Мария Сыропятова Отдых поневоле Где провели лето пермяки и к чему надо готовиться зимой Поделиться Поделиться Твитнуть

Аленксандр Барилов

Рост цен на зарубежный отдых, ограничения из-за пандемии и нестабильная политическая обстановка во многих частях мира заставили пермские турфирмы искать новые и вспоминать давно забытые места отдыха в России. Рассказываем, какие направления были популярны этим летом и чего ждать от зимнего сезона.

Ставка на Россию

Директор турфирмы «Пять сезонов» Ольга Слухова отмечает, что благодаря программе кешбэка увеличилась география поездок по России. Раньше эти туры тоже были, но не были настолько востребованы, например, Карелия и Алтай. Также она добавляет, что благодаря прямым рейсам в Калининград и увеличению числа рейсов до Санкт-Петербурга выросла популярность этих направлений.

Летом 2021 года многие пермяки впервые открыли для себя Дагестан. «В Дагестане есть море, интересная культура, уходящая корнями в ислам и огнепоклонство, — перечисляет преимущества этого региона директор турфирмы «Золотой лев» Елена Фенько. — Многие памятники архитектуры хорошо сохранились, природа великолепна и дороги в Дагестане отличные. Поэтому есть чем наполнить экскурсионную программу. Местные очень доброжелательны, а цены на всё крайне низки». Но есть свои недостатки. Во-первых, за пределами крупных городов все туалеты за редким исключением расположены на улице. Во-вторых, у местного персонала нет пока сложившегося представления о сервисе.

В сегменте активного туризма появился устойчивый интерес к турам по горам Крыма. «Этим летом стали больше возить в походы по горам Крыма, — отмечает директор туроператора Nordural Юрий Половников. — В основном это пешие походы с посещением достопримечательностей». В связи с этим летом 2022 года в Nordural планируют восстановить походы по забытым с советских времён горам Адыгеи.

География туров по России расширяется, соглашается директор турфирмы «Солана» Данил Поздеев. «В целом российские регионы показывают позитивную динамику, — говорит он. — Гораздо активнее стали продаваться вертолётные туры на Маньпупунёр. В целом наблюдаем достаточно ровный и активный рост по всем направлениям экскурсионных туров и активного отдыха».

Однако есть нюанс — пляжный отдых на российском юге многие выбирали от безысходности, отмечает Поздеев: «На русском юге адекватных по цене и качеству отелей мало». Поэтому открытие Турции в конце июня во многом спасло сезон для пермских турфирм.

Интерес к Пермскому краю

Новой тенденцией стал возросший интерес туристов из других регионов России к Пермскому краю. По оценкам участников рынка, если в 2019 году таких туристов почти не было, то сейчас их доля в групповых турах по Прикамью составляет порядка 20%.

Ольга Слухова подтверждает, что относительно новой тенденцией 2021 года для турфирм Пермского края стали заявки от москвичей на индивидуальные туры по региону. «Ещё в 2020 году начали появляться москвичи, — отмечает Ольга Слухова. — Им интересна прежде всего природа Пермского края, а также известные достопримечательности, такие как «Хохловка» или Белогорский монастырь. Достаточно раскручена уже и Пермь».

Факты

Участники рынка говорят, что летом 2021 года интерес к пляжному отдыху на российском юге у пермяков вырос от 36 до 200% относительно лета 2019 года. В сегменте активного и экскурсионного туризма в Пермском крае прирост от 20 до 30% относительно 2019 года.

В целом речь идёт о туристах из Центральной России, не только из Москвы, добавляет Юрий Половников. Плюс Санкт-Петербург. В основном они приезжают на выходные. «Как правило, они берут короткие по длительности туры с проживанием на базе отдыха и выездами на близкие территориально достопримечательности, — говорит он. — Например, база отдыха в Красновишерске с выездами на Полюд и Ветлан или заселение где-то в Губахе с посещением Каменного города и Усьвинских столбов». При этом Юрий Половников отмечает, что востребованы те места, где есть инфраструктура, прежде всего хорошие дороги.

«В сегменте активного туризма в России сейчас наблюдается бум, поэтому вслед за ростом интереса к Байкалу, Карелии и Алтаю увеличивается спрос и на менее раскрученные направления, такие как в Пермском крае», — прокомментировал ситуацию Данил Поздеев.

Остаёмся зимовать

Участники рынка с надеждой смотрят в сторону Турции и Египта. «С конца лета начали активно бронировать Египет, — отмечает Данил Поздеев. — За шесть лет отсутствия этого направления оно кажется новым».

Однако на фоне пандемии турфирмы страхуются и делают ставки на другие направления. Ольга Слухова рассчитывает, что в новогодние праздники сохранится высокий спрос на Калининград и Армению (в том числе благодаря местному горнолыжному курорту). Традиционно, по её словам, будет спрос на Минеральные Воды. Но в целом, по мнению Ольги Слуховой, более точные прогнозы можно будет строить после публикации зимнего расписания пермского аэропорта. Наличие прямых рейсов может сильно сказаться на популярности направления.

В турфирме «Золотой лев» на новогодние праздники планируют новый 10-дневный тур по узбекским городам. «Будем ходить по старинным медресе и мечетям, плести шёлк, печь хлеб в тандыре, делать кувшины в квартале мастеров, гулять по рынкам и дегустировать местное вино, — делится планами Елена Фенько. — Каждый день по две экскурсии. Среди городов Самарканд, Бухара, Хива, Ургенч и Ташкент». Также перспективными направлениями отдыха в странах ближнего зарубежья Елена Фенько считает Белоруссию и Молдавию.

В Nordural планируют этой зимой расширять программу туров на юге России. «В пешие туры по Крыму можно ходить круглый год, поэтому в эти рождественские каникулы впервые туда собираем группу, — рассказывает Юрий Половников. — В программе пещерные города вокруг Бахчисарая и большая севастопольская тропа с экскурсиями». Ещё одна новинка весны 2022 года — снегоходный тур на горячие источники Пымвашор в Ненецком автономном округе.

По мнению директора компании «Золотой компас» Алексея Зотикова, в зимнем сезоне 2021/22 года интерес туристов к экскурсионным программам и активному отдыху будет выше, чем год или два назад. «В прошлом году обороты в этом сегменте только начали расти, — отмечает он. — Люди распробовали новый вид отдыха, и, пока практически нет привычных направлений за рубежом, интерес к экскурсиям, сплавам и пешим походам будет только возрастать».

Куда можно улететь за рубеж из Перми прямо сегодня, осенью и на Новый год

Евгения Друида, директор турагентства «Дом Солнца»:

— Если вы готовы вылетать в ближайшее время, то из Перми стоят вылеты в Анталью, Стамбул, Хургаду, Армению. Через две-три недели появится Шарм-эль-Шейх.

Из Екатеринбурга можно улететь на Кипр (сейчас очень хорошие цены) и в Эмираты, из Москвы — всё перечисленное плюс Куба и Доминикана.

С октября в полётной программе появились рейсы из Перми — в ОАЭ, из Екатеринбурга — в Доминикану.

А вот цены на Хургаду выросли в разы. Если в августе тур на две недели стоил 50 тыс. руб. (всё включено на двоих), то сейчас такой тур обойдётся в 100 тыс. руб. Причём не на две недели, а только на одну! Это людей пока шокирует, но ситуация такая.

Аналогичная история с Турцией. Полётные программы отменяются, вылетов становится меньше, и потому растут цены (то, что в августе стоило 100 тыс. руб., сейчас стоит 150 тыс. руб.).

Из хороших новостей — низкие цены на Доминикану. Поэтому между Турцией за 120 тыс. руб. и Доминиканой за 140 тыс. руб. всем рекомендую выбирать Доминикану.

Что сейчас популярно. Во-первых, несмотря на дороговизну, «разбирают» Египет. Это гарантированно хорошая погода, где-то 30—32 градуса, море, прогретое до температуры воздуха, идеальный песочек в Хургаде. На втором месте — Турция. Дело в том, что Египет многим не подходит по датам или продолжительности тура. Кроме того, он всегда уступал Турции по качеству сервиса. И сейчас особенно уступает. На третьем месте — Доминикана.

Если говорить отдельно про премиум-сегмент, то есть туры от 500 тыс. руб. и выше. В первую очередь это Мальдивы. И их всегда надо бронировать заранее! Уже есть брони на осенние и новогодние каникулы. Прямой вылет есть из Москвы, из Екатеринбурга — пересадка в Дубае. Другое направление, которое можно бронировать на перспективу сейчас, — это Эмираты.

Я бы предложила подождать одну-две недели. Особенно с бронированием на Новый год. Сейчас туроператоры считают деньги и составляют полётные программы на зиму. Уверена, что из Перми точно будет Турция и Египет. Есть Эмираты. По всему остальному — большой знак вопроса.

В целом, честно скажу, ситуация довольно нестабильная. В нашей турфирме сейчас порядка 40 открытых диалогов с клиентами, где мы решаем, что делать, если условия тура изменились. Но надо привыкать — сейчас туризм такой.

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