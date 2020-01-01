Олег Пантелеев «Задача «Пермских моторов» — увеличить объёмы производства в два раза» Исполнительный директор АО «ОДК-Пермские моторы» Сергей Харин — о плюсах объединения серийного завода и конструкторского бюро, о создании центров специализации и о программе модернизации, которая позволит ежегодно наращивать объёмы производства Поделиться Поделиться Твитнуть

На «Пермских моторах» создадут семь центров компетенций

АО «ОДК-Пермские моторы»

— В ноябре 2020 года был запущен процесс создания единого научно-производственного комплекса «ОДК-Пермские моторы» (входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию Ростеха). Что это даст заводу, как выиграет производство от более тесной интеграции с разработчиком?

— Многие мировые компании объединяют компетенции разработки и изготовления серийной продукции. Синергетический эффект от такого слияния действительно существует, так как мы получаем замкнутый жизненный цикл изделия, в нашем случае — авиационных и промышленных газотурбинных двигателей. Любое изделие от разработки до снятия с производства живёт по своим правилам. Каждое предприятие отвечает за определённый этап этого жизненного цикла. Когда объединяются разработчик и производитель, их интересы становятся общими от начала и до конца жизни изделия. В результате сокращается время разработки новой продукции, её освоения на серийном заводе, улучшается взаимодействие подразделений.

— Расскажите о подготовке к производству нового авиационного двигателя ПД-14.

— Двигатель ПД-14 предназначен для нового российского лайнера МС-21. На сегодняшний день получен сертификат типа на двигатель ПД-14, а завод получил одобрение его серийного производства. Цикл производства полностью освоен по всем предприятиям ОДК, по всем узлам. Теперь вопрос только в продажах, в заказах.

— Какие шаги предпринимаются для того, чтобы рост объёмов производства ПД-14 прошёл безболезненно?

—Этот двигатель выпускается в широкой кооперации. На «ОДК-ПМ» производится газогенератор и осуществляется финальная сборка двигателя. Узлы компрессора низкого давления, бустер, диск вентилятора и корпус вентилятора изготавливает «ОДК-Сатурн» в Рыбинске. Турбину низкого давления и лопатки вентилятора делает «ОДК-УМПО» в Уфе, коробку приводов и центральный привод — «Салют» (Москва), реверсивное устройство — пермский ПЗ «Машиностроитель». Каждое предприятие должно в ближайшие годы обеспечить по своим бизнес-планам рост объёмов производства, и каждое решает свои задачи по обеспечению закупки оборудования, модернизации производства, чтобы в заданные сроки обеспечить нужное количество узлов для ПД-14.

— Один из крупнейших проектов развития «ОДК-ПМ» — создание нового испытательного комплекса. В какой стадии находится этот проект?

— «ОДК-Пермские моторы» и «ОДК-Авиадвигатель» располагают мощной испытательной базой, при этом каждый стенд предназначен для конкретных целей. Открытый испытательный стенд «Авиадвигателя» — для акустических и специальных инженерных и сертификационных испытаний, закрытые стенды — для длительных ресурсных испытаний. В свою очередь, стенды «ОДК-ПМ» предназначены для проведения серийных испытаний.

Если говорить о планах развития стендовой базы, то самый важный проект, самый объёмный в ближайшей перспективе — это создание испытательных стендов под двигатель ПД-35. Этот двигатель больше по размерам и обладает такими характеристиками, которые не позволяют производить его испытания на существующих стендах. Сегодня фактически ни один стенд в стране не может принять такие двигатели, поэтому мы будем строить новые современные стенды. Они разместятся на территории существующей загородной испытательной станции «ОДК-ПМ» в Новых Лядах.

Сейчас идёт проектирование комплекса. Будут созданы стенды не только для двигателей, но и для автономных испытаний узлов — камеры сгорания, компрессора, газогенератора. Реализация проекта начнётся в конце этого года.

— Создание испытательной базы — не единственный проект по модернизации производства. Какие ещё инвестпроекты реализует завод?

— В рамках ОДК создаются центры специализации. Каждое предприятие имеет в какой-то области больший опыт, большие знания, чем другие. Принято решение именно на таких площадках-лидерах аккумулировать все интересы предприятий ОДК. Для того чтобы не дублировать функции, эти центры специализаций оснащаются под все задачи корпорации. На «Пермских моторах» будет размещено семь центров компетенций.

Проект, который сейчас находится в стадии активной реализации, — центр специализации «Лопатки турбины». Будем обеспечивать все предприятия корпорации лопатками для турбин высокого давления. В рамках проекта мы объединяем литейный цех и цех механической обработки лопаток. Приобретен участок земли рядом с действующим литейным цехом, полностью завершено оформление документов. Сейчас заканчиваются проектные работы, и уже в начале следующего года начнётся строительство.

— Свёрстаны ли планы по модернизации производственных мощностей у «ОДК-ПМ»? Какие результаты вы рассчитываете получить с точки зрения объёмов производства?

— В ближайшие три года, начиная с этого, тремя этапами мы будем модернизировать производство, закупать новые станки: оборудование для прожига лопаток турбин высокого давления, пятикоординатные обрабатывающие центры и так далее, всего порядка 150 единиц. Модернизация позволит закрыть существующие проблемы и каждый год увеличивать объёмы производства на 20% суммарно по всем типам изделий.

— У вас есть уверенность, что такой рост потенциала будет обеспечен ростом заказов?

— Мы уже говорили о программе ПД-14. Добавлю, что у нас есть стабильные заказы на авиадвигатели ПС-90А и ПС-90А-76, а также на ГТУ наземного применения, где основным заказчиком выступает Газпром. В ближайшее время планируется рост количества ремонтов двигателей. Надеемся на увеличение объёмов производства ПД-14, и в скором будущем — появления ПД-35. После того, как модернизируем производство, то, по нашей оценке, в течение пяти лет мы сможем увеличить объёмы производства в два раза относительно сегодняшнего дня.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.