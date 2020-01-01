Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Начинаем с Чайковского В Пермской опере продолжается юбилей Поделиться Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

Новый сезон в Пермском театре оперы и балета, который стартует 24 августа, опять юбилейный, 150-й. «И как вам это удаётся? — шутил на традиционном сборе труппы министр культуры пермского края Вячеслав Торчинский. — У вас каждый год юбилей!» То, что 150 лет театру исполнилось год назад, а юбилейный сезон открывается только сейчас, связано с документальными коллизиями в середине XX века. В наши дни это дало возможность растянуть юбилей на целый год и два театральных сезона, подготовить побольше торжественных событий и подарков для зрителей.

Сезон, по традиции, открывает опера Петра Ильича Чайковского, имя которого носит театр. Нынче это «Иоланта» (12+) в постановке дирижёра Артёма Абашева и режиссёра Марата Гацалова. Первый балетный вечер состоится 26 августа, будут исполнены балеты на музыку русских композиторов — «Шут» (12+) Сергея Прокофьева и «Шахерезада» (12+) Николая Римского-Корсакова, оба в хореографии Алексея Мирошниченко. В репертуар театра после перерыва возвращается детская опера-квест Петра Поспелова «Путешествие в Страну джамблей» (6+), она будет показана 28 и 29 августа.

Никита Чунтомов

Симфонический сезон в оперном театре откроется 3 сентября, оркестр театра под управлением главного дирижёра Артёма Абашева исполнит квартет Франца Шуберта «Смерть и девушка» в малеровском переложении для струнного оркестра и Симфонию № 10 Дмитрия Шостаковича (6+).

Первый спектакль, обозначенный как премьера, состоится 15,16 и 17 сентября. Но это премьера наполовину: театр возобновляет «Богему» (16 +) Пуччини в постановке Филиппа Химмельманна.

В афише первых двух месяцев нового сезона — все недавние оперные премьеры: «Дон Жуан» (12+) Моцарта в постановке Марата Гацалова, «Любовь к трём апельсинам» (12 +) Прокофьева в постановке Филиппа Григорьяна и, конечно, нашумевшая «Кармен» (18 +) Бизе в постановке Константина Богомолова.

В театр по решению краевого оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией возвращается 50%-ная продажа билетов и «шахматная» рассадка зрителей.

Сбор коллектива театра состоялся 20 августа. Уже несколько дней в Пермской опере идут репетиции, которые запечатлел фотограф Никита Чунтомов.

Никита Чунтомов

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