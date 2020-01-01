Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Волшебной таблетки не будет — исцели себя сам» Врач Юлия Кузяева — о важности мотивированного поведения и позитивного мышления Поделиться Поделиться Твитнуть

Юлия Кузяева

Мария Долгих

— Вы уже больше года занимаетесь онлайн-марафонами, поддерживаете людей физически и психологически в период ковида. Какие-то итоги этой деятельности можно подвести?

— Здесь важно не подводить итоги в цифрах, а обратить внимание на то, что всё больше людей возвращается к здоровому образу жизни. Участники наших марафонов и члены их семей используют полученные навыки, внедряют их в жизнь. Это многим позволило избежать болезни, а тем, кто всё же заболел, — легче переболеть и восстановиться после болезни. Это очень вдохновляет.

Наш опыт подтверждает, что тот, кто дал себе правильную установку на здоровье, действительно становится здоровым. Теперь мы работаем именно над этим — над тем, как давать правильную установку. Это касается не только здоровья, но и всей жизни.

Мы очень рады, что нас поддержало Министерство образования Пермского края, которое организовало обучение педагогов новым навыкам. На наши методические семинары — новый формат «Счастливых суббот в «Демидково» — в феврале нынешнего года приехали коллективы преподавателей школ и дошкольных учреждений Перми и Пермского края.

Мы подсчитали, что на каждого обученного педагога приходится в среднем 160 детей, которым он передаст полученные навыки.

— Вы как врач понимаете, что установка установкой, но как это объясняется с точки зрения биологии?

— В ходе выполнения рекомендаций, полученных на марафонах, люди вспоминают о навыках здорового образа жизни, начинают им следовать и таким образом укрепляют неспецифический иммунитет. Когда мы получаем вакцину, у нас формируются специфические антитела. Вакцина — это средство специфической иммунозащиты, направленное на определённые патогены. Когда мы выбираем осознанное питание, осознанное движение, осознанное дыхание, осознанное мышление, мы укрепляем общий иммунитет, направленный против всех патогенных факторов.

— Из чего состоят ваши марафоны?

— Марафоны учат людей делать правильный выбор — выбор в сторону здоровья и позитивного мышления. Мы учим человека осознанно питаться, выбирать продукты, богатые цинком, витамином С, витаминами группы В, омега-3 — ненасыщенными жирными кислотами.

Учим осознанно двигаться — делать не менее 10 тысяч шагов в день: это минимум, необходимый для подъёма общего иммунитета. Это помогает бороться с осложнениями ковида — мелкими тромбозами, воспалениями мелких сосудов. Люди, которые выбрали осознанное движение, даже когда заболевали, не ложились: продолжали двигаться, выполняли действия, которые мы рекомендовали, например прохлопывания, самомассаж — это из традиционной китайской гимнастики.

Мы учим правильно дышать: вспоминаем о диафрагмальном типе дыхания, и тем людям, которые овладели этими методами, правильное дыхание позволило не заболеть или легко перенести заболевание, избежать поражения лёгких. Тем, кто тяжело заболел, всё равно пришлось обучаться диафрагмальному дыханию, чтобы вентилировать нижние отделы лёгких и, соответственно, быстрее восстанавливаться после перенесённого заболевания.

Ну и, как я уже сказала, мы учим позитивному мышлению. Те люди, которые давали себе правильную установку: «Это вирусная инфекция, с которой я справлюсь», подавили страх.

Всегда привожу понятный пример. Сожмите кулак. Держите его сжатым столько, сколько сможете. Потом, когда вы его расслабляете, вы ощущаете, как бежит кровь по вашим со­судикам, ощущаете тепло в ладонях… Только в состоянии расслабления мы запускаем всю микроциркуляцию и опять-таки повышаем неспецифический иммунитет. Та часть наших марафонов, которая касается медитаций, осознанного мышления, концентрации на себе, на своих чувствах, направлена на то, чтобы люди или не заболевали вообще, или поправлялись быстрее в случае заболевания.

Мария Долгих

— Чувствуется, что история с онлайн-марафонами — это очень важная для вас часть жизни. С чего это началось?

— Для меня выход в онлайн был совершенно необычным и неожиданным. Это было вопреки моим установкам: я всегда считала, что врач не может консультировать и лечить по телефону. Я должна была общаться с пациентом лично, глаза в глаза. Но, засев во время локдауна в интернете, я обнаружила там море непрофессиональной и абсолютно деструктивной, разрушающей информации, и у меня появилось желание что-то противопоставить этому мутному потоку.

Изначально мы перенесли в онлайн формат «Счастливых суббот в «Демидково», и на первой «онлайн-субботе» мы как раз говорили о том, что делать, чтобы не заболеть. К сожалению, запись этого онлайна не сохранилась.

Это было в середине апреля прошлого года. Когда мы поняли, какой отклик получил у людей наш эфир, мы перешли на формат онлайн-марафонов, когда люди в течение трёх недель ежедневно занимались с нами дыханием, учились расслабляться, занимались цигуном; встречались с теми, кто уже переболел, или просто с людьми, у которых были полезные хобби, которые учат не бояться. Мы старались, чтобы люди знали: ковид — это просто вирусное заболевание, мы с ним можем справиться, не стоит бояться, нужно просто делать правильные, осознанные поступки.

В течение лета 2020 года у нас прошло два марафона. Потом мы закрепили это всё осенью, когда стало понятно, что надвигается настоящая беда, ещё одним марафоном. Когда многие уже переболели и выявились осложнения, мы провели марафон «PROковид», в который вышел уже весь коллектив «Демидково», все наши врачи. Это, я считаю, наша победа — мы все вышли в эфир.

Я ещё 20 лет назад по результатам своей кандидатской диссертации поняла, что только 10 человек из 100 хотят получать информацию о том, что реально происходит и как себя вылечить, и только один процент что-то делает, а 99 процентов ждут волшебную таблетку, ждут, что государство будет их лечить и заботиться о заболевших, что их спасут… Мы говорим: «Спасись сам!» Этот лозунг был основным в наших марафонах.

Мы старались, чтобы участники наших марафонов распространяли свои новые навыки на членов своих семей. В каждой семье есть лидер, который говорит: «Я это смог, и вы тоже сможете». Так наше влияние распространялось в геометрической прогрессии.

— Ваши марафоны не только помогали при ковиде, но и решали другие проблемы со здоровьем?

— Если человек решает быть здоровым, какая разница, от чего он лечится? Подтягивается всё. Ресурс «здоровье» формируется только в осознанном движении, в осознанном дыхании, в осознанном питании, в осознанном мышлении.

После ведения марафонов, когда в августе 2020-го отменили локдаун и нас выпустили в люди, все, кого я встречала в городе из тех, кто участвовал в марафонах, на мой вопрос «Как дела?» отвечали: «Дышим».

В когнитивно-поведенческой терапии есть термин «кликер»: им может быть действие, фраза, какой-то герой, на которого вы хотите быть похожим, который даёт вам мотивацию… Для нас таким кликером стало слово «дышим». Все мои знакомые говорят это слово, когда мы встречаемся.

— Чем вы занимаетесь сейчас?

— Сейчас я провожу тренинги по теме «Рецепты счастья». Тема нынешнего августа — «Как быть счастливым в отношениях».

Да, у нас непростые времена. Мы многих потеряли. Но жизнь-то продолжается! Если мы выбираем ту часть сознания, которая заставляет нас переживать, то не появится та часть, которая отвечает за здоровье и счастье.

— Можете дать пару практических советов о том, как быть здоровым и счастливым?

— Очень важно выбрать для себя кликер — фразу, слово, воспоминание; то, что вас будет возвращать в состояние «здесь и сейчас»; чувствовать это состояние, ловить его и им пользоваться. И делать выбор, выбор в сторону здоровья и счастья.

Нужно осознать, что солнце нам нужно не только для загара, но и для того, чтобы себя укрепить. Нужно понять, насколько важен витамин С, и запасаться сейчас ягодами — перетирать, замораживать, делать соки. Нужно осознать полезность костных бульонов для того, чтобы питать мозг и формировать иммунитет. Нужно менять свой рацион питания, от быстрого питания возвращаться к здоровому, выбирать качественные продукты, а не закидывать в себя колбасу, непонятно из чего сделанную.

Я бы всем рекомендовала — тем, кто здраво мыслит, кто ищет объективную информацию, — помнить, что ситуация у нас информационно сложная. Если зайти в интернет, мы видим множество фейков и негатива. Но есть такие ресурсы, такие сайты, где можно узнать правду, в том числе о том, что есть средства, которые помогают легче переносить заболевание и снимают большинство последствий. Мы выработали огромное количество вакцин, но никто не сосредоточивается на средствах, которые действенно помогают людям переносить заболевание. Это меня очень огорчает.

Говоря о качественных информационных ресурсах, я бы рекомендовала всем, кто хочет разбираться в ситуации и избавиться от страха, телеграм-канал Вениамина Зайцева «Так победим!».

— Как сейчас поступать людям, которые хотят получить информацию ваших марафонов или вашу консультацию? Что им делать?

— Изначально мы делали марафоны платными, потому что мы — за качественный продукт и за то, чтобы люди приходили к нам осознанно, принимали взвешенное решение. Но, понимая, что впереди осень, и зная о том, какая сейчас складывается ситуация, мы хотим все марафоны выложить в открытый доступ, чтобы ими могли пользоваться те, кому это нужно. Мы сейчас работаем над этим, думаю, за месяц управимся. Вся информация будет в открытом доступе, и мы сообщим об этом во всех социальных сетях санатория «Демидково», объясним, как этим пользоваться.

Сейчас, когда к нам в «Демидково» приезжают отдыхающие, они получают методические разработки на основе наших марафонов. Мы делаем акцент на профилактике, а для тех, кто переболел, мы сейчас внедряем новую программу, которая была разработана Александром Григорьевичем Чучалиным, — гелиокс-терапию, для которой мы закупили специальные аппараты. Это очень важно для восстановления слизистой оболочки лёгких.

Я хочу всем сказать: ничего нет лучше, чем ежедневные дыхательные и двигательные упражнения. Временно откажитесь от велосипеда, покиньте тренажёрные залы, выйдите на свежий воздух и займитесь двигательной активностью, которая не сжимает организм, а заставляет его раскрыться. Это может быть скандинавская ходьба или лёгкий бег — джог­гинг. Главное, чтобы движение приносило удовольствие и не было связано с чрезмерными нагрузками.

Любите жизнь, берегите себя и любимых. Будьте здоровы и счастливы.

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