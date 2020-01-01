Елена Синица Курс на совершенствование Краевые парламентарии обсудили принципы организации публичной власти Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В Государственную думу внесён проект закона, направленный на развитие и совершенствование публичной власти в регионах страны. На площадке Законодательного собрания Пермского края депутатский корпус совместно с администрацией губернатора и юридическим сообществом встретились с инициатором федерального законопроекта, чтобы обсудить основные аспекты нового проекта закона, и предложили ряд изменений.

По словам председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, принятие нового закона в первую очередь обусловлено поправками в Конституцию. В частности, в Конституции впервые был закреплён принцип единства системы публичной власти.

Крашенинников также отметил, что законопроектом совершенствуются механизмы организации и взаимодействия органов публичной власти, действующих на территории субъектов РФ (федеральных, региональных, муниципальных). Продолжает выстраиваться модель единой системы публичной власти — на территории каждого региона.

Кроме того, в законопроекте отмечается, что все региональные депутаты замещают государственные должности субъекта РФ — независимо от того, работают они на постоянной основе или без отрыва от основной деятельности. Таким образом, по аналогии с депутатами Госдумы и муниципальными депутатами, предлагается механизм ответственности для региональных депутатов. В частности, в виде предупреждения, освобождения от должности в региональном парламенте.

Детализация норм

Для стабильности системы публичной власти срок полномочий главы региона и законодательного органа субъекта РФ устанавливается в пять лет, добавил Павел Крашенинников. При этом федеральные органы исполнительной власти смогут участвовать в формировании региональных органов исполнительной власти в сферах образования, здравоохранения, финансов, а также жилищного и строительного надзора.

В законопроекте есть ряд положений, которые «углубляют, детализируют и развивают нормы законодательства, которые раньше вызывали сомнения и споры в реализации», подчеркнула начальник государственно-правового управления аппарата краевого парламента Оксана Ходорова.

В частности, она отметила, что в новом законопроекте нашли отражение положения об организации дистанционной работы. Он предусматривает возможность дистанционного взаимодействия органов публичной власти, а также дистанционного участия в заседаниях.

В законопроекте чётко упорядочиваются взаимоотношения органов власти, говорит Павел Крашенинников. В том числе прописаны полномочия должностного лица, Законодательного собрания и субъекта в целом. Отдельное внимание уделяется взаимодействию с федеральными властями.

Как отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих, часть предлагаемых изменений уже успешно реализуется в Пермском крае.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

— Проект федерального закона предусматривает порядок дистанционного участия в заседаниях законодательного органа. В работе нашего краевого парламента такой формат заседаний не просто предусмотрен, но и уже успешно прошёл проверку временем. Благодаря этому пандемия никак не повлияла на законотворческий процесс, парламентарии оперативно приняли десятки важных для жителей края решений. Отмечу, что после принятия федерального закона региональным парламентам предстоит работа над актуализацией законодательной базы субъекта. Уже можно сказать, что в Пермском крае изменения коснутся Устава и большинства региональных законов.

Минимизация рисков

Законопроект определяет дальнейшее устройство взаимоотношений субъектов с Федерацией, органами местного самоуправления, обращает внимание губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Это долгожданный нормативно-правовой акт, поскольку он будет во многом определять устройство и исполнительной, и законодательной ветвей власти субъектов. На заседании был высказан ряд поправок и предложений к законопроекту. Замечательно, что депутаты Госдумы, которые являются инициаторами этого проекта, нас выслушали. Надеюсь, что наши предложения помогут принять качественный нормативно-правовой акт. Мы рассчитываем на такое же обсуждение нового закона о местном самоуправлении. Это то базовое, что будет регулировать власть на местах. От этого напрямую зависит уровень жизни и благосостояния наших граждан.

Предусматривается, что основная часть положений законопроекта вступает в силу с 1 июня 2022 года. Отдельные главы, регулирующие полномочия субъектов РФ и определяющие экономическую основу их деятельности, вступают в силу с 1 января 2023 года.

По мнению председателя комитета Законодательного собрания по социальной политике Сергея Ветошкина, законопроект предполагает очень серьёзные изменения. В связи с этим он также обратился к Павлу Крашенинникову с просьбой сдвинуть сроки вступления закона в субъектах.

Тот в свою очередь согласился, отметив, что эти аспекты необходимо изучить повторно и по возможности «минимизировать имеющиеся риски». Он также добавил, что положения законопроекта базируются на конституционных основах единства публичной власти и направлены на создание условий для комплексного устойчивого социально-экономического развития страны и каждого её субъекта в отдельности — в интересах граждан, общества и государства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.