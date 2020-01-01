Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Люди, машины, мифы Открытие выставочного сезона началось активно и сразу везде Поделиться Поделиться Твитнуть

Выставка «Корни/Вещи»

Григорий Скворцов

В конце августа и начале сентября выставки в Перми открывались если не каждый день, то через день. 27 августа — две выставки в музее PERMM, 31 августа — выставка Станислава Ковалёва в Доме художника, 1 сентября — юбилейная выставка в галерее «Уникум», 2 сентября — «Движение воображения» в Пермской художественной галерее, 3 сентября — «Уральский коэффициент» в Центральном выставочном зале, 7 сентября — «Люди, птицы, мифы…» в галерее «Марис-арт», 8 сентября — «Хроники изоляции» в PERMM. Всё — не проходные события, всё важно, всё нельзя пропустить.

Музей современного искусства PERMM

Три этажа — три выставки.

«Корни/Вещи» (0+) — выставка, задуманная и выполненная в качестве куратора директором музея Наилей Аллахвердиевой, — демонстрирует объекты из текстиля. Текстиль здесь показан как универсальный материал для изобразительного искусства — он в близком родстве и с живописью, и с графикой, и со скульптурой, не говоря уже о том, что без всяких натяжек и домыслов текстиль относится к ведомству декоративно-прикладного искусства.

Дмитрий Цветков. «Сила и власть»

Григорий Скворцов

В экспозиции «Корни/Вещи» есть образцы всех изобразительных возможностей этого материала. Объекты Дмитрия Цветкова или серия «Спасительная пустота» Ольги Субботиной и Михаила Павлюкевича — это настоящая скульптура. Их же «Двойное видение» — это графика, «Мужчины моей жизни» Виты Буйвид или «Клещи» тех же Субботиной и Павлюкевича — это как бы прикладные предметы, шаль и ковёр, хотя никому, конечно же, не придёт в голову использовать их в бытовых целях.

«Работа в чёрном» (0+), где куратором и одним из авторов был Иван Козлов, — это выставка шести фотографов-сталкеров, фотографии всевозможных «заброшек», горнозаводских руин, кладбищ теплоходов и тепловозов, чудом уцелевших полуживых заводских и шахтёрских посёлков… Когда на всё это смотришь, приходят в голову заголовки вроде «Пермские Помпеи», «Пермская Атлантида» или «Пермский Чернобыль»: руины помпезных дворцов культуры и могучих виадуков напоминают об античности, опустевшие дворы — о Припяти. Во всём этом чувствуется неумолимый ход времени, уносящий, частица за частицей, что-то существенное, ещё вчера очень важное. Здесь всё проникнуто суровым стилем правды и истины и в то же время преисполнено символизма и многозначительности.

«Хроники изоляции» (0+) — проект российского художника Владимира Потапова и франко-немецкого живописца Эммануэля Борнштейна. Два художника, сидя в ковидной изоляции в двух столицах, вели живописные дневники: каждый день рисовали по небольшой картине и размещали их в фейсбуке и инстаграме. Получился большой изоблог, важный как для авторов и их близких, так и для тысяч подписчиков по всему миру. Рассматривать выставку, в которую вошло 147 работ, нужно именно как проект, как некое единство. Каж­дая картина по отдельности мало что скажет зрителю, но все вместе они живо напомнят об обстоятельствах тревожной весны 2020 года и расскажут поразительную историю переживаний и открытий, связанных с новым для всех нас жизненным опытом.

Центральный выставочный зал

С выставкой на втором этаже в PERMM удивительно перекликается большая выставка «Уральский коэффициент» (6+) в ЦВЗ. Те же «заброшки», даже локации те же самые — узнаётся, например, полуживой посёлок Юбилейный с его неповторимым сочетанием старых деревенских домиков и недостроенных панельных пятиэтажек; те же кладбища тепловозов и теплоходов. Плюс к этому — бесконечные батареи изоляторов, мерный ритм градирен, длинные проходы заводских коммуникаций и мостовых кранов… Но всё это пропущено через глаза и руки художников — очень деликатных и сдержанных художников, мастеров уральского пейзажного минимализма.

Работы Максима Каёткина

Татьяна Тоболова

Признанный лидер этого направления Максим Каёткин пригласил единомышленников-живописцев Александра Грекова и Сергея Казакова-Подкина, а также украсил экспозицию видеоартом Андрея Блажнова.

Получилась выставка очень сдержанная и в то же время предельно эмоциональная. В каждое изображение здесь вложен новый смысл. Вот, к примеру, старый, ржавый мотоцикл с коляской на фоне скромного уральского пейзажа, но вместе с названием картины Сергея Казакова-Подкина — «Батин» — рождает целую историю где-то «за кадром». Его же «Министерство облаков» показывает бесконечно тянущиеся клубы пара над маленькими трубами какой-то ТЭЦ, и кажется, что они действительно создают облака.

Могучая тетралогия Максима Каёткина «Месторождение» вызывает в памяти столь же могучий фильм «Территория» Александра Мельника, трагически погибшего буквально вчера; а части диптиха Александра Грекова «Вход» и «Выход», изображающие один и тот же заброшенный коридор какого-то явно не процветающего предприятия, остроумно расположены у входа и выхода в один из залов.

Пермская художественная галерея

Мультфильм Саши Свирского «Девять способов нарисовать человека»

Ольга Шур

«Движение воображения» (6+) — далеко не первая выставка в Пермской галерее, посвящённая анимации как искусству. Была там, помнится, прекрасная выставка выдающегося художника, лауреата «Оскара» Александра Петрова, чьи мультфильмы — настоящая жи­вопись. Нынешний же проект хорошо известного в Перми нижегородского художника и куратора Евгения Стрелкова и его сокураторов Владимира Береснева и Надежды Свирской представляет мультипликацию как раздел современного искусства со всеми его родовыми признаками — разнообразием живописных приёмов и техник, пост-иронией, содержательной глубиной и сложностью, которая маскируется в «одежды» нарочитой простоты.

Не надо думать, что мультфильмы — это развлечение. Всякое бывает… В этом убедится каждый, кто даст себе труд полностью посмотреть 13 фильмов, которые здесь представлены, — для этого есть мониторы и наушники. Здесь же — раскадровки, подготовительные материалы и пояснения, которые дают представление о том, какие нечеловеческие терпение и работоспособность нужны для того, чтобы создать рисованный фильм продолжительностью несколько минут.

Среди фильмов — экранизации экзотических легенд, размышления о жизни и бытовые зарисовки, психологические экзерсисы, ироническое переосмысление истории воздухоплавания от Евгения Стрелкова, наивистский клип на песню Виктора Цоя «Мастер слова и клинка», абсурдистская классика культового автора Ивана Максимова и даже экранизация трагической истории о Холокосте «Брут — история собаки».

Дом художника

Станислав Ковалёв на открытии выставки

Анна Полякова

Когда упоминаешь в разговоре имя художника Станислава Ковалёва, непременно услышишь: «У меня есть все его книги!», «С детства обожаю его сказки» или что-то подобное. Однако персональная юбилейная выставка (0+) показывает Ковалёва не только как затейливого книжного иллюстратора, но и как феноменального живописца и рисовальщика, как мыслителя с особенным взглядом на мир.

Осматривая эту выставку, испытываешь совершенно потрясающее чувство, сродни тому, которое возникает при чтении хорошего фэнтези — лучших и самых глубоких образцов жанра; это проникновение в яркий фэнтезийный мир — и параллельное постижение каких-то истин. Мир картин Ковалёва — это не просто сказочные города, в которых живут люди-грибы, а великое единство природы, в которой человек и гриб равно велики и равно важны. Темы путешествия, постижения нового, великих географических открытий становятся для художника поводом включить безудержную фантазию и напомнить людям, что мир по-прежнему не познан до конца. Даже обычный, казалось бы, реалистический пейзаж проникнут у Ковалёва магией.

И, конечно, техника рисования… Как и у кого другого. Пот прошибает, когда думаешь о том, как художник выводит все эти трещинки, прожилки… Есть, например, картина, тронутая кракелюром, присмотришься — а этот кракелюр нарисован!

В свои 85 он по-прежнему творит, и в качестве доказательства — несколько новых работ.

Выставка Ковалёва — это «маст си» для всех. Для взрослых и детей, для любителей красивой живописи и причудливой графики — и для любителей оригинальной мысли и нестандартного подхода к реальности. Это редкое событие.

Галерея «Уникум»

Владимир Немухин. «Луна в Лианозове»

Юлия Баталина

Частная галерея коллекционера Игоря Фомина, куратором которой является виднейший пермский галерист Вадим Зубков, празднует пятилетие и в честь этого открыла выставку «Знаки» (16+) из произведений пятерых культовых авторов советского авангарда: Владимира Янкилевского, Эдуарда Штейнберга, Юрия Злотникова, Владимира Немухина и Юрия Желтова.

Выставка минималистичная и на первый взгляд чуть ли не аскетическая, однако при внимательном знакомстве открывает бездны смыслов, порой серьёзных, а порой иронических. Толстенные искусствоведческие тома написаны, например, о коллажах Владимира Немухина с игральными картами, и каждый посетитель волен предложить своё толкование.

Маркировка на 16+ объясняется хулиганскими произведениями Владимира Янкилевского, например серией тарелок «Эрос», где изображено, как нечто продолговатое настойчиво приближается к чему-то круглому. Здесь уж, как говорится, каждый понимает в меру своей испорченности. Иногда банан — это просто банан.

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Открылись новые выставки и в других галереях: «Марис-арт» приглашает на выставку Алексея Балмасова и Татьяны Нелюбиной «Люди, птицы, мифы» (16+), а Пермская арт-

резиденция — на персональную выставку Варужана Акопяна «Пленэр» (0+).

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