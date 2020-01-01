Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дополненная реальность Благодаря виртуальным концертным залам фестиваль Дениса Мацуева посмотрело на треть больше зрителей, чем вместили филармонические залы Поделиться Поделиться Твитнуть

Любовь Топоренко

Музыкальный фестиваль Дениса Мацуева прошёл в Пермской филармонии в 11-й раз. Это одно из самых любимых меломанами событий в Пермском крае: Денис Мацуев — не просто «раскрученное» имя; это гарантированная встреча с истинной музыкальной виртуозностью.

От Мацуева и его фестиваля трудно ждать чего-то радикально нового. Структура события, репертуар, круг участников давно определены и понятны. Понятно, что будет симфонический вечер, гала-концерт, камерный вечер с сольным выступлением патрона фестиваля и завершающая программа лёгкой музыки «И классика, и джаз» — это происходит из года в год. Из года в год в фестивале принимают участие исполнители и коллективы, встречи с которыми пермская публика всегда ждёт — нынче это был Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан (ГСОРТ) под управлением Александра Сладковского; а вместе с мастерами на сцене всенепременно —юные музыканты, стипендиаты фонда «Новые имена».

Произведения тоже зачастую знакомы: и «Времена года» Чайковского, и Концерт для фортепиано с оркестром Грига Мацуев уже играл в Перми, а «Рапсодию в стиле блюз» Гершвина — даже неоднократно. Однако «фишка» и неповторимое обаяние этого музыканта заключается в том, что даже привычная музыка в его исполнении звучит всегда свежо. Как бы часто он ни играл то или иное произведение, он никогда его не «заигрывает», в мацуевском исполнении совсем нет механистичности, заученности, формальности. Играть с душой — звучит банально, но по отношению к Мацуеву всегда верно.

Как всегда, вечер открытия фестиваля был посвящён большой симфонической музыке. В первом отделении солировали пианисты: патрон фестиваля играл концерт Грига, а его юный коллега Захар Внутских — вторую и третью части Первого концерта Мендельсона. Чрезвычайно обаятельный одиннадцатилетний парнишка не просто так появился на пермской сцене: он родом из Пермского края, учиться музыке начинал в Полазне, в 2018 году прошёл отбор «Новых имён» и поступил в московскую Центральную музыкальную школу. Сейчас у него не меньше десятка призов международных конкурсов! Пригласив Захара участвовать в концерте, Денис Мацуев продемонстрировал уважение к Перми и её талантам и одновременно показал результаты работы своего фонда.

Первое отделение концерта завершилось знаменитыми мацуевскими «бисами». Пианист известен своей простотой и доброжелательностью в общении со зрителями: он никогда не ломается, не заставляет себя упрашивать — играет на «бис» охотно и много. В этот раз были «Вокализ» Рахманинова и — в джазовой обработке — «В пещере горного короля» Грига. Неслучайный выбор: пусть в основной программе фестиваля произведений Рахманинова нет, но Мацуев не может не сделать так, чтобы музыка его любимого композитора всё же прозвучала. Работа с рахманиновским наследием, с продвижением имени великого композитора — дело всей жизни Мацуева, его миссия. В будущем году в Москве впервые пройдёт Международный музыкальный конкурс имени Рахманинова: соревноваться будут музыканты трёх специальностей, в которых Рахманинов был велик — пианисты, дирижёры и композиторы. Организация большого нового конкурса — огромное достижение Мацуева.

Джазовая версия «Горного короля» логично продолжила григовскую тему концерта и проанонсировала завершающий вечер фестиваля: там эта тема была продолжена.

Во втором отделении оркестр под управлением Сладковского играл Пятую симфонию Шостаковича — великое произведение, которое, как справедливо заметила ведущая концертов фестиваля музыковед Екатерина Каленюк, стоит в одном ряду с Пятой Бетховена и Пятой Чайковского. Это было конгениальное исполнение, которое тоже хочется назвать великим.

На «бис» оркестр сыграл, разумеется, свой коронный «Стан Тамерлана» Александра Чайковского; зрители аплодировали и пританцовывали. Сколько раз ни звучало бы это произведение в залах Пермской филармонии, оно всегда заводит зрителей! Огорчало лишь то, что в Большом зале филармонии нет обзора сцены: зрители не увидели, кто так зажигательно играл на бонгах, а очень хотелось.

...Зато всё увидели зрители, которые смотрели концерт онлайн. Трансляция шла в Органный зал, который был заполнен так же, как Большой, на сайт филармонии и в 31 виртуальный концертный зал. Работало целых шесть камер; зрители Большого зала их практически не замечали, но мастерская видеорежиссура, управляющая этими камерами, позволила онлайн-аудитории получить объёмное и многоплановое изображение. Здесь были и общие, и крупные планы — руки пианистов, лица музыкантов, мимика дирижёра…

Неизвестно, кому больше повезло — тем, кто в зале присутствовал при живом рождении музыки, или тем, кто видел все нюансы и тонкости этого процесса на экране.

Смотреть на ГСОРТ — всегда удовольствие. Да и может ли быть иначе, когда за первым пультом — Алина Яконина! Концертмейстер оркестра — не только блестящая скрипачка и настоящий виртуоз, но ещё и красавица, которая наверняка могла бы успешно участвовать в конкурсе «Мисс Татарстан».

Любовь Топоренко

Музыкой этого коллектива публика насладилась во второй вечер фестиваля — очень длинный и насыщенный гала-концерт, в котором Мацуев сделал ставку на виртуозов-инструменталистов. Двое из них — скрипач Гайк Казазян и виолончелист Нарек Ахназарян — лауреаты Международного конкурса имени Чайковского. Мацуев активно сотрудничает с теми, кто добился успеха в главном музыкантском соревновании в мире: сам он был и лауреатом этого конкурса, и членом жюри, и отлично знает, что победа на «Чайнике» — это знак истинного признания и высшее отличие для музыканта.

Домристка Екатерина Мочалова не является лауреатом конкурса Чайковского лишь потому, что там нет специальности «народные инструменты», иначе она просто не имела бы конкурентов. На протяжении двух фестивальных вечеров Екатерина доказывала, что на домре можно сыграть абсолютно всё!

Четвёртым солистом концерта стал ещё один вундеркинд — 13-летний подопечный «Новых имён» пианист Даниил Тюрин.

Любовь Топоренко

Каждый из солистов сыграл по концерту! Казалось бы, это слишком для одного вечера, но музыка была столь разнообразной, в ней было столько жизни и драйва, что зрители были готовы слушать ещё. Программу украсил вокал Марии Баянкиной — солистки Мариинского театра. Её пение стало кульминацией концерта, прозвучав в финале первого отделения. После арий из «Тангейзера» и «Пиковой дамы» Мария на «бис» спела «Джудитту» Легара, и публика, разумеется, благодарно откликнулась на популярную мелодию.

Во втором отделении Мацуев с оркестром играл «Рапсодию» Гершвина с собственными джазовыми каденциями, для исполнения которых он призвал контрабасиста Андрея Иванова и ударника Александра Зингера — вместе они составляют джазовое трио Дениса Мацуева. И пусть «Рапсодия в стиле блюз» в этом исполнении звучала на этой сцене не впервые, это всегда не слышанная ранее музыка: каденции, построенные на импровизации, никогда не повторяются.

Зрителям виртуальных концертных залов особенно повезло в третий вечер фестиваля — камерный: здесь крупные планы — лица и руки — особенно важно было видеть. Играли Чайковского: «Времена года» в сольном исполнении Мацуева и трио «Памяти великого артиста», где к патрону фестиваля присоединились Гайк Казазян и Нарек Ахназарян. Было истинным наслаждением наблюдать виртуозность, умноженную на три, и понимать, что истинная ансамблевость возможна только тогда, когда в ансамбль собираются равновеликие исполнительские личности.

Фестиваль завершился традиционным вечером лёгкой музыки «И классика, и джаз». Продолжилась григовская тема, начатая на первом концерте фестиваля: трио Дениса Мацуева сыграло сюиту из «Пер Гюнта», куда вошли «Утро», «Танец Анитры», «Песня Сольвейг» и, конечно, «В пещере горного короля» — всё в джазовой обработке. Этот вечер, как всегда, показал, с какой свободой и лёгкостью Мацуев и его друзья и коллеги живут в мире музыки, насколько они родные этому миру. Здесь легко соединяется «Улетай» Александра Бородина с Take 5 Дейва Брубека и Пола Дезмонда, а 24-й каприс Паганини лихо исполняется на домре. «Самый быстрый темп в мире! Олимпийские игры в Перми! Без допинга!» — шутливо прокомментировал Денис Мацуев игру Екатерины Мочаловой.

Завершился вечер и весь фестиваль традиционным джемом. Это тот самый случай, когда исполнители получают от концерта удовольствие не меньшее, чем слушатели!

Слушателей было много… Несмотря на недавнее решение оперштаба по борьбе с коронавирусом о том, что посещение концертов возможно только с предъявлением QR-кода, залы филармонии были полны, а благодаря системе виртуальных концертных залов аудитория фестиваля увеличилась на треть! Концерты фестиваля смогли посмотреть меломаны Губахи, Кунгура, Березников, Полазны, деревень Скобелевка и Белоево, курорта Усть-Качка и многих других населённых пунктов Пермского края, включая три новых — Берёзовки, посёлка Майский и села Верх-Иньва Кудымкарского района: в них трансляции виртуального концертного зала прошли впервые.

«Виртуальный концертный зал» — часть национального проекта «Культуры», но, видя его популярность и востребованность, Министерство культуры Пермского края по собственной инициативе отрывает залы за счёт краевого бюджета в дополнение к тем, что открыты по федеральной субсидии. Именно краевой минкульт, который из года в год поддерживает фестиваль Дениса Мацуева, открыл виртуальные залы в Берёзовке, Майском и Верх-Иньве, и жители этих сёл смогли посетить концерты фестиваля, не уезжая далеко от своих домов.

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