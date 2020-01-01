Борис Михайлов журналист Займ-менеджмент Полиция разбирается с финансовыми отношениями бизнесмена и бывшего депутата Поделиться Поделиться Твитнуть

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В УМВД Перми проводится доследственная проверка, фигурантами которой являются местный предприниматель Павел Потупчик и экс-депутат Пермской городской думы Лариса Тингаева, рассказали «Новому компаньону» знакомые с ситуацией источники. Последняя настаивает, что несколько лет назад бизнесмен получил от неё заём 9 млн руб., и добилась взыскания этой суммы и процентов в суде. Сам Потупчик наличие долга не отрицал. Но экс-супруга Павла Потупчика уверена, что фактически заём не выдавался, поскольку в суд не было представлено оригиналов договоров займа и долговых расписок. Женщина полагает, что таким образом в отношении неё совершается мошенничество.

По данным знакомых с ситуацией источников, проверочные мероприятия связаны с гражданским спором, который был рассмотрен Пермским районным судом ещё в марте 2021 года. Сведения о решении по делу имеются в открытом доступе на сайте суда по адресу: permsk--perm.sudrf.ru. Тогда Лариса Тингаева потребовала взыскать с Павла Потупчика более 12 млн руб. Согласно материалам дела, в 2017 году между сторонами был заключён договор займа, по которому предприниматель с учётом процентов должен был вернуть 11,698 млн руб. Деньги, как следует из решения суда, он получил под расписку для приобретения жилого дома и земельного участка под ним.

Но в итоге Потупчик вернул лишь 1,8 млн руб., а остальная часть долга в срок возвращена не была. Лариса Тингаева, как следует из судебного акта, потребовала как сумму основного долга, так и проценты, в том числе более 330 тыс. руб. за пользование чужими денежными средствами. Интересно, что в ходе рассмотрения дела представитель ответчика с исковыми требованиями был не согласен, но не отрицал ни сам факт наличия долга, ни наличие расписок. Решением суда исковые требования бывшего депутата были удовлетворены. Как указано в судебном акте, Павел Потупчик подписывал расписку, «действуя не вынужденно, сознательно и добровольно, понимая значение своих действий».

С этим судебным решением категорически не согласилась бывшая супруга Павла Потупчика. На момент его появления они с бывшим супругом были участниками другого гражданского процесса, о разделе с Потупчиком совместно нажитого имущества. В итоге решение Пермского районного суда существенно затронуло права и законные интересы бывшей жены, так как деньги, согласно судебному акту, были получены в момент нахождения в браке с заёмщиком.

При этом бывшая жена уверена, что никаких средств от Ларисы Тингаевой её бывший муж не получал и согласие на это не спрашивал. Тем более что на момент покупки дома супруги не испытывали финансовых трудностей и брать заём не было смысла. По словам её адвоката-представителя Петра Никитенко, при изучении материалов гражданского дела выяснилось, что оригинал расписки о получении Потупчиком денежных средств суду представлен не был. При рассмотрении дела была исследована только его копия. Бывшая жена Потупчика с прошлого года живёт вместе с детьми в Москве. При этом уведомление о назначении судебного заседания она по каким-то причинам не получала.

В итоге у неё возникло подозрение, что её экс-супруг и истец ввели суд в заблуждение относительно фактических обстоятельств дела. «Уведомление о судебном заседании было направлено по пермскому адресу моего доверителя, — рассказывает адвокат Никитенко, — но её бывший супруг совершенно точно знал адрес её нового места жительства, так как дважды приезжал повидаться с детьми, но в ходе судебных заседаний он этот момент не уточнил. В итоге мой доверитель была искусственно исключена из участия в процессе». При этом о существовании судебного акта женщина узнала только после его вступления в законную силу в ходе процесса по разделу имущества. По словам адвоката, сейчас она готовит заявление о восстановлении процессуальных сроков.

12 августа 2021 года экс-супруга Потупчика обратилась в отдел полиции №5 (обслуживает территорию Орджоникидзевского района) УМВД Перми с заявлением о совершении преступления. По мнению заявителя, в отношении неё пытаются совершить мошенничество в особо крупном размере, группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ), так как на основании решения суда фактически создано фиктивное долговое обязательство, по которому она должна вернуть половину суммы. Кроме того, участники спора по взысканию займа умышленно совершили и фальсификацию доказательств по гражданскому делу, что является отдельным составом преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 303 УК РФ. В своём обращении в полицию бывшая супруга также отмечает, что, по её данным, денежных средств у Тингаевой для передачи в долг не было. По информации заявителя, Лариса Тингаева является подругой матери её бывшего супруга.

По данным открытых источников, на протяжении нескольких лет Лариса Тингаева указывала в качестве основного места работы некоммерческую организацию «Фонд поддержки социальных программ Свердловского района «Поколение». По данным отчётности фонда за 2017 год, организация получила из краевого бюджета 740 тыс. руб., а из городского — 154,2 тыс. руб. По итогам 2016 года организация отчиталась о выручке в размере 3,523 млн руб. и чистом убытке в размере 16 тыс. руб. Впрочем, уже много лет Лариса Тингаева является директором и бенефициаром ООО «Оптпродторг». По данным СПАРК, в 2016 и 2017 годах выручка общества от продажи составила 2,37 млн и 3,97 млн руб. соответственно, а чистая прибыль — 517 тыс. и 747 тыс. руб. С 2018 года компания стабильно показывает убыток. Таким образом, действительно непонятно, как экс-депутат смогла заработать 9 млн руб. для выдачи займа Павлу Потупчику.

А вот Павел Потупчик на момент выдачи займа был директором и единоличным владельцем ООО «НПП «Промэкология», выручка которого, по данным СПАРК, по итогам 2016 года превысила 35,6 млн руб. В данный момент Потупчику принадлежат доли в ООО «Верхнекамский полигон», «Промэкология-Коми», «Кварц» и «Форум-Плюс». При этом если до начала процесса по разделу имущества он являлся единоличным владельцем части юридических лиц, то после начала споров доли Павла Потупчика были размыты за счёт появления новых, дружественных ему совладельцев.

С имущественным положением Ларисы Тингаевой и Павла Потупчика на момент совершения сделки сейчас разбираются сотрудники МВД. В частности, заявитель просит запросить для этого данные из ИФНС по Пермскому краю. По данным НК, её и Павла Потупчика должны опросить в рамках доследственной проверки. Также эту процедуру должны пройти юристы, которые представляли стороны в процессе по взысканию денежных средств.

При этом компании, как и другие активы Потупчика, владельцем которых он стал во время брака, фигурируют в споре о разделе имущества. В том числе и дом, якобы купленный на деньги займа от экс-депутата. По словам адвоката Петра Никитенко, изначально его доверитель сообщила бывшему супругу, что не намерена претендовать на его бизнес в обмен на справедливый раздел другого имущества. Так, в рамках процесса по разделу имущества она даже не воспользовалась правом, по которому она могла требовать наложения обеспечительных мер на доли в компаниях бывшего супруга. Адвокат говорит, что она и сейчас готова обсуждать условия честного и справедливого мирового соглашения.

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