Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Воспитание молодёжи и финансирование культуры Пермский край активно включился в проект «Пушкинская карта» Поделиться Поделиться Твитнуть

С 1 сентября в России заработал просветительский проект «Пушкинская карта», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным и разработанный правительством РФ совместно с Почтобанком. На выездном заседании правительства Пермского края в Березниках обсудили, насколько готов Пермский край к участию в новой федеральной инициативе.

«Пушкинская карта» — это карта платёжной системы «Мир», которую через сайт «Госуслуги. Культура» может получить каждый гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет включительно. На эту карту в 2021 году зачисляется по 3000 руб., в 2022 и 2023 годах сумма составит 5000 руб. Деньги с «Пушкинской карты» можно потратить только на посещение мероприятий из сферы культуры — театральных спектаклей, музейных экспозиций, выставок, концертов.

Билеты в кино и парки развлечений по такой карте купить невозможно.

По желанию карта выдаётся в физическом или электронном виде, а список событий, на которые можно приобрести по ней билеты, находится на сайте «Культура.рф». Список всероссийский, и карта, выданная в любом регионе, действует на всей территории государства.

Чтобы получить карту, молодому человеку необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги», подтвердить учётную запись, установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура» — и уже после этого получить виртуальную «Пушкинскую карту».

Физически пластиковую карту можно получить в отделениях Почтобанка.

Билет на выбранное мероприятие по виртуальной «Пушкинской карте» можно приобрести на портале «Культура.рф», в приложении «Госуслуги.Культура» или на сайте учреждения культуры. Пластиковой картой можно воспользоваться как при онлайн-покупке, так и при покупке билетов в кассах учреждений культуры.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, который вёл заседание правительства, в наши дни многие молодые люди погружены в виртуальную реальность и проводят время в социальных сетях, и «Пушкинская карта» позволит привлечь их к восприятию культуры, привить любовь к ней.

Доклад о том, как Пермский край подготовился к началу акции, делал министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский. По его словам, это проект и культурный, и образовательный, и политический, поскольку речь идёт о воспитании любви к Родине.

К 1 сентября 1300 учреждений культуры в России зарегистрировались на сайте «Культура.рф» для участия в программе «Пушкинская карта», и Пермский край, по словам Вячеслава Торчинского, среди лидеров: 38 учреждений уже зарегистрировали более 100 событий, которые подходят для целевой аудитории этой акции. В них установлено необходимое оборудование, и уже успешно прошло техническое тестирование системы продажи билетов по картам.

Вячеслав Торчинский обратил внимание правительства Пермского края, что программа чрезвычайно интересна и с финансовой точки зрения: в Пермском крае получателями карты являются 232 048 человек, а это — около 700 млн руб., то есть вдвое больше, чем субсидии в регион из федерального бюджета по нацпроекту «Культура». Эти деньги необходимо получить и направить на развитие учреждений культуры.

Не стоит думать, что средства, зачисленные на «Пушкинские карты», автоматически попадают в сферу культуры. Необходимо, чтобы молодые люди реально эти карты получили и воспользовались ими, причём на территории Пермского края.

Дмитрий Махонин, выслушав доклад, предложил усилить рекламную кампанию культурных событий в Пермском крае, чтобы держатели карт в соседних регионах приезжали в Пермь и здесь посещали театры и музеи.

В Пермском Театре-Театре сообщили «Новому компаньону», что заранее начали готовить специальный репертуар для целевой аудитории «Пушкинской карты».

Егор Мухин, исполнительный директор Пермского академического Театра-Театра:

— Держатели карты — наши будущие зрители. Хорошо отработаем эту программу — получим культурное поколение.

У нас около 80% репертуара подходит для целевой аудитории «Пушкинской карты», но мы готовим и специальные события. В октябре планируем дополнить репертуар дневными показами спектаклей основного репертуара в будние дни, чтобы их могли посетить школьники и студенты. Такой вариант будет особенно удобен иногородним зрителям: жители региона смогут планировать полноценную культурную программу — приезжать в Пермь утром и за один день посещать Театр-Театр, музей современного искусства PERMM и планетарий, например.

Все спектакли нашего осеннего репертуара аккредитованы порталом «Культура.рф» для участия в программе, то есть билет на любой из них, в том числе на гастроли Театра наций, с 1 сентября можно приобрести по «Пушкинской карте» на сайте ТТ. Мы увеличили количество показов спектаклей, наиболее интересных, на наш взгляд, молодёжной аудитории: это мюзиклы «Алые паруса» и «Винил», пластический спектакль «Мы», семейная драма «Загадочное ночное убийство собаки» и др. На данный момент в разработке также находятся специальные мероприятия для проекта «Пушкинская карта» на большой и малой сцене; мы обязательно проинформируем зрителей об их запуске. Кроме того, готовится обширная гастрольная программа Театра-Театра по Пермскому краю, чтобы пользователи «Пушкинской карты» смогли посмотреть постановки ТТ в родных городах.

«Пушкинская карта» действует в течение календарного года. Остаток средств на следующий год переноситься не будет. Если пользователю программы, имеющему «Пушкинскую карту», в течение календарного года исполнилось 23 года, он имеет право пользоваться картой до 31 декабря владения включительно.

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