Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Чтобы лето не кончалось Пять фильмов и сериалов для продления летнего настроения Поделиться Поделиться Твитнуть

Лето у нас выдалось на славу, редкое для наших краёв лето — тёплое, урожайное, грибное и даже с некоторой возможностью выехать на отдых в южные края. Но мы же помним, что «скоро осень, за окнами август», и, хотя кусты от дождя ещё не потемнели, пора запасаться солнечными фильмами, которые продлят наше лето, когда на нас обрушится неизбежная осень.

Фильмов и сериалов о лете много — «Пляж», «Mamma Mia!», «Ешь, молись, люби»… Длинный список хитов и блокбастеров, которые все уже, конечно, видели. Вот ещё несколько подходящих названий, не столь раскрученных, но достойных внимания.

«Дарреллы»

(The Durrells, 2016—2019, четыре сезона, Великобритания, 12+)

Очень смешной сериал для семейного просмотра о чудаковатой британской семье, поселившейся на греческом острове Корфу незадолго до Второй мировой войны. Снят, конечно же, по книгам Джеральда Даррелла — «Моя семья и другие животные», «Птицы, звери и родственники» и их продолжениям; однако авторы сериала проявили волюнтаризм, фантазию и отличное чувство юмора, напридумывав для семейки Дарреллов всевозможных коллизий и приключений, которых в первоисточнике не было.

«Дарреллы» маркируются на 12+, однако бдительные родители должны понимать, что речь идёт о современном европейском сериале, где нет, конечно, грубого натурализма, но есть «взрослые темы» и эксцентричные персонажи вроде неудержимого в своём авангардизме писателя Генри Миллера, который предпочитает разгуливать по даррелловской вилле голышом. Если вы предпочитаете для семейного просмотра более традиционные фильмы, для вас есть сериал «Моя семья и другие звери» (6+), снятый по тем же книгам в 1987 году гораздо ближе к тексту. Он тоже очень хороший.

«Белый лотос»

(The White Lotus, 2021, запланирован второй сезон, США, 18+)

Свеженькая драмеди о постояльцах и персонале роскошного отеля на Гавайях (снималось натурально в отеле The Four Seasons на Гавайях!). Набор эксцентричных героев, супружеские проблемы, взаимоотношения отцов и детей и, разумеется, убийство. Однако это не детектив, а комедия отношений, лёгкая, слегка язвительная, совсем немножко сатирическая и в целом очень человечная.

Украшение фильма — прекраснейшая Александра Даддарио. Она по определению украшение любого экранного продукта!

«Королевство полной луны»

(Moonrise Kingdom, 2012, США, 16+)

Фильм не самый новый, но и не самый известный и раскрученный. Доказательство того, что фильм о детях и детский фильм — вовсе не синонимы. Эксцентрик и оригинал режиссёр Уэс Андерсон, как всегда, труднопредсказуем. Это фильм о лете, о побеге из детского лагеря, о дружбе и первой любви, но при этом он бесконечно далёк от всех стереотипов, которые возникают в голове, когда читаешь это перечисление. И да, он не детский, но очень важный для тех, кто хочет понимать детей. Фильм докажет, что не бывает традиционного «счастливого детства»: детство — это история о множестве проблем. И всё-таки оно счастливое и у каждого незабываемое.

Брюс Уиллис, Тильда Суинтон, Билл Мюррей, Эдвард Нортон, Френсис Макдорманд, Харви Кайтель и другие звёзды, играющие в этом фильме, — не главные герои.

«Фестиваль Рифкина»

(Rifkin's Festival, 2020, США, 16+)

Вуди Аллен продолжает свой киносериал, посвящённый самым красивым, романтичным и полным культурных аллюзий городам Европы. Уже были Рим, Париж и Барселона, а вот теперь — Сан-Себастьян, да ещё во время знаменитого международного кинофестиваля.

Это типичный Аллен: в центре картины — маленький комплексующий интеллигент (раньше таких играл сам Аллен, теперь доверил эту роль Уоллесу Шоуну, отчего герой практически не изменился), который, вопреки своей далёкой от канонов бодибилдинга внешности, не только интересуется женщинами, но и интересует их. Вокруг него — ярмарка тщеславия большого международного фестиваля, что позволяет Аллену вдоволь напитать свою картину отсылками к Феллини, Годару и Бергману.

Настоящее пиршество для синефилов и приятное времяпрепровождение для тех, кто любит красивую летнюю Европу, такую недоступную из-за пандемии.

«Мия и белый лев»

(Mia et le lion blanc, 2018, Франция, Германия, Швейцария, ЮАР, 6+)

Роад-муви о том, как маленькая девочка спасает ручного льва, предназначенного для отстрела: ведёт его в частный заповедник — парк Крюгера. Трогательно, красиво, познавательно. Немедленно хочется поехать в ЮАР, а ещё больше хочется запретить договорную охоту, когда убийца за бешеные деньги приобретает лицензию, стреляет в заранее приготовленное и приведённое под прицел животное и гордится собой. Между прочим, именно так и происходит трофейная охота в Африке.

При всей проблемности фильм такой добрый и понятный, что годится для детей даже младше шести лет.

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