Елена Синица «Второе высшее образование — это новый стиль мышления, связи и подход к жизни» Заместитель директора пермского кампуса НИУ ВШЭ Екатерина Загороднова — о том, почему второе высшее образование лучше онлайн-курсов Поделиться Поделиться Твитнуть

Матвей Ефименко

Высшая школа экономики

— Екатерина Павловна, скажите, насколько востребовано получение второго высшего образования?

— Спрос на второе высшее образование год от года достаточно стабильный. Мы это можем говорить уверенно: пермский кампус Вышки уже более 20 лет реализует программы второго высшего образования. Конечно, помимо этого, мы можем наблюдать, что в последние годы линейка программ дополнительного образования для взрослых сильно расширилась. Это и повышение квалификации, и программы формата Master in, и магистратура. Тем не менее спрос на второе высшее образование остаётся достаточно высоким, и это неудивительно.

— Почему люди идут получать второе высшее и кто эти люди?

— Получение второго высшего образования обусловлено несколькими причинами.

Во-первых, скорость профессионального роста в последние годы очень выросла. Это значит, что в течение экономически активного возраста человек может построить несколько «карьер», и для смены направления часто требуется полная смена образования. И здесь совершенно нечего стесняться. Мы знаем массу примеров, когда человек в очень взрослом возрасте со статусом приходит к нам на обучение, потому что понимает, что хочет двигаться в новом направлении.

Во-вторых, у многих наших студентов появляется потребность именно в дипломе о высшем образовании по какому-то направлению. Условно, если вы приняли решение развиваться в области юриспруденции, то повышения квалификации будет недостаточно. Обязательно нужен диплом о высшем образовании.

В-третьих, предположим, вы хотите иметь свой бизнес, но не понимаете экономику процесса. Да, отдельные экономические компетенции можно набрать при помощи краткосрочных программ. Но большинство людей всё же понимают: для того чтобы полноценно погрузиться в какую-то профессиональную область, нужна база. Эта база может быть получена только на втором высшем, когда вы изучаете микроэкономику, макроэкономику, основы математики. Это те направления, которые у гуманитарных специальностей, как правило, отсутствуют. А экономист без базы математики просто ничего не сможет сделать.

Кроме того, второе высшее образование получают те, кто ошибся с первым. Мы очень часто замечаем, что приходят люди с техническим, медицинским, культурологическим образованием. Это молодые люди, которые понимают, что не хотят связывать свою профессиональную деятельность с первой профессией. Возможно, они поступали на эту специальность неосознанно или не сдали нужные ЕГЭ. И вот они поступают на второе высшее по более востребованным программам. Сейчас это программная инженерия, например. Опять же: люди видят, что рынок требует таких специалистов, а получить нужные компетенции можно только посредством второго высшего, но никак не за счёт краткосрочных курсов.

— Всё же сейчас люди нередко выбирают именно онлайн-курсы. Как минимум потому, что это быстрее. В чём всё же преимущество второго высшего образования?

— Да, онлайн-курсы очень популярны, мы и сами их записываем и предлагаем на открытом рынке. Но нужно понимать, что отдельный курс — это способ сформировать один конкретный навык. Например, изучить основы налогового права или понять в общих чертах, что такое объектно-ориентированное программирование. Но, прослушав курс по Python на Coursera, невозможно стать полноценным программистом, которого возьмут в любую IT-компанию, это утопия. Высшее образование даёт полноценный комплекс знаний и навыков. Это определённый стиль мышления, связи, подход к жизни. Здесь есть общение с квалифицированными преподавателями, которое остаётся и после выпуска. Здесь есть возможность научиться правильно формулировать мысль, тебя этому учат. Это развитие soft skills и hard skills.

— Может, сейчас есть какая-то тенденция в целом к смене деятельности? Всё же, когда люди собираются получать второе высшее, они зачастую выбирают для себя кардинально новое направление.

— Есть. Сейчас это абсолютно нормально. Очень многие профессии умирают, рынок переформатируется с приходом новых технологий, и люди становятся невостребованными. Это приводит к тому, что некоторые даже вынуждены переквалифицироваться, чтобы найти себя в другой области, где они смогут зарабатывать деньги и содержать себя.

— А есть отличия в обучении на втором высшем и при получении первого образования?

— Содержание программ, по сути, одно и то же. Есть образовательные стандарты. Причём у Высшей школы экономики есть свои стандарты, которые позволяют нам создавать именно те программы, которые будут востребованы как на российском, так и на международном рынке. Разница есть в продолжительности обучения. На дневном отделении обучение длится четыре или пять лет, второе высшее можно получить в более короткие сроки, от трёх лет. По ряду дисциплин, освоенных при первом образовании, можно пройти переаттестацию и тем самым сократить срок обучения. Ещё одно отличие — расписание. Понятное дело, что ни один взрослый человек не может учиться с утра до вечера. Мы создаём удобный график: обучение в пятницу вечером и в субботу в первую половину дня. Также на втором высшем больше времени отводится на самостоятельное обу­чение в силу того, что занятия проходят не каждый день.

Матвей Ефименко

Высшая школа экономики

— А в каких форматах проходит обучение?

— Как и на дневном отделении, здесь полное включение всех видов деятельности: онлайн-формат, проектная деятельность, прохождение практики на предприятиях. Есть и классический формат, когда взрослые люди приходят, садятся за парту. Многим нравится это ощущение — почувствовать себя снова студентом. Некоторые даже за этими эмоциями и приходят. Ты в группе, ты со студентами, ты снова чувствуешь себя молодым и активным.

— То есть производственная практика — обязательная составляющая?

— Конечно. Мы считаем, что для того, чтобы человек отработал свои навыки по тому или иному направлению, он в любом случае должен в него погрузиться. У нас точно так же на каждом курсе проходят разные виды практики, с включением непосредственно в ту деятельность, с которой связана его новая специальность. Более того, на практике даются реальные проекты или же человек может для своего бизнеса делать проект под наставничеством преподавателей Вышки. Группы второго высшего — очень практико-ориентированные. Большая часть занятий проводится не лекторами-теоретиками, а практиками. Тем, кто приходит за вторым высшим, нужны уже конкретные компетенции.

— По каким программам можно получить второе высшее образование в Высшей школе экономики?

— У нас есть четыре ключевых направления: экономика, менеджмент, программная инженерия и юриспруденция. Это как раз те программы, которые востребованы у взрослого населения. При этом мы — единственный университет в регионе, который в дополнение к очно-заочному предлагает ещё и заочное обучение по менеджменту и экономике. Это позволяют делать наши образовательные стандарты.

— А что вообще нужно, чтобы поступить к вам на второе высшее? Может, есть какой-то конкурсный отбор?

— Конечно же, сдавать ЕГЭ не надо. В качестве вступительных испытаний мы проводим внутреннее тестирование по базовым дисциплинам: русскому языку, математике, обществознанию. Перед вступительными испытаниями всегда проводятся бесплатные консультации, расписание уже сейчас есть на сайте. По сути, нужно просто вспомнить свои базовые знания. Сложностей в поступлении никаких нет.

— А какова стоимость обучения?

— По всем направлениям стоимость одинаковая. Очно-заочная форма, которая более предпочтительна, — это 75 тыс. руб. в год, а заочная форма — 68 тыс. руб. Конечно, есть система скидок. Для второго высшего мы всё же рекомендуем очно-заочную форму, потому что вы будете находиться постоянно в кругу единомышленников, а это разные события, интересное общение, полезные знакомства и обмен опытом. А далее это может перерасти в совместные проекты. Однокурсники потом друг друга на работу приглашают.

— Как много желающих поступить к вам с нового учебного года и какое направление более популярно?

— Сейчас процесс приёма в самом разгаре. По очно-заочной форме он продлится до 8 сентября, по заочной — до 29 сентября. Из более востребованных классическое направление — менеджмент. Управленческие компетенции всегда и всем нужны. На протяжении последних пяти лет востребована юриспруденция, а в последние два года набирает обороты программная инженерия.

— Чем отличается НИУ ВШЭ от других учебных заведений в вопросе второго высшего образования?

— У наших студентов есть возможность изучить майнор (дополнительный профиль, учебный цикл в рамках образовательных программ бакалавриата НИУ ВШЭ). Например, когда вы обучаетесь на юриспруденции, вы можете параллельно изучить блок дисциплин по менеджменту. Это абсолютно бесплатно, входит в базовую программу. Можно набрать микс компетенций, которые вам нужны. Также предоставляем возможность дополнительного изучения профессионального английского языка, в обязательном порядке преподаётся блок дисциплин по информационным технологиям. Кроме того, до 50% дисциплин наши студенты выбирают самостоятельно. Это очень важно, потому что наши абитуриенты — люди с конкретными запросами к образованию. Как правило, они достаточно хорошо понимают, чего хотят.

— Может, у вас есть какие-то данные о трудоустройстве тех, кто получил второе высшее в пермской Вышке?

— Порядка 34% выпускников после получения второго высшего сменили работу на ту, которая связана с новой специальностью. Примерно у 32% происходит повышение в должности, у 42% увеличивается зарплата. А 6% указывают, что создали свой бизнес.

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Вечерне-заочный факультет НИУ ВШЭ — Пермь

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