Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Премьеры в эпоху куара Правительство Пермского края заинтересовалось театральной ситуацией Поделиться Поделиться Твитнуть

Первая премьера сезона в Театре-Театре — мюзикл «Три товарища»

Никита Чунтомов

На заседании правительства Пермского края 5 октября глава регионального минкульта Вячеслав Торчинский сообщил, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, количество театральных премьер в Прикамье растёт.

В регионе работает 24 театра, в том числе три краевых — Пермский театр оперы и балета, Театр-Театр и Коми-Пермяцкий драматический театр; 11 муниципальных театров и 11 негосударственных. В связи со сложностями, связанными с пандемией ковида, в том числе с полным локдауном 2020 года и действовавшими до недавнего времени ограничениями по заполняемости — 50 %, посещаемость театров в прошлом и текущем году втрое ниже, чем могла бы быть: количество посещений в 2019 году — 893,4 тыс. чел., в 2020 — 311,26 тыс., а за девять месяцев 2021 года — 372,3 тыс. чел.

Тем не менее, творческая деятельность в театрах кипит: если в 2019 году в Пермском крае состоялось 70 театральных премьер, то в 2020 — уже 77, и столько же — в текущем году всего за девять месяцев, с января по сентябрь.

В начавшемся сезоне в Пермском театре оперы и балета запланировано семь премьер, одна из которых уже успешно прошла — это капитальное возобновление «Богемы» (16 +) Пуччини в постановке Филиппа Химмельманна; 5 ноября предстоит премьера «Путеводителя по балету» (6 +) — проекта нового худрука балетной труппы Антона Пимонова, а 18 декабря — премьера «Фауста» (16 +) Гуно в постановке Василия Бархатова, которая обещает стать громким российским событием. Во второй половине сезона планируется капитальное возобновление одноактных балетов «Свадебка» (12 +) и The Second Detail (12 +), «Евгений Онегин» (12 +) Чайковского в постановке Владиславса Наставшевса и первая в Перми постановке «Нормы» (16 +) Беллини. Конкурс артистов балета «Арабеск» откроется 19 апреля вечером одноактных балетов (12 +), посвящённых 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева.

Первую премьеру сезона представил и Театр-Театр — заседание правительства прошло в завершающий день премьерной серии нового мюзикла «Три товарища» (16 +) по роману Ремарка. В планах этого театра на сезон столько же премьер, как и в Пермской опере, — семь. Следующей станет «Раскольников» (18 +) — спектакль режиссёра Марка Букина, поставленный специально для пространства Завода Шпагина. К Новому году планируется возобновление популярного детского мюзикла «Бременские музыканты» (6 +, режиссёр — Дамир Салимзянов).

Первая премьера второй половины сезона — «Маскарад» (16 +) Лермонтова, который ставит один из особо любимых пермяками режиссёров — Филипп Григорьян. В презентации на правительстве «Маскарад» был обозначен как «мюзикл», но режиссёр обозначает его как «мультижанровый спектакль». Михаил Скоморохов ставит на малой сцене театра «На Верхней Масловке» (16 +) по прозе Дины Рубиной с Натальей Макаровой и Александром Гончаруков в главных ролях, а худрук театра Борис Мильграм планирует завершить сезон премьерой «Катерины Измайловой» (16 +); жанр спектакля обозначен как «триллер», и он будет музыкальным. Режиссёр Татьяна Михайлюк реализует право, которое она получила на Первой лаборатории мюзикла «Резиденция ТТ», состоявшейся летом 2021 года на площадке театра, и ставит в «Сцене-Молот» камерный мюзикл «Живая история о смерти» (16 +) — современную версию мифа об Орфее.

Коми-Пермяцкий драматический театр им. Горького запланировал на сезон пять премьер. Первая пройдёт 9 октября — это будет пластический спектакль по мотивам коми-пермяцкого эпоса «Зарини Инь. Золотая баба» (6 +), который ставит один из самых активных пермских хореографов Ирина Ткаченко.

Остальные новые спектакли здесь тоже ставят женщины-режиссёры: в ноябре ожидается «Книга всех вещей» (6 +) в постановке Марии Сапижак, в конце декабря — детская новогодняя сказка в постановке Юлии Беляевой, в марте — её же спектакль «На дне» (12 +), а завершит сезон «Пять вечеров» (6 +) в постановке Татьяны Воронцовой.

Тем, кто интересуется работами муниципальных театров Прикамья, Вячеслав Торчинский посоветовал обратить внимание на фестиваль «Камский» (18 +), который пройдёт уже в третий раз в рамках федеральной программы «Театры малой родины». С 1 по 5 декабря его будет принимать Губаха, где можно будет увидеть лучшие премьеры за прошедший сезон из Молодёжной студии-театра «Доминанта» (Губаха), Чайковского фестиваля драмы и комедии, Лысьвенского театра драмы, Березниковского драматического театра и Коми-Пермяцкого драматического театра.

Докладчик обратил особое внимание коллег на то, что с прошлого года в Пермском крае стало не два, а три детских театра: заработал Кунгурский ТЮЗ, который перерос самодеятельный формат и стал муниципальным. В нынешнем году в нём планируется три премьеры, всего же в детских театрах Прикамья, согласно презентации минкульта, ожидается восемь премьер, однако, по нашим данным, их будет больше: министр обозначил лишь те спектакли Пермского ТЮЗа, на которые театр получил региональное финансирование, однако театр планирует выпустить ещё три спектакля на собственные средства.

Разумеется, разговор на правительстве не мог обойти актуальные темы сегодняшней театральной жизни: Пушкинскую карту и введение QR-кодов. По первой теме Вячеслав Торчинский просто сказал, что все театры региона активно работают с новой программой для молодёжи, а по второй теме выступил исполнительный директор Театра-Театра Егор Мухин.

Новый руководитель (губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поздравил его с вступлением в должность) сообщил, что театр уже получает позитивные результаты от введения QR-кодов и со временем эти результаты обещают стать внушительными. Дело в том, что при 50 %-ной заполняемости большого зала количество зрителей одного спектакля в Театре-Театре колебалось вокруг цифры 300, тогда как в первый же день после введения QR-кодов и возвращения 100%-ной заполняемости их число достигло 411, а в день заседания правительства, 5 сентября, по данным на 8.00 количество билетов, купленных на вечер, равнялось 427.

По мнению Егора Мухина, в результате введения «куара» театру удастся достигнуть средней заполняемости залов в 80 %, это значит, что театр сможет принять в условиях комфорта и безопасности дополнительно 15 тыс. зрителей, а это — 25 полных залов или 400 автобусов.

Театр организовал информирование зрителей о новом регламенте посещения по всем возможным каналам вплоть до индивидуальной рассылки и увеличил количество контролёров на входе, что позволило уже в первый вечер с QR-кодами избежать очередей.

В дополнение к рассказу Егора Мухина губернатор Дмитрий Махонин напомнил, что вакцины против ковида в Пермском крае достаточно, поэтому нет препятствий к тому, чтобы привиться и получить QR-код для посещения театров.

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