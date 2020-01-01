Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Очень личное В Центральном выставочном зале открылась выставка книг художника Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Что может быть интимнее, чем общение человека с книгой? Так считает художник из Санкт-Петербурга Юрий Штапаков, и он во многом прав. Нет одной для всех «Войны и мира», одного для всех «Доктора Фаустуса». В голове каждого читателя складывается своя книга в процессе чтения. Именно из этого личного восприятия, по мнению Штапакова, и родился феномен «книги художника».

Книга художника — очень актуальный, можно сказать, даже модный жанр в изобразительном искусстве. Изначально так назывались книги, изготовленные художниками вручную в единственном экземпляре или очень маленькими тиражами. Художник здесь отвечает за всё: подбор бумаги, шрифт и расположение текста, переплёт и, конечно, иллюстрации. Эти арт-объекты немедленно приобрели популярность у коллекционеров, и появились мастера этого жанра, чьи книги пользуются огромным спросом и разбираются заранее, ещё до окончания работы.

Константин Долгановский

Очень быстро понятие «книга художника» стало трактоваться кураторами расширительно: так называется любой арт-объект с надписями при условии, что надписи на нём значащие — не просто буквы, а буквы со смыслом.

Юрий Штапаков, выступивший в качестве куратора выставки «Личная территория. Книга художника: иллюстрации, инсталляции, объекты» (12+) в Центральном выставочном зале Перми, идёт ещё дальше: в его выставке собраны живопись, графика, инсталляции, видео, посвящённые книге, чтению, роли книги в истории… Необъятная тема, но Штапаков ограничил себя кругом художников: он собрал произведения ближайших друзей, представителей «питерской волны» современного искусства.

Константин Долгановский

Жанр своей выставки художник определяет как дневник — тот рукописный дневник, который многие вели в подростковые годы, вклеивая в тетрадку фотографии, тексты и картинки из газет и журналов, переписывая тексты стихов и песен. Нарратив выставки подобен этому дневнику, где в качестве вклеек и вставок — самые разные объекты, как художественные, так и найденные.

Среди авторов выставки есть художники весьма известные, в том числе один из лидеров «Митьков» Владимир Шинкарёв, участники «Русского бедного» Ольга и Александр Флоренские, Владимир Козин, Пётр Белый, легендарный патриарх питерского искусства Михаил Карасик — теоретик жанра книги художника и родоначальник книги художника в России.

Константин Долгановский

Главной темой экспозиции Юрий Штапаков называет «скрытое знание»: здесь много объектов, в которых находится некий смысл, который не извлечь или извлечь очень трудно. Например, работа Стаса Багса «1984» — банки консервированных как бы овощей, а на самом деле книг. 1984 год — это и дата рождения художника, и отсылка к культовому роману Джорджа Оруэлла, а книги, закатанные в стекло с укропчиком и чесночком, — это уж такая многослойная метафора, что каждый её «извлекает» по-своему, что вполне соответствует тезису об индивидуальности любого прочтения. Здесь и желание каждого истинного читателя, чтобы любимые книги «законсервировались» и никогда не кончались, и намёк на то, что печатная книга в наше время уже почти плюсквамперфект, и много всего ещё.

Среди особо насыщенных смыслами экспонатов — работы самого Юрия Штапакова, который является не только куратором, но и одним из авторов выставки. В его инсталляциях — самые острые и откровенные отсылки к историческому контексту. Взять хотя бы инсталляцию «Сундук» — миниатюрный гробик, в который упрятаны смятые лозунги.

Константин Долгановский

Очень важная тема выставки — палимпсест, и здесь особенно выразителен объект из сферы реди-мейд: Штапаков нашёл буквально на улице, чуть ли не на свалке книгу, все страницы которой изрисованы и порой закрашены полностью. Что это за книга, установить практически невозможно — переплёт сильно повреждён. Судя по тексту, это сборник произведений Ильи Эренбурга, но иллюстрации, сделанные неизвестным художником поверх текста, отношения к нему не имеют. Это произведение очень талантливого человека, относящееся к сфере «арт брют» — искусства маргиналов.

Тема палимпсеста тесно связана с темой хрупкости, конечности бумажных книг: здесь есть несколько экспонатов, которые читаются как реквием сгоревшим и разорённым библиотекам. Да и вообще, судьба бумажной книги, тревога за неё, размышления о том, что важнейший носитель информации, каким на протяжении тысячелетий была бумажная книга, уступает место новым медиа, — тема, неизбежно возникающая в контексте любой по-настоящему художественной выставки, посвящённой книгам.

Серия живописных работ Евгении Голанд показывает, как красивы книги сами по себе. Художница рисует книжные полки, среди которых проходит её жизнь. Любая книга, не только книга художника, уже арт-объект. Недаром книги всё больше принимают на себя функции дизайн-объектов (например, в интерьерах кафе и ресторанов), сувениров, эксклюзивных подарков. К таким относятся книги издательства «Вита нова», специализирующегося на дорогих иллюстрированных подарочных изданиях. «Вита нова» предоставила для выставки не только прекрасные эксклюзивные издания, но и подлинники иллюстраций, сделанных мастерами книжной графики.

Проникая в эту выставку, каждый читающий человек понимает, что это — большой художественный текст о нём. Это его личное пространство.

Константин Долгановский

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