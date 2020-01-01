Алёна Беляева «Губернатор получил своих людей на всех уровнях власти» Или чем похожи выборы-2016 и выборы-2021 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Теперь уже бывший депутат Государственной думы Игорь Сапко обвинил команду политтехнологов из Удмуртии, которые вели кампанию партии «Единая Россия», в низком результате партии власти на выборах. По федеральному округу «Единая Россия» набрала 33,56%, что позволило претендовать только на один мандат. В 2016 году было три мандата, а партию поддержали 42,65%. Эксперты говорят, что тогда и сейчас выборы проходили в совершенно разных условиях, но, самое главное, что политические задачи были решены и тогда, и сейчас.

Куратор выборов в Прикамье от партии «Единая Россия» Игорь Сапко критично высказался о ходе кампании.

«К сожалению, политконсультанты краевого штаба из Удмуртии, руководство регионального отделение ЕР не справились с поставленной задачей, — отмечает на своей странице в Facebook Игорь Сапко. — 33,7% за партию— это грустные цифры. Все предложения и рекомендации уходили «в песок». Немножко не хватило до победы и второго мандата в Госдуму». Напомним, Сапко был вторым в списках, а значит — в федеральный парламент не проходит.

В целом, Пермский край традиционно не показывает выдающихся результатов по уровню поддержки партии «Единая Россия» на выборах. Прошлые выборы 2016 года стали, скорее исключением, но тогда, напоминает политтехнолог Алексей Чусовитин, все сплотились на фоне критики губернатора со стороны оппозиции.

Но ни в 2006, ни в 2011 году значительных цифр в регионе не было. Жители края, в общем и целом, равноудалены от ярко выраженных партийных предпочтений. На веру они ничего не принимают.

Но в этот раз на этой позиции сказалось дополнительно множество других факторов, говорит политический консультант Людмила Ознобишина. Например, беспрецедентная сменяемость губернаторов. Люди, по её словам, устали от выборов. Плюсом отразилась ковидная повестка. «Ни одна предыдущая команда, ни один губернатор не работали в таких условиях и потому неизвестно, как бы они себя повели, — говорит она. — Результат надо рассматривать в привязке к условиям».

Особенностью этой кампании стало то, что она носила федеральный характер. «Единая Россия» отрабатывала региональные месседжи, а остальные партии апеллировали к федеральным, — говорит Чусовитин. — Вернуть пенсионный возраст, например. Это всё о большом, о глобальном. И было даже на городских выборах. И получилось, что «Единая Россия» говорит о сделанном, а оппозиция другие песни поёт».

Кроме того, принципы легитимности и прозрачности были приоритетными в этой избирательной кампании. Все партии, даже те, что собирали подписи, регистрацию прошли и участвовали в кампании. Процент отказов были исторически минимальным — 4,5%. Тут важно понимать, что помимо конкурентности малые партии решали ещё одну тактическую задачу. Благодаря системе империале они, набрав 10% голосов, принесли «Единой России» два дополнительных мандата в Заксобрании и один в Пермской гордуме.

В целом, выборы — это командная работа, резюмирует политтехнолог Алексей Чусовитин. Тем более, что, по его словам, главная задача была решена — губернатор Дмитрий Махонин получил управляемое Законодательное собрание и Пермскую городскую думу. Плюс понятные ему депутаты Государственной думы. «Глава региона получил своих людей на всех уровнях, и никаких политических проблем у него нет, — отмечает Чусовитин. — Так что задача выполнена».

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