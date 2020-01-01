Сергей Данилов Нажали на газ В рамках догазификации возможность подключиться к газу могут получить жители 26 тыс. домов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Благодаря участию в пилотном проекте Пермский край может существенно нарастить количество газифицированных домовладений в 454 населённых пунктах. По результатам заявочной кампании на участие в программе Прикамье стало одним из лидеров в России.

На прошлой неделе Пермь с рабочим визитом посетили генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак. Вместе с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным они приняли участие в заседании регионального штаба по газификации.

В числе лидеров

Одним из главных пунктов повестки стало выполнение поручения президента РФ Владимира Путина по догазификации. Дмитрий Махонин обратил внимание на то, что включение Пермского края в число 15 пилотных регионов, где стартовала социальная догазификация, — серьёзный шаг для повышения уровня жизни населения. «Самое главное сейчас — вместе с региональной газовой компанией успешно реализовать все намеченные планы, чтобы жители края смогли почувствовать улучшение жилищных условий здесь и сейчас», — подчеркнул губернатор Прикамья.

По результатам заявочной кампании на участие в программе Пермский край стал одним из лидеров в России, подчеркнул Сергей Густов. «Это говорит о грамотной работе региональных властей с населением и означает, что большое число жителей региона смогут получить это благо — возможность пользоваться газом в быту, в том числе отапливать дома холодными зимами», — отметил Сергей Густов.

Во многом это стало возможно благодаря активному взаимодействию с территориями, подчеркнул вице-премьер Андрей Кокорев: «Работа ведётся конструктивная, и мы видим, что она приносит результаты».

Желание подключиться по ускоренной схеме к сетям газоснабжения уже выразили жители 24,6 тыс. домов. В общей сложности в Пермском крае новая программа догазификации охватит 454 населённых пункта. Больше всего заявок поступило от жителей Нытвенского, Соликамского, Кунгурского округов и Пермского района. Уже в этом году газовики запланировали подключение не менее 6 тыс. домов.

Вопрос справедливости

Программа догазификации предусматривает бесплатное подключение индивидуальных жилых домов в населённых пунктах, в которых уже проложены внутрипоселковые сети. Как правило, здесь требуется достроить газопроводы до границ земельных участков, на которых расположены такие дома. Программа социальной догазификации доступна для тех регионов, где имеется широко разветвлённая сеть газопроводов и есть возможность в сжатые сроки обеспечить техническое подключение к распределительным веткам.

По словам Андрея Турчака, газификация — один из приоритетов в работе государственной власти. «Это вопрос социальной справедливости. В ходе общения с жителями очень часто поднимались вопросы о сложности процедуры и длительности сроков подключения к газу, её высокой стоимости. Именно поэтому «Единая Россия» обратилась к главе государства с инициативой о запуске масштабной программы социальной газификации. Важно, что президент России это предложение поддержал. Подведение сетей к домовладениям проводится бесплатно — все поправки в законодательство, необходимые для реализации программы, приняты», — сказал Андрей Турчак.

Он также отметил, что по достигнутому соглашению с компанией «Газпром» для новых абонентов будет подготовлен стандартный набор минимально необходимого для строительства внутридомовых газовых коммуникаций оборудования. Предполагается, что стоимость этого комплекта будет единой для всех регионов страны, вне зависимости от места проживания людей. А льготным категориям расходы на внутридомовое газовое оборудование субсидируются. «Это касается социально незащищённых категорий жителей: ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, многодетных и других. Отмечу, что в Пермском крае специальные меры поддержки таких семей при подключении их к газу действуют уже достаточно давно. Субсидии составляют до 80 тыс. руб. Считаю, что это очень правильное решение и такой положительный опыт надо тиражировать в других регионах страны», — акцентировал Андрей Турчак.

Справочно. Подать документы на участие в программе догазификации можно, оставив заявку через личный кабинет Единого государственного портала connectgas.ru. Здесь можно следить за статусом обращения. Если такой возможности нет, пакет документов можно представить в любое отделение «Газпрома». Ещё одним местом, где ждут жителей региона для подачи заявок, стал новый Единый клиентский центр (ЕКЦ) группы «Газпром межрегионгаз» (Пермь, ул. Петропавловская, 43). По всем вопросам газификации домовладений можно обращаться по телефону горячей линии +7 (342) 218-11-04.

Особое внимание

За последние годы в регионе серьёзно увеличились темпы газификации. Причём основной упор сделан на строительство сетей в сельской местности. Сегодня в Прикамье доступ к одному из самых экономичных видов топлива имеют 39 из 45 муниципальных образований.

«Этого удалось достичь благодаря инвестиционной программе «Газпрома» и тому, что мы заложили необходимые средства в региональный бюджет. В соответствии с последним соглашением края с компанией объём инвестиций в газификацию региона вырос в 3,7 раза. Это позволит обеспечить голубым топливом порядка 80 населённых пунктов Прикамья — газ придёт в дома более 36 тыс. наших земляков. И я надеюсь, эта цифра ещё увеличится», — обозначил Дмитрий Махонин.

Как отметил в своём докладе Сергей Густов, ожидания региона вполне оправданны. «Ваше обращение о включении в программу дополнительных девяти газопроводов в перспективных районах Пермского края «Газпромом» рассмотрено, принято положительное решение. В рамках плана-графика синхронизации работ на 2022 год по всем этим объектам будет начато проектирование, а во второй половине следующего года мы приступим к строительству», — уточнил он.

Архив ИД «Компаньон»

В целом в ближайшие два года в регионе планируется построить шесть межпоселковых и 50 распределительных газопроводов. Среди них Малая Мочга — Они — Майкор в Юсьвинском округе, который обеспечит возможность подключения сразу 900 семей. Также более 400 домовладений планируется газифицировать в посёлке Вильва Добрянского городского округа. До 2025 года построят газопроводы Мостовая — Чебаки — Кольцово — Горбуново — Клестята — Кочкино и Скобелевка — Мысы — музейный комплекс «Хохловка» с отводом на деревню Гора.

Высокую оценку усилиям властей региона дал также депутат краевого Законодательного собрания Антон Удальёв. По его словам, результаты нацпроектов должны выражаться не в цифрах и отчётах, а в реальных делах. «В полномочиях депутатов — не только постоянный оперативный мониторинг того, как тот или иной объект ремонтируется или строится, — подчеркнул парламентарий. — У нас более широкие задачи: постоянный диалог с населением, оценка общественного мнения и в связи с этим конкретные предложения об улучшении работы по реализации национальных проектов. Один из важнейших вопросов жизни края сегодня — реализация программы догазификации. Работы много, сроки очень сжатые: социальная газификация должна быть закончена до 2023 года. Однако есть уверенность, что всё будет исполнено в обозначенные даты».

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