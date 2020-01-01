Алёна Беляева Держать темп Пермский край досрочно справится с реализацией нацпроекта Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Все дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года в Прикамье, должны быть расселены до конца 2024 году. Это значит, что граждане смогут улучшить свои жилищные условия быстрее, чем рассчитывали.

Реализация нацпроекта «Жильё и городская среда» в части расселения в Пермском крае идёт с 2019 года. За это время (по данным на 1 августа 2021 года) расселено 141,8 тыс. кв. м жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. В новые квартиры и дома переехали 9750 человек. Параллельно в Пермском крае реализуются региональные программы расселения. Совокупно, в рамках всех программ, за это время было переселено 17,5 тыс. человек. Из них 5,5 тыс. — на год раньше планируемого срока.

Именно благодаря позитивному опыту региона, минстрой РФ одобрил заявку Прикамья на реализацию нацпроекта с опережением. Об этом на совете глав муниципальных образований 2 сентября рассказал глава минстроя Андрей Колмогоров. Сроки реализации нацпроекта сократились на год: последнего, шестого этапа (2024-2025 гг) в регионе не будет.

Андрей Колмогоров, министр строительства Пермского края:

— Теперь наша задача — обеспечить расселение ветхого и авариного жилья до 31 декабря 2024 года. Более того, все лимиты на 2022, 2023 и 2024 годы открыты. Сейчас говорить человеку о том, что его дом находится в программе расселения в 2023, 2024 годах уже нельзя. Вы можете заключать со всеми контракты и предоставлять им новое жилье.

В рамках второго этапа план контрактации выполнен в целом на 87%. В 16 из 34 муниципалитетов, участвующих в нацпроекте, показатели выполнены на 100%.

Среди аутсайдеров — Пермь (75,8%), Чернушинский (64%) и Юрлинский (32,14%) округа. Но у Чернушинского ГО есть «смягчающие обстоятельства» — в августе 2021 года для него увеличен целевой показатель расселения. А вот ситуация в Перми — сложная. Губернатор Дмитрий Махонин поддержал предложение о еженедельном мониторинге ситуации в краевой столице.

Как отметил глава региона, до 2024 года в крае предстоит обеспечить благоустроенными квартирами ещё 27 тыс. человек, расселить — 440 тыс. кв. м жилья. От скорости решения этой задачи зависит получение дополнительного федерального финансирования на расселение уже тех домов, которые были признаны аварийными после 1 января 2017 года, то есть выходящих за рамки нацпроекта.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Несмотря на то, что регион занимает лидирующие позиции в стране по темпам расселения, надо понимать, что эти проблемы копились годами. Поэтому у нас есть, куда расселять. Помимо федеральной программы у нас есть региональная. Она позволяет более комплексно подходить к решению проблем, и расселять даже те дома, которые признаны аварийными после 1 января 2017 года. Хотя мы понимаем, что этой программы недостаточно. Но от того, как мы будем дальше держать темпы расселения по федеральной программе, зависит, получим ли мы дополнительное финансирование на расселение домов, которые получили статус аварийных после 2017 года. Уже сейчас регионы, которые ликвидировали аварийный фонд-2017, получили деньги на программу по расселению домов, признанных таковыми после этой даты. Работа в этом направлении у нас налажена, поэтому мы можем ставить себе амбициозные задачи, выполняя план с опережением. От этого зависит комфорт тысяч земляков.

В 2022-2024 гг (4-5 этапы) в нацпроекте будут принимать участие уже 17 муниципалитетов, рассказал Андрей Колмогоров. Расселить надо будет 252 тыс. кв. м. Анализ показал, что жилья на вторичном рынке для переселения не хватит. В этих территориях планируется построить новые дома, в которых муниципалитеты выкупят для переселенцев квартиры общей площадью 93 тыс. кв. м.

Дмитрий Махонин поручил главам муниципальных образований сформировать земельные участки под жилищное строительство. АО «Корпорация развития Пермского края» готова с ноября выйти на их освоение, поскольку к этому времени планируется завершить основной объём строительных работ в микрорайоне «Любимов». Это позволит вам не заниматься поиском надёжных застройщиков, а пользоваться уже готовым региональным ресурсом», — заключил губернатор.

Пермский край сегодня является одним из лидеров в стране по расселению, отмечает депутат Заксобрания, советник губернатора Павел Черепанов. По его словам, «практически каждый десятый дом в стране расселён именно в Пермском крае».

Павел Черепанов, депутат Законодательного собрания, советник губернатора:

- Задач достаточно много, и если мы будем двигаться такими же темпами, то основной объём аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, будет расселён к 2024 году. Поэтому здесь самое главное — ни правительству, ни исполнителям не сбавлять оборотов, двигаться таким же быстрым темпом. А все жители края, думаю, уже видят эти изменения, видят, что становится всё меньше и меньше старых разваливающихся домов. И, важно, что сейчас край оперативно запускает процессы реновации, чтобы эти микрорайоны снова оживали, строилось новое жильё, была социальная инфраструктура. Тогда край будет и выглядеть совсем по-другому.

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