Победила духовность Подведены итоги XXI Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана» Поделиться Поделиться Твитнуть

«Лыжня»

Пресс-служба фестиваля «Флаэртиана»

За время фестиваля зрители увидели 158 фильмов из 15 стран, участвовали в мастер-классах Flahertiana Workshop, в индустриальной программе «Флаэртиана-Форум» и в проекте «ВУЗ-флаэртиана».

«Ксёндз Бонецкий»

Пресс-служба фестиваля «Флаэртиана»

Гран-при за лучший фильм фестиваля — «Большой Золотой Нанук» — и премия 250 000 рублей достались польской картине «Ксёндз Бонецкий» (реж. Александра Поточек).

Журнал «Сеанс», который вёл телеграм-дневник фестиваля, пишет об этой картине:

«Совершенно поразил «Ксендз Бонецкий» из международного конкурса «Флаэртианы». Это документальное кино о нескольких месяцах жизни польского священника, популярного в народе и издающего христианскую газету. Он ездит по стране с пресс-туром своей книги, готов выслушать каждого встречного и не раздражается, даже когда к нему подходят сделать селфи во время еды (а ещё отвечает на письма с просьбой «оценить текст», — и правда святой). С прессой он не общается («мое начальство запретило давать мне какие-либо комментарии»), но в частных беседах с прихожанами честно отвечает на непростые вопросы о священниках-чиновниках и священниках-педофилах, перекидывается парой добрых слов с представителем «ЛГБТ-комьюнити католической церкви», и вообще удивляет широтой взглядов.

При этом фильм избегает какой-либо публицистики, касается острых тем аккуратно. Он аскетичен и строг, как его герой. Спустя какое-то время понимаешь, что это кино без единого внешнего конфликта, без резких проявлений эмоций, даже без фабулы, смотрящееся на одном дыхании.

Парадоксальная, тонкая работа, которой, без преувеличения, место на одной полочке с «Дневником сельского священника» и «Причастием».

Достойная оценка, но надо всё же заметить, что уже который год подряд «флаэртианское» жюри выбирает не самый яркий и уж точно не самый острый фильм конкурсной программы.

«Человек, который искал сына»

Пресс-служба фестиваля «Флаэртиана»

«Первого Серебряного Нанука» и премию в 90000 рублей получил французский фильм «Человек, который искал сына» (реж. Дельфина Деложе).

А вот это — по-настоящему удивительная история. Её герой — в некотором роде сверхчеловек, не зря же он разгуливает в костюме Человека-паука.

В простой рабочей китайской семье исчезает годовалый ребёнок. Ужасная трагедия меняет жизнь супругов Ву и Наны навсегда. Они расстаются, потом снова сходятся, у них рождается ещё один сын. Кажется, надо продолжать жить… Но Ву — не может. Не может перестать искать своего пропавшего мальчика. Он колесит по деревням на странном экипаже, сделанном из велосипеда и рекламных баннеров, расклеивает листовки с портретом сына, расспрашивает встречных, нет ли у их соседей приёмных детей.

Оказывается, в Китае похищения и продажи детей стали настоящим бедствием в те времена, когда семьям запрещалось заводить более одного ребёнка. Фильм мельком затрагивает эту тему, но в целом он о другом — о человеке, который не может жить, как все.

«Ужасные дети»

Пресс-служба фестиваля «Флаэртиана»

«Второй Серебряный Нанук» и премия 60000 рублей досталась французско-турецкому фильму «Ужасные дети» (реж. Ахмет Недждет Чупур).

Мы знаем Турцию как приветливую, щедрую и весьма светскую страну, но кинематографисты раз за разом напоминают, что есть и другая Турция — глухая, провинциальная, патриархальная, где женщины не снимают платки и не смеют слово молвить без позволения отца или мужа. Как и героини знаменитого фильма «Мустанг», девушка Зейнап из «Ужасных детей» мечтает сбежать из отцовского деревенского дома; она не хочет рано выйти замуж и стать матерью, а хочет учиться в университете и жить самостоятельно.

В документальном кино всё, конечно, не так трагично, как в художественном, зато очень правдиво.

Фильм «Ужасные дети» получил также Приз зрительских симпатий.

«Кубинский танцор»

Пресс-служба фестиваля «Флаэртиана»

Специального упоминания жюри удостоены фильмы «Кубинский танцор» (реж. Роберто Салинас) и «Дом кинорежиссёра» (реж. Марк Айзекс).

«Дом кинорежиссёра»

Пресс-служба фестиваля «Флаэртиана»

Одно из величайших достоинств «флаэртианских» фильмов — то, что они открывают для нас «жизнь других». Во многих из них очень сильно антропологическое начало, как и картины Роберта Флаэрти, который открыл для просвещённой публики жизнь аборигенов Гренландии, амазонских джунглей и Аранских островов, фильмы его нынешних последователей показывают нам, например, пряную, яркую, пышущую жизнью Кубу, стоящую на перепутье. Она освобождается от влияния братьев Кастро, она с любопытством поглядывает в сторону США… А герой «Кубинского танцора» упорно совершенствуется в классическом балете — ведь в этой стране одна из лучших в мире балетных школ.

«Папа»

Пресс-служба фестиваля «Флаэртиана»

В национальном конкурсе «Российская «Флаэртиана» главный приз — «Малый золотой Нанук» — и премия 75000 рублей достаются фильмам «Папа» (реж. Валерия Гай Германика) и «Война Раи Синициной» (реж. Ефим Грабой). «Война…» получила также приз Гильдии неигрового кино и телевидения.

«Война Раи Синициной»

Пресс-служба фестиваля «Флаэртиана»

Специальное упоминание жюри за лучшую операторскую работу получил фильм «25 лет одиночества» (реж. Ирина Васильева), специальное упоминание жюри за лучшую режиссуру — «Амурская Голгофа» (реж. Юлия Серьгина), который многие зрители называют самым сильным впечатлением фестиваля. Его герой — таксист из вымирающего города на Дальнем Востоке решает, что в его жизни наступил критический момент. Он заводит youtube-канал, где начинает публиковать свидетельства тотальной нищеты и бесправия своего народа и собирать отряд единомышленников. Виктор уверен, что именно он должен спасти город и всю Россию от неминуемой гибели.

«25 лет одиночества»

Пресс-служба фестиваля «Флаэртиана»

Специальное упоминание жюри за вклад в социальную миссию заслужил фильм «Дальний план» (реж. Владимир Головнев).

«Амурская Голгофа»

Пресс-служба фестиваля «Флаэртиана»

В студенческом конкурсе лучшим был признан фильм «Дарина в Зазеркалье» (реж. Дарья Агиенко), который заработал премию в 50000 рублей.

«Дальний план»

Пресс-служба фестиваля «Флаэртиана»

Специальное упоминание жюри «За магию в кино» получил фильм «После прилива» (реж. Анна Залевская), а специальное упоминание «За экранное воплощение уходящего детства» — «Лыжня» (реж. Никита Сташкевич).

«Дарина в Зазеркалье»

Пресс-служба фестиваля «Флаэртиана»

Второй год подряд «Флаэртиана» может похвастать достойной онлайн-программой. В этом году на ресурсе CoolConnections.ru в дни фестиваля можно было посмотреть норвежский мини-сериал «Мой друг северный верблюд» — замечательную картину для семейного просмотра о том, как норвежская семья, живущая за Полярным кругом, завела пару верблюдов-бактрианов и отправилась в Монголию, чтобы найти для них дрессировщика. Рассказ ведётся от имени самого младшего члена семьи — двенадцатилетнего Торарина, который учится доброте и сочувствию ко всему живому и познаёт многообразие жизни на Земле.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.