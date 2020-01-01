Елена Синица Заброшенное детство Почему в Пермском крае закрываются детские лагеря и что будет на их месте Поделиться Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае с 1970-х годов закрылось 45 детских лагерей. Такие данные приводит портал «Пермские каникулы» — информационный ресурс о детском отдыхе в регионе, который ведёт в том числе учёт закрывшихся учреждений. Причём анализирует информацию с 1970-х годов. Основная причина закрытия лагерей — желание предприятий избавиться от непрофильных и рискованных активов. Плюс пандемия и отсутствие рентабельности.

Этапы закрытия

Как сообщают в краевом министерстве социального развития, сейчас в регионе работают 50 загородных и санаторных лагерей. В них только этим летом отдохнули порядка 30 тыс. детей. В целом ежегодно лагеря Пермского края могут принимать 35 тыс. человек с учётом смен в осенние и зимние каникулы.

Массовое закрытие лагерей началось в 1990-х и происходило в несколько этапов, говорит руководитель совета Пермского регионального отделения МОО «Содействие детскому отдыху» Валерий Долгих. В основном они функционировали при предприятиях, которые были признаны банкротами. В профсоюзных организациях создавали специальные отделы, которые прорабатывали с ними тему сохранения лагерей. Спустя некоторое время эта работа была остановлена. «На предприятия перестали систематично давить, работать с ними, убеждать, что надо сохранять лагеря. Они, естественно, закрывали их, перепрофилировали или забрасывали», — рассказывает эксперт.

Очередной этап закрытия произошёл, по словам Долгих, примерно три года назад. Тогда предприятия, сохранившие детский отдых, увидели, что лагеря стали тем активом, который законодательством регулируется «слишком жёстко», считает Валерий Долгих. «Ответственность в случае чего несёт балансодержатель», — говорит он.

Ряды лагерей поредели и в пандемию, рассказывает Валерий Долгих. Одна из причин — отсутствие мер поддержки для этой отрасли. Свои проблемы, по словам эксперта, они решали самостоятельно: возвращали деньги, переносили путёвки, «как-то вот выживали». Ни один лагерь не получил какую-то субсидию «для поддержания штанов», исключение — кредит для сохранения рабочих мест, резюмирует Долгих.

А когда лагерям разрешили работать, часть из них уже решили перепрофилироваться в базы отдыха и глэмпинги. «Они увидели, что да, возможно, идея детского отдыха — это красиво. Но спокойнее работать в другой сфере», — подметил Долгих.

Проблему отсутствия мер поддержки отметила и управляющая санаторием-профилакторием «Гармония», который летом функционировал как детский лагерь, Марина Геворгян. Лишней, по её словам, не была бы помощь по линии ЖКХ. «Цены на электричество, водоснабжение — просто космические счета приходят, а субсидий или скидок никаких нет, — говорит Геворгян. — Ещё налоги, аренда земельных участков. К тому же цены на продукты растут. В целом хочется, чтобы детям было не только вкусно, но и весело. А на всё это нужно деньги. Если все имеющиеся расходы собрать, получается, что работаешь ты ни за что. Знаю часть лагерей, которые уже просто не справились финансово».

Действительно, отдельные собственники принимают решение о приостановлении оказания услуг, соглашаются в региональном минсоце. При этом в Пермском крае ведётся работа по восстановлению утраченных мест в лагерях. Так, два лагеря уже переданы в концессию, ведётся их восстановление. По данным «Нового компаньона», речь идёт о лагере «Горизонт» в Добрянском округе и «Радуга» в Пермском районе. Открытие планируется в ближайшие годы. В этих лагерях смогут отдохнуть ещё около 1 тыс. детей. Кроме того, решается вопрос о передаче в концессию ещё двух лагерей. О каких именно лагерях идёт речь, в ведомстве не сообщили.

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Спасение имиджа

В 2019 году свои последние смены отработали санаторно-оздоровительный лагерь «Гармония» (Пермь, ул. Встречная, 35) и загородный оздоровительный лагерь «Орлёнок» (село Платошино). Первый принимал до 110 человек каждую смену, второй — до 250. Оба лагеря принадлежали профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», которое выставило объекты на продажу. Объяснили такое решение имиджевыми рисками, рассказывает Марина Геворгян. «Тогда в одном из российских лагерей случился крупный пожар, затем дети утонули. Соответственно, мало ли что у нас произойдёт — это повлияет на имидж компании. Лагеря — это объекты, которые требуют постоянных вложений, а прибыли от них никакой», — говорит Геворгян. При этом она отмечает, что лагеря полностью находились на самоокупаемости, «от завода ничего не просили, убытков не приносили и в нагрузку не были».

По словам Геворгян, руководство лагеря пыталось договориться с заводом, но безуспешно. Более того, к директору завода обращалось и министерство социального развития со словами о том, что лагерь закрывать нецелесообразно.

В итоге «Орлёнок» в Платошино продали под частный лагерь, а «Гармонию» — под социальный объект.

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Ненужные активы

В 2019 году закрылся ещё один «Орлёнок» — в деревне Гамы. Владельцем имущественного комплекса являлось АО «ОДК-Стар», которое входит в АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» ГК «Ростех». Они также приняли решение «избавляться» от непрофильных активов, поясняет директор «Орлёнка» Наталья Матусевич.

Тогда АО «ОДК-Стар» утвердило план реструктуризации непрофильных активов на 2019 год, поясняется в социальных сетях «Орлёнка». В 2019—2020 годах общество было обязано выставить на торги имущественный комплекс оздоровительного лагеря.

Тогда команда «Орлёнка» даже создала петицию, адресованную «Ростеху». В ней сообщалось, что в летний период в лагере отдыхает более 1,2 тыс. детей. Каникулы, проведённые в лагере, были радостными и полезными, интересными и познавательными, считала команда. Также отмечалось, что для детей были созданы комфортные и безопасные условия проживания. По итогам летней оздоровительной кампании 2017 года «Орлёнок» стал победителем конкурса на звание «Лучший загородный лагерь Пермского края».

Тем не менее изменить ситуацию не удалось, поэтому сейчас коллектив «Орлёнка» работает на площадке другого лагеря. «У нас есть юридическое лицо — ООО «Орлёнок». С 2021 года мы с нашим педагогическим составом уехали работать на площадку лагеря «Благодать», — пояснила Наталья Матусевич.

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Забытая мечта

Иногда забытые и заброшенные лагеря всё же возвращаются. Одним из таких стал пионерский лагерь «Мечта», принадлежащий ПНИПУ. В 1965 году его построили рядом с деревней Скобелевкой. «Мечта» проработала порядка 40 лет и была официально закрыта в 2006 году. В конце 2016 года за её восстановление взялся пермский учитель Михаил Дьячков. Решил заниматься возрождением лагеря неспроста: в строительстве «Мечты» принимал участие его дедушка — Михаил Дьячков. Правда, имеется одно «но»: сегодняшняя «Мечта» вообще не имеет своей собственной территории. Как пояснил Михаил Дьячков, с ПНИПУ были достаточно длительные переговоры, чтобы восстановить лагерь на историческом месте: «С Анатолием Ташкиновым (ректор ПНИПУ. — Ред.) к консенсусу мы так и не пришли. Хотя я подключал и краевые власти. Уже были готовы передать территорию нам в концессию, но потом передумали и оставили себе».

Предлагали «Мечте» и выкупить территорию лагеря «Орлёнок» в Платошино за 16,5 млн руб. Однако организаторы не нашли инвестора. В результате лагерь пришлось перенести в другое место, но сохранив его историю, традиции и легенды. Возрождение лагеря скорее морально-духовное, чем физическое, отмечает Дьячков. Сейчас, по его словам, на этой территории что-то вроде базы отдыха «для профессуры ПНИПУ».

Своей территории у лагеря пока так и нет. Каждое лето «Мечта» проводит свои смены, арендуя территории других лагерей.

В 2020 году шли переговоры с минимущества. Тогда «Мечте» были готовы дать в аренду «за символическую сумму» территорию лагеря «Фортуна» (Пермь, ул. Кировоградская, 178). Отметим, что «Фортуна» перестала принимать детей с 2010 года. Вокруг территории началась активная частная застройка. Как писали тогда СМИ, была нарушена санитарная зона. От питьевой скважины до ближайших построек расстояние стало менее 30 м.

Над поиском территории для лагеря Михаил Дьячков работает постоянно: «У нас есть большая мечта, чтобы нам краевые и городские власти дали территорию какого-то одного заброшенного лагеря, чтобы мы его восстановили. Тогда «Мечта» переедет наконец не только духовно».

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В режиме ожидания

Делать прогнозы о том, что будет дальше, сейчас сложно, считает Валерий Долгих. По его словам, сейчас руководители лагерей попросту ожидают решений Роспотребнадзора. «Непонятно, какие ограничения будут дальше и будут ли. Все ждут окончания декабря. Сейчас никто не строит планов на следующее лето: сколько смен проводить и по какой цене. В том году решение пришло поздно, все уже начали готовиться. А в середине лета многие лагеря, как выяснилось, открылись с нарушениями. Суд их оштрафовал на немалые суммы», — говорит Долгих.

Если лагерям разрешат продавать только 50—75% мест, добавляет он, то не все смогут продолжить работу. Часть лагерей могут вновь принять решение открыться в качестве баз отдыха или же будут сдавать помещения в аренду различным секциям. По словам Долгих, около 10—15% лагерей уже задумались: «а стоит ли рисковать и открываться как лагерь и нарываться на огромные штрафы».

Мест для всех желающих в детских лагерях не хватает уже сейчас, отмечает Валерий Долгих. По его словам, минсоц занимается разработкой программы по увеличению их количества. Однако проблема, говорит он, заключается в другом: «Места и появились бы, если бы не жёсткое администрирование и «ковидные» ограничения в отношении лагерей. В других детских учреждениях они проще. Здесь же эпидрежим и ограничения наполняемости».

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