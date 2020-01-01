Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермь завтрашнего дня Какие изменения точно ждут город к юбилею Поделиться Поделиться Твитнуть

Региональный оргкомитет по подготовке празднования 300-летия Перми 6 сентября обсудил проекты благоустройства общественных пространств города. Многие из них, судя по датам, которые назвал вице-премьер Андрей Кокорев, должны быть готовы уже в следующем году. По некоторым пока есть только планы, но нет финансирования.

Комсомольский проспект. 2022

Комсомольский проспект станет первым объектом в городе, где будут проведены столь масштабные комплексные работы на всём протяжении улицы, от ул. Монастырской до ул. Чкалова. Поскольку протяжённость большая, работы разбиты на пять этапов. Первый этап — от ул. Монастырской до ул. Екатерининской — уже завершён, на остальных четырёх ведутся строительно-монтажные работы.

Улица Ленина. 2022

На первый этап ремонта ул. Ленина (от ул. Крисанова до ул. Парковой) заключён муниципальный контракт на 544 млн руб.

Эспланада. 2022

В 66-м квартале эспланады сейчас идут строительно-монтажные работы.

Улица Петропавловская. 2022

Здесь планируют разграничить зону активности, каковой является эспланада, а также зону тихого отдыха и транзита на ул. Петропавловской. Заключён муниципальный контракт на благоустройство верхнего яруса от ул. Крисанова до ул. Попова — так называемой Слудской горки. Сумма по контракту — 86,9 млн руб.

Улица Сибирская. 2022—2023

Сибирская — это ключевой ансамбль наследия города, который включает в себя Театр оперы и балета, здание городской администрации и другие исторические здания. Пока речь шла только о первом этапе реконструкции — от ул. Монастырской до ул. Пермской. Сейчас идёт разработка проектно-сметной документации. А после её утверждения будет направлена заявка на получение 500 млн руб. из федерального бюджета. Как сложится судьба дальнейших участков ул. Сибирской, пока неизвестно.

Архитектурная подсветка. 2022

Всего планируется подсветить 71 здание на Компросе, улицах Ленина и Петропавловской. На фасадах 40 зданий по Комсомольскому проспекту, тротуарах и торшерных стойках на бульваре уже ведутся строительно-монтажные работы. Ещё 31 объект — фасады на улицах Ленина и Петропавловской — находится на стадии разработки проектно-сметной документации.

Набережная в Кировском районе. 2022—2023

Протяжённость закамской набережной — 3,3 км. Но благоустраиваться будет в основном участок протяжённостью чуть больше 1 км от ул. Чистопольской до ул. Шишкина. В нынешнем году должен быть готов проект. Работы начнутся в следующем году.

Сквер им. Н. В. Гоголя. 2022—2024

Сквер находится в верхней части центральной городской набережной, в окружении активно развивающейся жилой застройки. Рядом ижевская компания «Аквавита» в рамках соглашения с сетью Hilton строит одноимённый отель. Он должен быть сдан в 2024 году. К этой же дате будут завершены работы по благо­устройству сквера.

* Без учёта затрат на проектирование.

Парки и скверы. 2022—2023

Планируется благоустроить 43 парка и сквера. На 17 из них ведутся строительно-монтажные работы. А на четыре — пока не хватает финансирования (655,4 млн руб.). Среди них — нижний ярус Слудской горки. Интересно, что из 43 объектов пять благоустраиваются в рамках благотворительности.

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