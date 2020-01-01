Алёна Беляева Агитация за гранью Чем обернётся для КПРФ использование фашисткой символики Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевая прокуратура проводит проверку законности агитационных материалов, которые в соцсетях разместило губахинское отделение КПРФ. С соответствующим обращением к ней вышел крайизбирком. Выходка губахинских коммунистов может отразиться на общем рейтинге партии, считают эксперты-политтехнологи. Они отмечают, что сравнение действующей власти с фашистами — это за гранью морали, а кандидаты, которые используют такие приёмы, не понимают последствий своих решений и потому к депутатской работе точно не готовы.

В начале августа на странице местного отделения КПРФ в Губахе вышли два сообщения. На одном из них высказывания спикера Госдумы Вячеслава Володина сравниваются с высказываниями рейхминистра Рудольфа Гесса. На другом изображён человек, похожий на Гитлера, который, глядя якобы на законопроекты «Единой России» и на «План Барбаросса», задаётся вопросом, тот ли план он выбрал в 1941 году, чтобы уничтожить страну. Спустя две недели, 19 августа, материалы были удалены.

В пятницу, 20 августа, крайизбирком признал их незаконной агитацией. Дело в том, что администратором страницы является Степан Федотовских, который зарегистрирован в качестве кандидата в составе единого списка КПРФ. «Комиссия пришла к выводу, что материал размещён с целью агитации за одно избирательное объединение и противопоставление ему в негативном контексте другого избирательного объединения, — сообщили в пресс-службе крайизбиркома. — Согласно нормам законодательства негативные оценки последствий выигрыша на выборах партий, равно как создание отрицательного отношения избирателей к избирательному объединению, присутствующие в рассмотренных материалах, попадают под понятие агитации. Так как комиссии не были уведомлены должным образом о данных агитационных материалах агитация признана незаконной». Избирком передал материалы для проверки в краевую прокуратуру и ГУ МВД. МВД комиссия просит пресечь противоправную агитацию, а также установить и привлечь к ответственности её авторов.

В прокуратуре сообщили, что обращение избирательной комиссии зарегистрировано 16 августа. Сейчас идёт проверка материалов на предмет соответствия требованиям ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», которая пока не завершена.

При этом секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова ничего предосудительного в материалах коллег не видит. «Те материалы, которые были размещены на странице местного отделения в Губахе, не являются агитационными, — заявила она на пресс-конференции 24 августа. — Там нет ни единого элемента агитации, которые прописаны в 67-м ФЗ («Об основных гарантиях избирательных прав граждан» — Ред.). А то, что написали жалобу в избирательную комиссию, — это же проще всего сделать, выборы же идут. В сравнении Володина и приспешника Гитлера нет никакой нацистской символики. Там единственное есть сравнение тех законопроектов, которые приняты сейчас партией власти, с планами фашистов в 1941 году. Заявления в прокуратуру и Следственный комитет — это очень хорошо. Пусть СК разбирается в этом вопросе. Мы тоже пишем в Следственный комитет».

Отметим, что по закону у правоохранительных органов есть 30 дней на проверку. Иными словами, последствия такой агитации для Степана Федотовских могут возникнуть после выборов. Вместе с тем, говорят собеседники, на фуражке актёра в образе Гитлера изображён фашистский орел, и это можно расценить как использование символики. Речь может идти об уголовном наказании — такие прецеденты уже были.

Отсутствие каких-либо моральных границ на выборах — проблема современного политического дискурса, отмечает политтехнолог Алексей Чусовитин. «С точки зрения закона, правила всем понятны, и все знают, как можно действовать, а как нет, — говорит он. — Но когда речь идёт о моральных правилах, то здесь «красных флажков» нет. Вот это отсутствие культуры очень сильно ощущается. В отличие от того же Запада, где поступок, нейтральный с точки зрения права, но вопиющий с точки зрения морали, может привести к непоправимым для политика последствиям».

«Агитматериалы» губахинского отделения КПРФ он расценивает как «удар ниже пояса». «Тема ВОВ и фашизма в нашей стране — больная, потому что во всех семьях погибли близкие, во всех семьях воевали. И применять тему фашизма в рамках нынешней политической повестки — это не спортивное поведение. Тем более, что эффективность у этого решения — низкая (аудитория группы ВКонтакте), и на рейтинге «Единой России» совершенно точно не скажется. Но сыграет против КПРФ. Кроме того, это детство, незрелость. То есть авторы таких постов не готовы в ответственности и не понимают, что они делают».

С чувством меры и знанием законодательства у отдельных политических деятелей на местах большие проблемы, отмечает политтехнолог Людмила Ознобишина. По её мнению, это подтверждает проблему кадрового кризиса и отсутствия селекционной работы у партийных отделений. «Понятно, что сейчас наблюдается дефицит кадров, но в политике это часто выражается особенно ярко, — говорит она. — Публичность имеет две стороны медали. И здесь должна действовать не только самоцензура, но ещё и партийный контроль со стороны реготделения. Так можно подставить не только себя, но и товарищей по партии».

Одним словом — коммунисты подставили сами себя, но пока не хотят в этом признаваться. При грамотной подаче избирателю, этот прокол может больно аукнуться в день голосования.

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