Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» То ли люди, то ли куклы «Балет Евгения Панфилова» показал первую премьеру сезона Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Уткин

С французскими хореографами Клодом Брюмашоном и Бенжаменом Ламаршем «Балет Евгения Панфилова» работает не впервые: два года назад они поставили для «панфиловцев» спектакль «Дикие маки». Судя по всему, за время сотрудничества французы отлично изучили труппу: новая их постановка, «Головокружение (Vertige)» легла на исполнителей, как будто мерку снимали.

«Арлекины и пираты, циркачи и акробаты и злодей, чей вид внушает страх; волк и заяц, тигры в клетке — все они марионетки в ловких и натруженных руках», — эти всем известные строки назойливо вертятся в голове при просмотре балета, посвящённого балаганному цирку. Волков и зайцев, конечно, нет, но циркачи, субретки и тореадоры, а также, натурально, хищник в клетке на сцене присутствуют. Все они слегка марионетки, но и живые люди тоже.

Алексей Уткин

На протяжении 50 минут, что довольно много для спектакля современной хореографии, на сцене показана жизнь этого странного сообщества. Между персонажами возникают и рушатся союзы, разгорается и гаснет соперничество, кто-то оказывается на пьедестале, кто-то внизу… Всё это сплетается в причудливый рисунок, который особенно хорошо виден сверху — с балкона Частной филармонии «Триумф», где 9 сентября прошла премьера нового балета.

Алексей Уткин

На сцене четыре пары, три смешанные и одна мужская. Партнёры меняются, гармония превращается в хаос, согласие становится враждой, но всегда в основе действия — парный танец. Это упорядочивает действие, придаёт ему стройность и в то же время позволяет выделить и подчеркнуть индивидуальность каждого из восьмерых танцовщиков. Динамичное действие приковывает внимание, но в один прекрасный момент ловишь себя на том, что просто любуешься артистами, которые демонстрируют изумительную форму — физическую и творческую.

Алексей Уткин

Кроме прочего, становится очевидно, что в труппе каждый — личность. Радуют мастера, признанные звёзды коллектива: Мария Тихонова, Сергей Курочкин — это именно он «тигр в клетке», по-звериному пластичный, и он же «злодей, чей вид внушает страх», этакий полупародийный Бармалей; Павел Васькин, который вступает в нешуточное соперничество с Курочкиным, этакую «битву за клетку», и Павел Гасимов. Но и молодёжь тоже радует. Прекрасно выглядит Руслан Ильзигитов — «тореадор», демонстрирующий редкий в этой труппе типаж классического «принца», а Дарье Метёлкиной и Ладе Старковой отлично удалось соединить пластичность и кукольную «деревянность». Это тонкое и точное сочетание двух начал — «то ли люди, то ли куклы» — придаёт спектаклю особое обаяние.

Алексей Уткин

Тема цирка шапито, варьете и площадного театра в мировой культуре «раскручена» изрядно, и постановщики не скрывают, что опираются на классическое наследие изобразительного искусства. Французы, разумеется, имели в виду живопись Тулуз-Лотрека, но русский зритель увидит Бакста и Сомова, вспомнит дягилевскую антрепризу, а то и «Трёх толстяков» (там тоже, помнится, была и девочка-кукла, и тигр, точнее, тигрица).

Алексей Уткин

Стройности действию добавляет выверенный саундтрек. Казалось бы, простой, многократно раскритикованный приём: современный динамичный саунд сменяется ангельскими барочными мелодиями — но в данном случае он протеста не вызывает, поскольку выстроен со вкусом, контрасты в музыке подчёркивают и драматизируют сюжетные повороты, и, согласитесь, невозможно не растаять внутренне, слушая грустную арию Дидоны из оперы Пёрселла в хорошем исполнении и качественной записи.

Алексей Уткин

Зарубежные хореографы, совершенно новая постановка… И всё же тень Евгения Панфилова в этом спектакле неожиданно оживает, и не только потому, что на сцене — клетка, как в «золотомасочной» панфиловской «Клетке для попугаев». Сознательно или интуитивно, но французы воспроизвели панфиловскую иронию, панфиловскую сентиментальность и панфиловскую эксцентрику, по которым так соскучились поклонники этого театра.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.