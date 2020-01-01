Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Буква П тоже никому сначала не нравилась» Логотипом 300-летия Перми станет «контейнер» Поделиться Поделиться Твитнуть

Презентация логотипа к 300-летию Перми

Региональный оргкомитет по подготовке к празднованию 300-летия Перми на своём заседании 6 сентября утвердил логотип юбилея. Это цифра 300, где в изображение тройки вписана лежащая на боку буква П. Поскольку базовый цвет логотипа — красный, можно считать, что красная П тихой сапой, по-сталкерски снова возвращается в пермскую символику.

Координатор творческой группы по разработке логотипа, бывший участник Comedy Club Гавриил Гордеев рассказал, что идеи о том, каким должен быть логотип, присылали пермяки. «Задача — придумать не просто символ, а фирменный стиль для целого комплекса мероприятий по празднованию, — объяснял он на заседании 14 июля. — У стиля должна быть своя философия и позиционирование, он должен соответствовать духу праздника. И создать логотип без самих участников праздника невозможно, поэтому мы максимально привлекали жителей к процессу сбора идей».

Презентация логотипа к 300-летию Перми

Все присланные разработки сгруппировал и обработал дизайнер Денис Башев, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ, основатель студии Province. Получилось пять концепций, которые направили на рассмотрение экспертному совету.

Презентация логотипа к 300-летию Перми

В результате голосования экспертов победила так называемая «концепция №1», которую Гавриил Гордеев называет «контейнером». Дело в том, что использоваться будет силуэт «300», а его наполнение будет самым разным. В качестве примера докладчик показал оргкомитету логотипы, в которые вписаны портрет Сергея Дягилева и памятник «Героям фронта и тыла».

Презентация логотипа к 300-летию Перми

По словам Гордеева, цифра 300 превратится в окно или экран, через который будет проглядывать прошлое и настоящее Перми.

Презентация логотипа к 300-летию Перми

Возражений доклад не вызвал, и председатель оргкомитета, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, поручил начать работу над брендбуком юбилея, который должен быть представлен на заседании оргкомитета в ноябре.

Презентация логотипа к 300-летию Перми

После презентации эмблема юбилея подверглась критике в социальных сетях. Однако Дмитрий Махонин на следующий день на встрече с главными редакторами заявил, что логотип утверждён окончательно. «Какой бы логотип мы ни представили, реакция была бы точно такой же, — отметил Махонин. — За этот логотип проголосовало большинство. И буква П никому сначала не нравилась, это вопрос нашего восприятия действительности».

Презентация логотипа к 300-летию Перми

По словам губернатора, необходимо как можно скорее начать выпуск сувенирной продукции с юбилейной символикой, которая может стать новым источником средств для финансирования юбилейных мероприятий.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.