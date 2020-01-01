Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Жанр не важен, важно качество В Пермском доме народного творчества «Губерния» прошла осенняя сессия краевого проекта «Творческие люди» Поделиться Поделиться Твитнуть

На фото: Народный цирковой коллектив "Грация" Фотограф Евгений Бирюков (ПДНТ "Губерния")

«Творческие люди» — краевой проект, который не случайно называется точно так же, как и одна из программ национального проекта «Культура»: конкурс среди любительских сценических коллективов, который второй год проводится в Перми, чтобы отыскать творческие начинания, достойные финансовой поддержки Министерства культуры Пермского края, полностью соответствует идеологии национального проекта.

Как объяснила директор Пермского дома народного творчества «Губерния» Татьяна Санникова, конкурс «Творческие люди» проводится региональным минкультом вместе с «Губернией», и принять в нём участие может любой коллектив, достигший определённого статуса и известности. Не случайно «Творческие люди» появились два года назад — в то же время, когда после почти десятилетнего перерыва в Пермском крае снова стали присваивать почётное звание «народный коллектив»; приоритет отдаётся именно тем коллективам, которые получили это звание или рассматриваются в качестве кандидатов для его получения.

Участники конкурса могут выступать в любом сценическом жанре — это могут быть театральные, цирковые, хоровые, хореографические ансамбли или, например, агитбригады. Иногда поддержку получают и ремесленные артели. «Жанр не важен, важно качество», — говорит Татьяна Санникова.

Благодаря проекту «Творческие люди» коллектив может получить финансирование из краевого бюджета для постановки спектакля или концертной программы, для приглашения выдающегося хореографа или режиссёра или, например, для того, чтобы подготовить новые костюмы. Бывали случаи, когда коллективы отправлялись на гастроли по муниципалитетам Пермского края или на фестивали федерального уровня.

Заявки на конкурс ансамбли могут подавать весь год. Трижды в год собирается сессия, во время которой экспертная комиссия знакомится с проектами и выбирает самые достойные. Недавно завершилась последняя в году, третья сессия, и можно подводить годовые итоги.

Всего за год «Творческие люди» поддержали 14 коллективов.

Несколько коллективов получили возможность представлять Пермский край на межрегиональных и всероссийских фестивалях и конкурсах. Так, заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации «Солнечная радуга» и работающая при нём школа-студия приняли участие во Всероссийском фестивале-конкурсе ансамблей народного танца и вокально-хореографических коллективов имени Ольги Князевой в Екатеринбурге.

На фото: Народный цирковой коллектив "Грация" Фотограф Евгений Бирюков (ПДНТ "Губерния")

Народный цирковой коллектив «Грация» с помощью регионального финансирования принял участие в IV Международном фестивале-конкурсе детских и молодёжных цирков «Все начинается с мечты!» в Санкт-Петербург, а мужская танцевальная группа «Ухари» — в телепроекте «Большие и маленькие» на телеканале «Россия».

Детский фольклорный ансамбль «Забава» отправился на Всероссийский фольклорный конкурс «Живая традиция», ансамбль «Моряки Прикамья» — на вокальный конкурс-фестиваль «Море зовёт!», а ансамбль народной музыки «Мозаика» из Осы — на XIX Международный конкурс-фестиваль солистов, ансамблей народной песни, ансамблей и оркестров народных инструментов «Поющие струны России».

Лысьвенская видеостудия «Кадриль» получила средства на проведение открытого детско-молодёжного фестиваля «ВКадре» и на осуществление творческого проекта «Имена», в котором, кроме видеостудии, приняли участие ансамбль русской и казачьей песни «Иван да Марья», хореографический коллектив «Вечное движение» и народный мастер Пермского края Ирина Овсянникова, которая работает с обвинской и урало-сибирской росписью.

Получили поддержку проект «Хоровод круглый год» Народного ансамбля фольклорной песни «Уралочка» из Карагая и его коллектива-спутника «Прялица» и проект «Музыкальная мозаика» кунгурского оркестра русских народных инструментов.

Народный ансамбль татарской песни и танца «Ирень таннары» («Иреньские зори») из Октябрьского при помощи выделенных средств открыл фольклорную мастерскую «Бабушкина кладовая».

Клуб «Ремесленная мастерская» из Уинского и объединение народных мастеров и учащихся Дома творчества из Октябрьского получили поддержку проектов, цель которых — развитие и сохранение народных ремесел.

Детский фольклорный ансамбль «Воскресение» смог реализовать молодёжный творческий проект «Тропы» и создать по его результатам новую концертную программу.

По итогам недавно завершившейся осенней сессии было решено поддержать гастрольную деятельность народного театра «Маски» из Куеды под руководством режиссёра Елены Кузнецовой, который в 2020 году на межрайонном фестивале любительских театров «Созвездие талантов» в Перми был отмечен специальным призом жюри.





Как объяснила Татьяна Санникова, экспертный совет проекта «Творческие люди» не только распределяет гранты. Он может принять решения и о других формах поддержки любительских коллективов. Так, было решено ходатайствовать на федеральном уровне о присвоении цирку «Грация» звания заслуженного коллектива народного творчества. Сейчас в Пермском крае лишь один коллектив — «Солнечная радуга» — носит это почётное звание, а «Грации» ещё предстоит за него побороться.

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