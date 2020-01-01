Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Идя долиной смертной тени, не убоюсь я зла «Общий маршрут» музея PERMM наводит на мысли о возвышенном и заставляет вспомнить молитвы разных народов Поделиться Поделиться Твитнуть

Григорий Скворцов

Музей современного искусства PERMM уже семь лет находится в здании на бульваре Гагарина, 24 — ещё одно доказательство того, что нет ничего более постоянного, чем временное жилище. На протяжении всех этих лет музей вживается в среду, изучает и адаптирует её. Не впервые за последние годы появляются арт-объекты в Егошихинском логу, на краю которого находится здание музея, но впервые это взаимодействие со средой стало основой многомесячной просветительской программы, в которой разместились и лектории, и мастер-классы, и арт-резиденции, и создание прогулочного маршрута и — как результат всей этой деятельности — выставка, которая открылась 7 октября.

Проект, общим кураторством которого занималась Светлана Лучникова, получил название «Общий маршрут». Этот короткий маршрут соединил музейный сквер, в котором размещены арт-объекты, с противоположным склоном Егошихинского лога, где находится исторический пермский некрополь — Егошихинское кладбище, а именно — его иудейский участок. Маршрут прошёл буквально сквозь столетия, культуры, стили и традиции; длина тропы — менее полукилометра, а сколько смысловых слоёв она пересекает и объединяет! Здесь и геология — выходы медистых песчаников пермского периода, и экология — знаменитая пермская тема малых рек, и история, в том числе совершенно недавняя, советского периода, от которого остались следы «мичурок», не так давно покрывавших эти склоны, и национальные традиции, и современная мифология.

Григорий Скворцов

Лог, как и все подобные места в Перми, пользуется недоброй славой: пустынно, заброшено, замусорено… Однако проект музея PERMM очистил это место — в прямом и переносном смысле.

Ещё весной «Общий маршрут» начался с большого лектория. Музею удалось наладить взаимодействие с обеими иудейскими общинами Перми, в его работе приняли активное участие оба раввина: любавичский раввин Залман Дайч читал лекции об иудейской погребальной традиции, а молодой раввин из синагоги Реувен Губерман и его жена Роза вели экскурсии, стали участниками арт-резиденций и создали арт-объекты, которые сейчас находятся на выставке.

Лекции читали экологи, краеведы, специалисты по городской фауне. Затем началась стадия арт-резиденций.

Григорий Скворцов

В течение лета прошли три резиденции: под руководством пермского художника Александра Агафонова, художницы из Новосибирска Маяны Насибулловой и ижевской арт-группы «Город Устинов». Участвовали в резиденциях самые разные пермяки — художники, не совсем художники и совсем не художники от 16 до 75 лет. Все вместе они благоустроили экскурсионную тропу, создали и разместили на ней арт-объекты и информационно-навигационные аншлаги и начали водить экскурсии.

Экскурсии продолжались весь сентябрь. Сейчас пройти по тропе можно самостоятельно, воспользовавшись картой, которую бесплатно выдают на кассе в музее.

Юлия Баталина

В хорошую погоду это просто необходимо сделать — это красивая и осмысленная прогулка. Жаль, маршрут совсем не инклюзивный: на нём 222 ступени, которые выровняли и укрепили участники резиденций. В новое пространство органично вписались старые объекты — например, «КаЛЕНДоскоп» арт-группы «Фрукты», установленный на склоне ещё в 2019 году, или мостик через Егошиху, построенный активистами в рамках фестиваля «Мосты» в 2017 году; не говоря уже о такой старине, как надгробия иудейского кладбище и выходы горных пород — тех самых медистых песчаников, которые дали основу для постройки Егошихинского медеплавильного завода, а Родерику Мёрчисону позволили открыть и описать пермскую геологическую систему. Все эти объекты как органичная часть Егошихинского лога вписаны в карту маршрута и обозначены в навигации (автор навигационной системы — известный пермский художник Пётр Стабровский).

Арт-объекты, созданные во время резиденций, учитывают смысловую специфику этого места. Маршрут начинается с двух объектов Альбины Рыбаковой — «Севивон» и «Горькие травы», и оба они связаны и с еврейскими традициями, и с советским прошлым: севивон — это еврейская детская игра, поле для которой художница нарисовала на асфальте белой краской, словно советские «классики», а «Горькие травы» — это расположенные террасами на склоне грядки, на которых растут салат, хрен, сельдерей и другие огородные растения — отсылка к пасхальному седеру, когда горькие травы — марор — на столе символизируют горькие годы египетского рабства иудеев, и в то же время напоминание о существовавших здесь в советское время мичуринских садах. После этого напоминания начинают бросаться в глаза кусты малины, смородины и крыжовника на маршруте, а потом и поваленные заборы на одной из двух смотровых площадок.

На протяжении всего маршрута пешеходов сопровождают слепки рук и лиц — результаты работы арт-резиденции под руководством Маяны Насибулловой. Безмолвные лица, глядящие со стволов берёз и почти сливающиеся с ними, говорят о необходимости быть незаметным, попытаться слиться с природой и помнить, что входишь в чужое пространство, где много «коренных жителей» — животных и птиц. Громкое кряканье обитателей Егошихи это подтверждает.

Юлия Ланар собрала гипсовые слепки, сделанные под руководством Маяны Насибулловой, в подобие детского модуля, вроде тех, что вешают над колыбельками. Арт-объект называется «Симуляция детства».

Григорий Скворцов

Среди деревьев прячется верёвка с развешенными на ней белыми одеждами — это инсталляция Ольги Школиной, часть её проекта «Забытые вещи». Бельё не верёвке — знак того, что когда-то этот лог был обитаем, и напоминание об иудейской траурной традиции разрывания одежд, что запечатлено во второй части проекта — видео, которое можно посмотреть в экспозиции в музее. Руководитель резиденции и куратор выставки Александр Агафонов считает этот проект очень чувственным и трогательным.

Самый заметный объект на тропе — «Свеча» Людмилы Брюхановой. Художница взяла за основу связки свечей, которые принято зажигать в Иерусалиме, и создала альтернативный монумент в память о похороненных здесь людях.

Григорий Скворцов

Все объекты на тропе созданы из природных материалов — гипса и необработанного дерева — которые не нуждаются в утилизации: они достаточно быстро станут частью природы, адаптируются к ней. Арт-объекты растворятся в среде, и лог снова станет просто логом… Однако останется фото- и видеофиксация всего, что было создано здесь арт-резиденциями, и эта документация сегодня выставлена в музее, в экспозиции «Лог рек».

Григорий Скворцов

Фотосерии Григория Скворцова и Светланы Ларханиди — это не просто снимки, это тоже искусство. Светлана Ларханиди наблюдала за повседневной летней жизнью Егошихинского лога: оказывается, местные жители уже освоили это место как рекреационную зону — здесь загорают и гуляют с собаками. На ярких снимках фотохудожницы — пышная, сочная зелень, сквозь которую пробиваются лучи солнца, и лог напоминает Эдемский сад, что опять-таки наводит на библейские ассоциации.

Юлия Баталина

Григорий Сворцов сосредоточился на работе арт-резиденции Маяны Насибулловой. В его фотографиях гипсовые слепки рук и лиц выглядят загадочно и многозначительно, недаром один из этих снимков стал афишей выставки.

Ещё одна серия фотографий фиксирует работу арт-резиденции группы «ГородУстинов», которая работала с дополненной реальностью, размещая виртуальные объекты в пространстве Егошихинского лога.

Реувен и Роза Губерман тоже создали свои арт-объекты, в которых они стараются понять себя, изучая историю и характер своего народа. В инсталляции Реувена Губермана создан портрет «Героя еврейского времени» — очень скромного человека, этакого типичного «обитателя» иудейского квартала кладбища. Если нет света, героя не видно, портрет появляется только при включённом освещении.

Видео Розы Губерман называется «Земля». Это портрет еврейского мальчика, который вживается в традиции народа.

Земля вообще очень важное понятие в этом проекте. «Общий маршрут» и продолжающая его выставка «Лог рек» буквально ставят искусство на землю, дают ему почву под ногами, делают его частью окружающей среды и находят для него особое место в пространстве и времени.

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