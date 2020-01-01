Стандарты — язык, на котором говорит весь мир Почему 14 октября отмечается Всемирный день стандартов и как работают в направлении стандартизации в Пермском ЦСМ Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгения Михеева

Человека окружают тысячи вещей. Просто оглядитесь в своём доме: мебель, бытовые приборы, гаджеты, сантехника. Приобретая, скажем, телевизор, мы даже не думаем о том, подойдёт ли разъём его вилки к нашей розетке — это подразумевается самой собой. Если надо поменять в раковине кран, мы можем быть уверены, что аналогичная модель ровно встанет на место прежней. Это очень удобно. Но такое удобство взялось не само собой, а потому что есть такое понятие как стандарты. А также — люди и организации, которые строго следят за их соблюдением.

Вот уже более 50 лет во многих странах мира, включая Россию, 14 октября отмечается Всемирный день стандарта. Именно в этот день в 1946 году в Лондоне на конференции национальных организаций по стандартизации была создана Международная организация по стандартизации ИСО (англ. ISO — International Organization for Standardization). Сегодня в состав ИСО входит 162 страны; Россию представляет Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

В 2021 году Всемирный день стандартов проходит под девизом «Общее видение лучшего мира». Действительно, в условиях постоянно развивающихся технологий и международной кооперации роль стандартов постоянно растёт. Этот день — хорошая возможность для каждого понять все преимущества, которые вносят стандарты в повседневную жизнь, экономику и отношения между народами.

Вот уже почти 100 лет в Прикамье работает Пермский центр стандартизации и метрологии. Его специалисты рассказывают, что внедрение государственных стандартов в нашей стране началось с 1925 года, и первым из них был стандарт на пшеницу. В 1940 году решением Совнаркома был принят перечень Государственных стандартов — всем известный ГОСТ.

Сегодня в библиотеке Пермского ЦСМ — более 26 тыс. стандартов, которые описывают требования к тем или иным видам продукции, услуг, системе управления, терминам, обозначениям при использовании в промышленности и сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, здравоохранении, торговле и пр. Как говорит и. о. директора Пермского ЦСМ Анатолий Деменев, «в этой базе — гигантский массив человеческих знаний и технологий, выраженный в сжатых формулировках».

Для чего вообще нужна стандартизация?

Анатолий Деменев, и. о. директора ФБУ «Пермский ЦСМ»:

— Стандартизация устанавливает правила и описывает их применение в тех или иных областях человеческой деятельности. Это позволяет всем участникам процесса достигать единства подходов к производству, оптимизировать его, получать разумную экономию, обеспечивать безопасность и качество. Устанавливаемые стандарты основаны на самых последних достижениях науки и техники, учитывают весь предыдущий опыт их применения. Вот почему стандартизация — важный фактор развития промышленности, экономики, и в целом прогресса.

В том, что стандарты «основаны на последних достижениях науки и техники», которые не стоят на месте ни дня, легко убедиться хотя бы потому, что в Пермском ЦСМ они актуализируются ежемесячно. Российский институт стандартизации (РСТ) регулярно выпускает для региональных ЦСМ обновления стандартов. Поэтому единственно возможная актуальная база стандартов находится только в этой организации.

Как рассказывает главный специалист Пермского ЦСМ Елена Лекомцева, по заявке того или иного предприятия или организации конкретный стандарт, действующий на сегодня, будет запрошен в базе РСТ. Затем по соответствующей форме заверен в Пермском ЦСМ и выдан заказчику.

Для чего нужны все эти бюрократические формальности, за которые к тому же заказчик должен платить? Казалось бы, зайди в интернет, где есть всё, скачай нужный стандарт и работай спокойно…

Евгения Михеева

Елена Лекомцева, главный специалист ФБУ «Пермский ЦСМ»:

— Действующий подход — единственно возможный именно потому, что стандарты обновляются в постоянном режиме. Конечно, множество такой документации можно найти в интернете. Но вовсе не факт, что стандарт, который вы скачаете, будет актуален. Его применение на практике может привести к печальным последствиям. Можете себе представить эти последствия, например, в авиастроении или медицине. И уж конечно, в случае возможных судебных разбирательств санкции неизбежны.

В советских стандартах один из первых разделов гласил, что их несоблюдение преследуется по закону. В современных документах таких строгостей, конечно, уже не пишут. Но это не значит, что к нынешним стандартам можно относиться легкомысленно.

Постоянно обновляя базу стандартов, специалисты Пермского ЦСМ бережно хранят и их архив — начиная с самых первых, 1920-х годов. И при необходимости могут найти и предоставить любой из них. Кто знает, вдруг для создания чего-то нового может пригодиться «хорошо забытое старое»?

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Несмотря на то, что многие стандарты универсальны для сотен стран, есть у них и национальные особенности. Например, любой турист знает, что в разных странах мира — разное напряжение в бытовой электросети (от 110 до 240 В), и нужно покупать адаптеры к розеткам. Ширина колеи российских железных дорог — 1520 мм, тогда как в странах Европы — 1435 мм, из-за чего на границе вагонам меняют колёса и едут дальше… но только до Испании и Португалии, где ширина и вовсе 1668 мм. Практически весь мир перешёл на метрическую систему мер, и только США гордо решили остаться с привычными для них дюймами и фунтами.

Так что хоть человечество и проделало огромный путь к обеспечению единства измерений, Всемирный день стандарта напоминает нам: для «общего видения лучшего мира» и достижения глобальной гармонии в этом вопросе нам предстоит ещё много трудиться.

Евгения Михеева

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