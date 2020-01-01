Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Люди, машины, мифы
Открытие выставочного сезона началось активно и сразу везде
В конце августа и начале сентября выставки в Перми открывались если не каждый день, то через день. 27 августа — две выставки в музее PERMM, 31 августа — выставка Станислава Ковалёва в Доме художника, 1 сентября — юбилейная выставка в галерее «Уникум», 2 сентября — «Движение воображения» в Пермской художественной галерее, 3 сентября — «Уральский коэффициент» в Центральном выставочном зале, 7 сентября — «Люди, птицы, мифы…» в галерее «Марис-арт», 8 сентября — «Хроники изоляции» в PERMM. Всё — не проходные события, всё важно, всё нельзя пропустить.
Музей современного искусства PERMM
Три этажа — три выставки.
«Корни/Вещи» (0+) — выставка, задуманная и выполненная в качестве куратора директором музея Наилей Аллахвердиевой, — демонстрирует объекты из текстиля. Текстиль здесь показан как универсальный материал для изобразительного искусства — он в близком родстве и с живописью, и с графикой, и со скульптурой, не говоря уже о том, что без всяких натяжек и домыслов текстиль относится к ведомству декоративно-прикладного искусства.
В экспозиции «Корни/Вещи» есть образцы всех изобразительных возможностей этого материала. Объекты Дмитрия Цветкова или серия «Спасительная пустота» Ольги Субботиной и Михаила Павлюкевича — это настоящая скульптура. Их же «Двойное видение» — это графика, «Мужчины моей жизни» Виты Буйвид или «Клещи» тех же Субботиной и Павлюкевича — это как бы прикладные предметы, шаль и ковёр, хотя никому, конечно же, не придёт в голову использовать их в бытовых целях.
«Работа в чёрном» (0+), где куратором и одним из авторов был Иван Козлов, — это выставка шести фотографов-сталкеров, фотографии всевозможных «заброшек», горнозаводских руин, кладбищ теплоходов и тепловозов, чудом уцелевших полуживых заводских и шахтёрских посёлков… Когда на всё это смотришь, приходят в голову заголовки вроде «Пермские Помпеи», «Пермская Атлантида» или «Пермский Чернобыль»: руины помпезных дворцов культуры и могучих виадуков напоминают об античности, опустевшие дворы — о Припяти. Во всём этом чувствуется неумолимый ход времени, уносящий, частица за частицей, что-то существенное, ещё вчера очень важное. Здесь всё проникнуто суровым стилем правды и истины и в то же время преисполнено символизма и многозначительности.
«Хроники изоляции» (0+) — проект российского художника Владимира Потапова и франко-немецкого живописца Эммануэля Борнштейна. Два художника, сидя в ковидной изоляции в двух столицах, вели живописные дневники: каждый день рисовали по небольшой картине и размещали их в фейсбуке и инстаграме. Получился большой изоблог, важный как для авторов и их близких, так и для тысяч подписчиков по всему миру. Рассматривать выставку, в которую вошло 147 работ, нужно именно как проект, как некое единство. Каждая картина по отдельности мало что скажет зрителю, но все вместе они живо напомнят об обстоятельствах тревожной весны 2020 года и расскажут поразительную историю переживаний и открытий, связанных с новым для всех нас жизненным опытом.
Центральный выставочный зал
С выставкой на втором этаже в PERMM удивительно перекликается большая выставка «Уральский коэффициент» (6+) в ЦВЗ. Те же «заброшки», даже локации те же самые — узнаётся, например, полуживой посёлок Юбилейный с его неповторимым сочетанием старых деревенских домиков и недостроенных панельных пятиэтажек; те же кладбища тепловозов и теплоходов. Плюс к этому — бесконечные батареи изоляторов, мерный ритм градирен, длинные проходы заводских коммуникаций и мостовых кранов… Но всё это пропущено через глаза и руки художников — очень деликатных и сдержанных художников, мастеров уральского пейзажного минимализма.
Признанный лидер этого направления Максим Каёткин пригласил единомышленников-живописцев Александра Грекова и Сергея Казакова-Подкина, а также украсил экспозицию видеоартом Андрея Блажнова.
Получилась выставка очень сдержанная и в то же время предельно эмоциональная. В каждое изображение здесь вложен новый смысл. Вот, к примеру, старый, ржавый мотоцикл с коляской на фоне скромного уральского пейзажа, но вместе с названием картины Сергея Казакова-Подкина — «Батин» — рождает целую историю где-то «за кадром». Его же «Министерство облаков» показывает бесконечно тянущиеся клубы пара над маленькими трубами какой-то ТЭЦ, и кажется, что они действительно создают облака.
Могучая тетралогия Максима Каёткина «Месторождение» вызывает в памяти столь же могучий фильм «Территория» Александра Мельника, трагически погибшего буквально вчера; а части диптиха Александра Грекова «Вход» и «Выход», изображающие один и тот же заброшенный коридор какого-то явно не процветающего предприятия, остроумно расположены у входа и выхода в один из залов.
Пермская художественная галерея
«Движение воображения» (6+) — далеко не первая выставка в Пермской галерее, посвящённая анимации как искусству. Была там, помнится, прекрасная выставка выдающегося художника, лауреата «Оскара» Александра Петрова, чьи мультфильмы — настоящая живопись. Нынешний же проект хорошо известного в Перми нижегородского художника и куратора Евгения Стрелкова и его сокураторов Владимира Береснева и Надежды Свирской представляет мультипликацию как раздел современного искусства со всеми его родовыми признаками — разнообразием живописных приёмов и техник, пост-иронией, содержательной глубиной и сложностью, которая маскируется в «одежды» нарочитой простоты.
Не надо думать, что мультфильмы — это развлечение. Всякое бывает… В этом убедится каждый, кто даст себе труд полностью посмотреть 13 фильмов, которые здесь представлены, — для этого есть мониторы и наушники. Здесь же — раскадровки, подготовительные материалы и пояснения, которые дают представление о том, какие нечеловеческие терпение и работоспособность нужны для того, чтобы создать рисованный фильм продолжительностью несколько минут.
Среди фильмов — экранизации экзотических легенд, размышления о жизни и бытовые зарисовки, психологические экзерсисы, ироническое переосмысление истории воздухоплавания от Евгения Стрелкова, наивистский клип на песню Виктора Цоя «Мастер слова и клинка», абсурдистская классика культового автора Ивана Максимова и даже экранизация трагической истории о Холокосте «Брут — история собаки».
Дом художника
Когда упоминаешь в разговоре имя художника Станислава Ковалёва, непременно услышишь: «У меня есть все его книги!», «С детства обожаю его сказки» или что-то подобное. Однако персональная юбилейная выставка (0+) показывает Ковалёва не только как затейливого книжного иллюстратора, но и как феноменального живописца и рисовальщика, как мыслителя с особенным взглядом на мир.
Осматривая эту выставку, испытываешь совершенно потрясающее чувство, сродни тому, которое возникает при чтении хорошего фэнтези — лучших и самых глубоких образцов жанра; это проникновение в яркий фэнтезийный мир — и параллельное постижение каких-то истин. Мир картин Ковалёва — это не просто сказочные города, в которых живут люди-грибы, а великое единство природы, в которой человек и гриб равно велики и равно важны. Темы путешествия, постижения нового, великих географических открытий становятся для художника поводом включить безудержную фантазию и напомнить людям, что мир по-прежнему не познан до конца. Даже обычный, казалось бы, реалистический пейзаж проникнут у Ковалёва магией.
И, конечно, техника рисования… Как и у кого другого. Пот прошибает, когда думаешь о том, как художник выводит все эти трещинки, прожилки… Есть, например, картина, тронутая кракелюром, присмотришься — а этот кракелюр нарисован!
В свои 85 он по-прежнему творит, и в качестве доказательства — несколько новых работ.
Выставка Ковалёва — это «маст си» для всех. Для взрослых и детей, для любителей красивой живописи и причудливой графики — и для любителей оригинальной мысли и нестандартного подхода к реальности. Это редкое событие.
Галерея «Уникум»
Частная галерея коллекционера Игоря Фомина, куратором которой является виднейший пермский галерист Вадим Зубков, празднует пятилетие и в честь этого открыла выставку «Знаки» (16+) из произведений пятерых культовых авторов советского авангарда: Владимира Янкилевского, Эдуарда Штейнберга, Юрия Злотникова, Владимира Немухина и Юрия Желтова.
Выставка минималистичная и на первый взгляд чуть ли не аскетическая, однако при внимательном знакомстве открывает бездны смыслов, порой серьёзных, а порой иронических. Толстенные искусствоведческие тома написаны, например, о коллажах Владимира Немухина с игральными картами, и каждый посетитель волен предложить своё толкование.
Маркировка на 16+ объясняется хулиганскими произведениями Владимира Янкилевского, например серией тарелок «Эрос», где изображено, как нечто продолговатое настойчиво приближается к чему-то круглому. Здесь уж, как говорится, каждый понимает в меру своей испорченности. Иногда банан — это просто банан.
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Открылись новые выставки и в других галереях: «Марис-арт» приглашает на выставку Алексея Балмасова и Татьяны Нелюбиной «Люди, птицы, мифы» (16+), а Пермская арт-
резиденция — на персональную выставку Варужана Акопяна «Пленэр» (0+).
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