составляет бюджет развития, то есть инвестиции.

Краевой бюджет оптимистичен, соглашается декан экономического факультета ПГНИУ Михаил Городилов, сейчас «мы с уверенностью смотрим в будущее и наращиваем объём доходов и инвестиций».

Отметим, что дефицит краевого бюджета не превысит 10% объёма налоговых и неналоговых доходов. Кроме того, размер госдолга будет меньше, чем планировалось ранее. В 2022 году он составит 50,3 млрд руб., в 2023-м — 64,8 млрд руб., в 2024-м — 68,7 млрд руб. Таким образом, размер госдолга сохранится практически на уровне прошлого года.

Социальная ориентация

Бюджет, как и прежде, остаётся социально ориентированным. Почти 70% его расходов направлено на социальные программы.

Так, на социальную помощь и поддержку 353 тыс. семей с детьми в этот период из регио­нального бюджета выделят 70,6 млрд руб. Как сообщил зампредседателя краевого правительства Сергей Никифоров, в целом различными мерами поддержки сейчас пользуются 147 тыс. семей с детьми.

В бюджете края на ближайшую трёхлетку заложено 6 млрд руб. на ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет. В результате материальную помощь получат более 78 тыс. детей. Кроме этого, в бюджете края предусмотрено 1,8 млрд руб. на жильё для молодых семей. Таким образом, улучшить свои жилищные условия смогут более 4 тыс. семей.

Будет оказана материальная помощь и школьникам из малоимущих семей. Так, в 2022—2024 годах на приобретение школьной формы выделят 370 млн руб., школьных товаров — 105,9 млн руб., на отдых и оздоровление — 1,8 млрд руб.

Что касается старшего поколения, то, по словам зампредседателя, на помощь им край выделит свыше 13 млрд руб. Меры поддержки охватят 744 тыс. жителей региона старше 55 лет.

Отдельное внимание уделяется жителям с особыми потребностями. Например, на реабилитационные услуги в бюджете региона предусмотрено 788,1 млн руб., на помощь детям до четырёх лет — 18,9 млн руб. Помимо этого, 47,1 млн руб. выделят на сопровождаемое проживание и 20,4 млн руб. — на социальное такси.

Более того, в бюджете предусмотрена индексация мер социальной поддержки населения и стипендий на 4%. Тогда же повысят зарплаты работникам бюджетной сферы, в том числе так называемым «майским указникам».

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Важно запланировать средства на повышение зарплат бюджетников и на возведение объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. Кроме того, нужно учитывать, что впереди — празднование 300-летия краевой столицы. Необходимо обеспечить финансирование проектов, реализуемых в рамках этой важной даты. Также важно увеличить средства на поддержку муниципальных образований Пермского края. Именно на местах решаются самые насущные проблемы жителей, и регион должен помогать территориям.

Врачи и фельдшеры, которые работают в госучреждениях в территориях с низкими показателями обеспеченности медицинскими кадрами, получат единовременные выплаты. Кроме того, в бюджете заложены средства для компенсации аренды жилья медсёстрам и фельдшерам, работающим в госучреждениях Перми. Всего на данные меры поддержки запланировано по 120 млн руб. ежегодно.

Каждый год из бюджета будут дополнительно направлять по 1 млрд руб. на закупку льготных лекарств. Таким образом, перечень необходимых и важнейших препаратов пополнится 178 международными непатентованными наименованиями. Всего на льготные лекарства в трёхлетнем периоде запланировано более 6,5 млрд руб.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

— В сегодняшней непростой экономической и эпидемиологической ситуации важна устойчивость принимаемого бюджета. В первую очередь мы говорим о выполнении всех социальных обязательств. Предусмотрена индексация социальных выплат, стипендий, повышение зарплат бюджетников и выполнение указов президента. Выделены дополнительные средства на сферу здравоохранения, что очень важно. Так, например, на 40% будет увеличено лекарственное обеспечение, расширен перечень льготных лекарств, более 1 млрд руб. заложено на строительство новой инфекционной больницы, которую так давно ждут жители Пермского края.

Важность социальной направленности бюджета отмечает и первый заместитель председателя краевого парламента Вячеслав Григорьев. По его словам, в ближайшие три года продолжится реализация всех значимых нацпроектов. В их числе «Демография», «Здравоохранение», «Жильё и городская среда», «Образование» и «Безопасные и качественные дороги». По всем этим проектам увеличилось финансирование, несмотря на сложную экономическую ситуацию, говорит Григорьев.

Инфраструктура

Отдельное внимание уделяется строительству социальных объектов. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено порядка 30 млрд руб. Из них в 2022 году запланировано 9,8 млрд руб., что практически вдвое превышает объём расходов 2021 года.

Помимо этого, в рамках адресной инвестиционной программы в регионе построят 24 объекта здравоохранения, два центра для реабилитации детей и инвалидов, восемь объектов культуры (зоопарк, театры, галерея, музыкальная школа), четыре объекта спорта (объекты для зимних видов спорта, многофункциональные комплексы), шесть пожарных депо. Для этого в краевой казне заложено 35,6 млрд руб.

Кроме того, со слов зампредседателя краевого правительства Дмитрия Самойлова, за эти три года в регионе планируется открыть 28 новых школ, девять детских садов, девять объектов среднего профессионального образования.

Также в крае построят 289 спортивных площадок. Их общая стоимость оценивается в 736,6 млн руб. Ещё 102 млн руб. пойдёт на строительство и реконструкцию межшкольных стадионов. Столько же потратят и на развитие лыжно-биатлонных комплексов.

В эти годы будет идти и активная подготовка к 300-летию Перми. В краевом бюджете предусмотрены средства на благоустройство эспланады, набережной в Кировском районе, архитектурную подсветку зданий и др.

В ближайшую трёхлетку продолжится активный ремонт и строительство дорог в крае. Всего в дорожном фонде на три года заложено 58,2 млрд руб. В планах построить 81,7 км новых дорог. На эти цели из краевого бюджета выделят почти 32 млрд руб. Будет проведён капремонт 1436,3 км дорог и 330 км мостов. Для этого в краевой казне предусмотрено 15,5 млрд руб. Немаловажно и то, что планируется усилить безопасность на дорогах. На это направят ещё 2,7 млрд руб.

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