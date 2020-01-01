5 специальных программ «Флаэртианы» В Перми открылась 21-я «Флаэртиана» — международный фестиваль документального кино. Со списком рекомендованных фильмов из конкурсных программ мы вас уже знакомили, сегодня рассказываем о том, на что следует обратить внимание вне конкурса. Поделиться Поделиться Твитнуть

1) «Мастерская»

Эта спецпрограмма призвана познакомить зрителей с ведущими киношколами страны. В 2021 году фокус на фильмы студентов и выпускников Московской школы кино, которая прочно укрепилась в индустрии. В программе пять картин, четыре из них в разные годы были представлены в студенческом конкурсе «Флаэртианы». Если вам не довелось посмотреть их тогда, сделайте это сейчас. Особенное внимание обратите на следующие три фильма.

«Альфаромео» (18+) Радика Рахимова — карикатура на хрестоматийного альфа-самца, который лбом столкнулся с по-настоящему сильными чувствами. Тяжёлый багаж комплексов и уязвлённое самолюбие заставляют его вернуть бывшую возлюбленную, но у неё другие планы. Реальная жизнь оказывается чуть более замысловатой, чем предполагают инструкции курсов по пикапу.

«Генетически не так»

«Генетически не так» (16+) Ильшата Саетова — о казанском артисте Нурбеке, обладателе премии «Золотая маска», который выступает за сохранение татарского языка. Обаятельный бунтарь, нонконформист, вместе с тем семьянин. Вся его деятельность — протестное высказывание, адресованное консервативной публике, не сумевшей принять его и силу его рода.

«Переходный возраст» (18+) — интимное наблюдение за матерью четырёх детей, которая переживает развод. Режиссёр Елена Кондратьева застаёт героиню в момент абсолютной нестабильности. Инна — известная акушерка, признанный специалист по мягким родам, человек с профессиональной выносливостью — вдруг теряет опору и жадно ищет новые ориентиры. Библия, брак, любовь — прежние ценности подешевели. Секс, алкоголь, путешествия — звучит получше.

У «Переходного возраста» богатейшая фестивальная история, в числе прочего главный приз студенческого конкурса «Флаэртианы» в 2019 году, номинация на премию «Лавровая ветвь», участие в конкурсной программе Hot Docs — самого знакового фестиваля неигрового кино в Северной Америке.

2) «Флаэртиана онлайн»

Эта программа позволяет посмотреть флаэртиановское кино прямо из дома — и в любой точке России. В 2021 году зрителям доступен трогательный документальный сериал «Мой друг северный верблюд» (12+), снятый норвежским режиссёром Карлом Эмилем Рикардсеном. Программа состоит из трёх серий по 25 минут, которые можно и нужно смотреть с детьми, правда иногда потребуется читать субтитры, если ребёнок ещё не может сделать этого сам.

«Мой друг северный верблюд»

Маленький Торарин и его сестра Свалин, живущие в живописном Аккарфьорде, мечтали научиться верховой езде на лошади. Но их родители купили двух бактрийских верблюдов, а с этими гордыми животными договориться не так-то просто. Поняв, что им нужна помощь профессионала, семья отправляется в Монголию, пустыню Гоби — познакомиться с повадками верблюдов в стаде и подыскать дрессировщика, способного добиться желаемого без насилия. «Мой друг северный верблюд» — история об ответственности за тех, кого приручил, умении взаимодействовать с окружающим миром и способности сочувствовать.

Сериал можно посмотреть с 18 по 22 сентября на CoolConnections.ru. Необходима регистрация.

3) «Смотрите, кто пришёл...»

Эта программа состоит из четырёх фильмов режиссёра Михаила Горобчука, который окончил кинооператорский факультет ВГИКа — и этот факт наиболее точно говорит о его режиссёрской манере. Горобчук буквально улавливает воздух вокруг образов, которые помещает в свой кадр. Его камере свойственна неторопливость, почти любовная внимательность и классическая, вгиковская, стройность. Такой была и его картина «Катя и Стефания. Портрет в интерьере» (6+), принявшая участие в российском конкурсе «Флаэртианы» в 2019 году, — нежное родительское послание дочери, которая вот-вот появится на свет. Но в этот раз зрителям предлагаются другие картины режиссёра. В их числе два абсолютных must see.

Фильм-медитация «Дыхание тундры» (0+) — очень флаэртиановское, очень «открыточное» и, уж простите за эпитет, очень атмосферное кино без единого слова. Да, его легко найти в открытом доступе и посмотреть в любое другое время. Но показ на фестивале даёт возможность увидеть просторы Ямала на большом экране, а это особенный чувственный опыт. Гармония цвета, шорохи дикоросов севера, киногения местных жителей. Одним словом — красота.

«Тени твоего детства»

По словам режиссёра, фильм «Тени твоего детства» (0+) — попытка визуализировать будущие воспоминания его дочери Стеши. Но Горобчук прекрасно понимает, что через много лет память никак не отзовётся на то, что она увидит на экране. Берясь за съёмки, он просто планировал эксперимент: писал много звука, на который впоследствии накладывал изображения — тёплый свет, тени, зыбкие очертания. Надо сказать, эксперимент удался. В подтверждение тому его награды. Фильм — обладатель премии «Лавровая ветвь» в номинации «Лучший арт-фильм», участник и призёр престижных кинофестивалей, в числе которых Tampere FF и ZagrebDox.

4) «In Memory. Александр Расторгуев»

Александр Расторгуев — один из самых известных и авторитетных документалистов России, убитый в 2018 году во время съёмочной экспедиции в Центральноафриканской республике. В программу, посвящённую его памяти, включены три фильма: два авторства самого Расторгуева и один, сделанный его вдовой Евгенией Останиной.

«Дикий, дикий пляж. Жар нежных»

«Дикий, дикий пляж. Жар нежных» (18+) — пожалуй, главный фильм Расторгуева. Полтора часа эпохального повествования о русском юге (а на самом деле о русской жизни). В этой галерее туристов можно увидеть и жуткие страдания измученного местным фотографом верблюда, и зажигательные свадебные танцы полулилипута, и тонких дев в леопардовых купальниках, и подсмотренный секс, и даже Владимира Путина.

Ещё один значимый фильм Расторгуева — «Я тебя не люблю» (18+). Режиссёр так любил документальную правду, что в этом проекте просто отдал камеру обычному человеку — 20-летней Вике, живущей в Ростове. Она ищет любовь в пространстве между двух ухажёров — Артёмом и Женей. Благодаря авторскому монтажу примитивная съёмка сделала сюжет картины внятным и вполне зрительским. Кстати, фильм был снят при участии пермской киностудии «Новый курс».

«Расторгуев» (18+) — монтажная картина о самом режиссёре, в которую вошли фрагменты его интервью и фильмов, образующие единое высказывание о смысле искусства, родине, боли и этике документалиста. Останина захватывает отрезок с момента первого увольнения Расторгуева с ВГТРК и до последнего увольнения с «Радио Свобода», чтобы показать: он везде был лишним, он — человек вне системы.

5) «EFA Shorts: номинанты Европейской киноакадемии»

«Флаэртиана» — один из партнёров Европейской киноакадемии. В этом году фестиваль принимает участие в акции Shorts Tour, направленной на популяризацию короткого метра. Подборка составлена совместно с агентством кинофестивальной дистрибуции Eastwood agency. В программе пять участников и призёров важных международных фестивалей. Выделим три.

«Золотые пуговицы» (12+) Алексея Евстигнеева — фестивальный хит 2020 года. Устанем перечислять его награды, собранные по всему миру, но назовём одну из важнейших: за эту работу Евстигнеев получил приз IDFA Talent Award на Visions du Réel. Любопытный факт: оператор фильма Елизавета Попова — из Перми. С режиссёром они познакомились, будучи студентами ВГИКа, и сделали уже три совместных проекта. С двумя из них были на «Флаэртиане».

«Золотые пуговицы» показывают внутренний мир кадета президентского училища имени Михаила Шолохова. Фильм состоит из портретов будущих росгвардейцев, фрагментов фраз и наблюдений. Зритель видит и мальчика с первым автоматом в руках, способного тут же отвлечься на рисование наивных сюжетов, и уже повзрослевшего бойца с отсутствующим взглядом на митинге.

Анимационный фильм «Плоть» (18+) режиссёра Камилы Катер повествует о тяготах жизни женщин, знающих, что такое взгляд «как на мясо»: с «кровью», слабой прожарки, почти прожаренное и прожаренное. Через интимные истории пять женщин делятся опытом взаимоотношений с собственным телом, от детства до старости. Такого вы на «Флартиане» ещё точно не видели.

«В темноте все кошки серы»

«В темноте все кошки серы» (12+) режиссёра Лассе Линдер — о причудливом мужчине Кристиане, который живёт с двумя кошками Мармеладкой и Катюшей. Если вы подумали, что они просто его питомцы, то нет. Кошки для него буквально как дети. Они даже в круиз отправляются вместе. И поскольку в Кристиане очень развито отцовское чувство, он решает скрестить Мармеладку с изысканным котом из-за границы. «В темноте все кошки серы» — до комичного пронзительная история о нетрадиционных отношениях между животным и человеком.

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