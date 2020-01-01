«Выборы были предельно конкурентны» Эксперты высказали своё мнение о прошедших в Пермском крае избирательной кампании и выборах Поделиться Поделиться Твитнуть

Ночь выборов-2021

Пресс-служба губернатора Пермского края

В краевой столице, через два часа после закрытия избирательных участков, во второй раз прошла «Ночь выборов». Первая состоялась в сентябре прошлого года и была посвящена итогам выборов губернатора Прикамья. Темой 2021 года стала избирательная кампания в Госдуму РФ, Законодательное собрание региона и Пермскую городскую думу.

Участие в мероприятии приняли лидеры региональных партий, политики, эксперты, руководство крайизбиркома и кандидаты в депутаты. По видео-конференц-связи к живому общению присоединились федеральные и региональные политтехнологи и консультанты.

Одним из первых вопросов обсуждения стала организация трёхдневного голосования, которое проходило с 17 по 19 сентября. Помимо оборудования всех 1790 избирательных участков региона средствами индивидуальной защиты и проведения регулярной дезинфекции, были усилены механизмы общественного контроля — для обеспечения максимальной открытости и легитимности голосования.

«За 10 лет механизмы общественного контроля существенно усилились. Появился новый инструмент — общественные наблюдатели, которые не только сопровождают выборы и дают возможность понаблюдать, что происходит на избирательных участках, но и формируют политическую и электоральную составляющие. Второй момент, который был опробован в 2021 году — общественный штаб по наблюдению за выборами. Фактически всю избирательную кампанию сопровождали заседаниями штаба, обсуждением всех этапов электорального процесса, — рассказал Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты Пермского края. — И третье — центр видеонаблюдения. Более 700 участков подсоединены к системе, можно было посмотреть, что происходит на участках онлайн и в записи. Помимо этого традиционно работал телефон «горячей линии», на который поступило порядка 70 звонков, пять из которых касались возможных нарушений. В каждом случае на место выезжали наши сотрудники, нарушений зафиксировано не было».

Дмитрий Красильников

Пресс-служба губернатора Пермского края

Спокойное течение

Ещё одно отличие нынешней избирательной кампании от предыдущих заключается в большом количество кандидатов сразу от нескольких партий. По словам председателя Избирательной комиссии Пермского края Игоря Вагина, в выборах пожелали участвовать 2000 кандидатов, отказано было 4,5% — один из самых низких показателей за всю историю выборов. При этом практически никто не стал оспаривать отказ комиссии.

«Что касается политических партий, 10 заявились на участие в выборах в Пермскую городскую думу, столько же — в Законодательное собрание региона. Все были зарегистрированы. В России только два региона, включая наш, где в выборах участвует такое большое количество партий. Поэтому мы считаем, что выборы были предельно конкурентны, представлены все сегменты политических сил», — сказа Игорь Вагин.

При этом, по мнению председателя крайизбиркома, течение кампании было достаточно спокойным: если в 2016 году было выявлено 126 нарушений, то в этом — только 37.

«Главное впечатление от выборов 2021 года мы всё больше превращаемся в правовое государство. Я благодарен судьбе за то, что удалось дожить до того времени, когда у нас выборы будут, с одной стороны, альтернативными, с большим количеством кандидатов, без монополии какой-либо политической партии, с другой — безопасными во всех отношениях», — отметил представитель Пермского края в Совете Федерации, председатель сенаторский комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Андрей Климов

Пресс-служба губернатора Пермского края

Уход в«паутину»

Отличительной же особенностью избирательной кампании 2021 года стала активность партий и кандидатов в социальных сетях и интернете.

«Если в 2016 году мы не могли заставить кандидатов завести аккаунты в соцсетях, во время этой кампании аккаунты завели все без исключения, и тратили на них львиную долю времени, потому что это действительно эффективно», — поделился политтехнолог Алексей Чусовитин.

При этом в интернет-пространстве партии вели себя по-разному, отмечают эксперты. Например, если «Единая Россия» во главу угла ставила реализацию национальных проектов и решения «здесь и сейчас», то другие политические объединения фокусировались на протесте.

В целом же у каждой партии были попытки провести кампанию креативно, считает политконсультант Алёна Август.

«Понятно, что сейчас партии соревнуются не только друг с другом, но и с тем информационным валом, который буквально преследует каждого человека. Поэтому им нужно быть яркими и находить свой язык для общения с избирателями. У всех это получилось по-разному. Когда выбор очень широк, а он был широк, людям свойственно выбирать то, что им уже знакомо и понятно», — отметила она.

Общественный штаб по наблюдению за голосованием в Пермском крае

Пресс-служба губернатора Пермского края

С прицелом на будущее

Конечно, в ходе обсуждения избирательной кампании и выборов эксперты обратили внимание на партию «Новые люди», которая с нуля преодолела «парламентский барьер».

Руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Яна Шубейкина, объяснила успех новичков тем, что «запрос на обновление есть достаточно давно, и нам, действительно, удалось на него ответить.

«Что касается избирательной кампании и процесса голосования, на наш взгляд, всё прошло достаточно гладко. Если возникали какие-то вопросы, их решали на местах. Теперь самое главное — выстроить конструктивную работу со всеми партиями», — поделилась планами на будущее Яна Шубейкина.

Прозвучали и некоторые прогнозы не следующую избирательную кампанию. В частности, Игорь Вагин считает, что формат трёхдневного голосования приживётся, к нему надо привыкать всем. Исполнительный директор «Центра повышения квалификации государственных и муниципальных служащих», представитель «Партии пенсионеров» Роман Петухов высказал опасения, что очные выборы проходят в последний раз, «всё уходит в интернет и «цифру». А следовательно, партии придётся менять подходы в работе со своим электоратом.

Представитель партии «Зелёная альтернатива» в Пермском крае Андрей Зайцев, напротив, оптимистично высказал своё мнение о том, что к следующим выборам «на коне» окажутся кандидаты, использующие экологическую повестку, потому что «в ближайшем будущем это станет не альтернативной, а объективной реальностью».

А представитель единороссов, Герой России Сергей Яшкин напомнил присутствующим, что «депутаты, которые будут избраны, не должны забывать, что работают на улучшение условий жизни наших граждан, и надо создать все условия, чтобы жизнь на селе и в городе не отличалась».

В целом «Ночь выборов- 2021» прошла в позитивном ключе. Все присутствующие на мероприятии отметили высокий уровень обеспечения безопасности на избирательных участках и высказали заинтересованность во взаимном дальнейшем конструктивном диалоге.

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