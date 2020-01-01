Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Модельная» — значит «образцовая» После модернизации библиотек в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, их посещаемость увеличивается вдвое Поделиться Поделиться Твитнуть

Модельная библиотека №8 им. Н. А. Островского, Пермь

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Думается, все жители Пермского края, особенно в территориях, удалённых от краевого центра, уже выучили термины «социальный кинозал», «виртуальный концертный зал» и «модельная библиотека». Значимость нацпроекта для развития культурного кластера в территориях неоднократно отмечал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин: «Наша задача — преодолеть территориальную дискриминацию в социальной сфере, которая сейчас существует между центральными городами и сельской местностью. Благодаря федеральной поддержке мы открываем виртуальные концертные залы, социальные кинозалы, модельные библиотеки, автоклубы. Всё это способствует тому, что у жителей отдалённых территорий Прикамья появляются новые возможности культурного развития». Министерство культуры Пермского края и подведомственные ему учреждения создали и применяют немало новых социальных технологий для того, чтобы доступ к произведениям искусства и к культуре вообще был равным по всему региону. Модельная библиотека — один из самых эффективных инструментов, доказавших свою востребованность в этой сфере.

Там, где далеко не у всех есть доступ к интернету, библиотека превращается в полноценный медиацентр, а там, где нет постоянно действующего клуба, — в единственный культурный центр в деревне или посёлке. Неудивительно, что библиотеки год от года оказываются в числе самых популярных учреждений культуры: за 2019 год в Пермском крае библиотеки посетили почти 10 млн человек, а в 2020 году, вопреки пандемии, количество посещений существенно выросло, особенно если считать онлайн-доступ.

Модельные библиотеки открываются в рамках национального проекта «Культура». Первые две — библиотека №8 им. Николая Островского в Орджоникидзевском районе и библиотека №1 им. Льва Толстого в Свердловском районе — были открыты в Перми в 2019 году. Тогда из федерального бюджета было выделено на эти цели 10 млн руб., а в 2020 году Пермский край получил уже 40 млн руб. бюджетных средств на создание модельных библиотек. Сложный 2020 год — год вызовов и трудностей — стал прорывным в области библиотечного дела Пермского края: за год в регионе было модернизировано девять библиотек. Сейчас библиотеки модернизируются не только за счёт нацпроекта, но и за счёт собственных средств бюджета Пермского края.

Илья Радченко

Для того чтобы стать модельной, библиотека должна представить проект и выиграть серьёзный конкурс. Каждая из обновляемых библиотек придумывает свои «изюминки», чтобы разнообразить интеллектуальный досуг посетителей. Особое внимание сотрудников модельных библиотек обращено к детям, к посетителям со специальными потребностями. И, конечно, во всех модельных библиотеках — уникальный авторский дизайн, новый ремонт, новые книжные и журнальные фонды и высокомотивированный персонал.

Модельные библиотеки открываются в самых разных городах и сёлах Пермского края. Так, модельной стала Центральная библиотека Лысьвы, которой в 2020 году исполнилось 85 лет. Это самая крупная библиотека в муниципалитетах, не случайно её субсидия по нацпроекту достигла 10 млн руб. По словам министра культуры Пермского края Вячеслава Торчинского, это библиотека, которой могут позавидовать жители любого другого города Прикамья, за исключением Перми, где есть библиотека им. Горького. В Лысьвенской центральной библиотеке — богатейший книжный фонд, а во время реализации проекта модельной библиотеки было приобретено ещё 3906 экземпляров книг.

Пространство библиотеки стало более открытым — демонтированы лишние стены, двери. Организован открытый доступ к книгам и периодическим изданиям. Выделены функциональные зоны: зоны групповой и индивидуальной работы, зоны для творчества, различных культурных мероприятий, выставок. Конференц-зал, оснащённый современным оборудованием, позволяет проводить массовые мероприятия любой сложности, вплоть до театральных спектаклей. Новый краеведческий зал даёт возможность познакомиться с краеведческой литературой, организовать просмотры коллекций фотографий, музейных экспонатов и редких краеведческих изданий, проводить камерные мероприятия.

Одновременно с Лысьвенской в сентябре 2020 года открылись в качестве модельных библиотека №14 им. М. Ю. Лермонтова в Кировском районе Перми и Центральная детская библиотека им. Флорентия Павленкова в Красновишерске. Это первая специализированная детская библиотека в Пермском крае, модернизированная в рамках национального проекта «Культура».

Илья Радченко

В декабре 2020 года открылось целых шесть модельных библиотек: Кизеловская, Октябрьская и Пермская библиотека №25 им. М. А. Осоргина — в рамках федеральной субсидии, а библиотеки в Березниках, Соликамске и Лысьве — за счёт регионального бюджета. Кроме того, благодаря муниципальному финансированию по модельному стандарту была преобразована библиотека №3 города Перми.

Кизеловская центральная библиотека в обновлённом виде открылась для читателей 24 декабря, став предновогодним подарком для жителей проблемного — бывшего шахтёрского — города, и немедленно превратилась в место притяжения и новую площадку для самого разнообразного культурного досуга. Всё лето здесь проходят игровые программы и тематические турниры для подростков и семей. С начала года библиотеку в онлайн- и офлайн-форматах посетило 23 009 гостей.

В декабре 2020 года модельная библиотека появилась и в Октябрьском. Был сделан ремонт, закуплены 4573 новые книги. Для маленьких читателей появились 3D-книги, было обеспечено подключение к национальной электронной детской библиотеке. Благодаря федеральной субсидии удалось закупить много современного оборудования: акустическую и радиосистемы, моноблок и компьютеры, принтеры и проектор, VR-очки и 3D-принтер. Для малышей — учебно-игровой терминал «Медвежонок» и интерактивную доску.

Этим летом библиотека стала событийной площадкой программы «Октябрьский: переведи время» в рамках проекта «Пермский край — территория культуры». В рамках фестиваля сказок «Ореховая веточка» читатели сами создали спектакли по мотивам произведений народной сказочницы Евдокии Трясциной, чьё имя носит библиотека.

Помещения библиотеки были модернизированы для посетителей с ограниченными возможностями здоровья — установлен подъёмник для колясочников, приобретено оборудование для слабовидящих читателей. С начала года библиотеку посетили 13 342 читателя, что почти в два раза больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края:

— Модернизация получает сильнейший отклик у всех, кто видит, насколько по-новому может выглядеть библиотека. Это центр притяжения, не просто место, где можно получить книгу, но интеллектуальный и даже событийный центр. Это коммуникационная площадка. Это возможность познакомиться с новыми технологиями, возможность работать с электронными ресурсами. Время идёт вперёд, и библиотечная сфера тоже стремительно развивается.

Благодаря этой технологии регион меняется, позитивные изменения жители видят уже сегодня, здесь и сейчас: в Пермском крае создано 12 модельных библиотек, из них восемь (в Перми, Лысьве, Красновишерске, Кизеле, Октябрьском) открыты за счёт средств федерального бюджета, три (в Березниках, Соликамске и Лысьве) — за счёт регионального и ещё одна (в Перми) — за муниципальный счёт.

В нынешнем году к открытию готовятся ещё три библиотеки нового образца — в Губахе, Чайковском и Чердыни. На модернизацию учреждений из регионального бюджета направлено 15 млн руб. Дополнительный отбор на федеральное финансирование прошли заявки из Чернушки, Губахи и Соликамска, а это значит, что к началу 2022 года сеть модельных библиотек в регионе будет насчитывать 18 учреждений.

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