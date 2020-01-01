Елена Синица Миллионы квадратных метров Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае активно строится новое жильё. В этом году в регионе планируется сдать в эксплуатацию 1,34 млн кв. м жилых площадей. Это на 47 тыс. кв. м больше, чем предполагалось ранее. Наращивать темпы строительства будут и дальше — это одна из задач национального проекта «Жильё и городская среда». Цель нацпроекта — обеспечение граждан доступным жильём.

Набираем обороты

В преддверии Дня строителя на заседании краевого правительства обсудили ход реализации национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. В 2020 году в крае возвели 1,215 млн кв. м жилья, тем самым превысив изначальный план на 13%.

В этом году темпы строительства в регио­не продолжают активно расти. Только за первое полугодие 2021 года в Прикамье ввели в эксплуа­тацию почти 500 тыс. кв. м жилья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 15,5% больше.

Как отметил губернатор Дмитрий Махонин, темпы жилищного строительства в Пермском крае «не могут не радовать», однако региону совместно с застройщиками есть к чему стремиться. «Мы приняли решение подписать соглашение с Федерацией о том, что нарастим темпы строительства и сдадим по итогам этого года 1,34 млн кв. м, а не 1,293 млн кв. м, как планировалось ранее», — сообщил Дмитрий Махонин.

Это решение позволит быстрее наращивать темпы ввода жилья, жители края чувствуют позитивные изменения уже здесь и сейчас, ведь возможностей улучшить жилищные условия становится всё больше.

Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров отметил, что, несмотря на значительное повышение, планируемый показатель ввода жилья за год — выполнимый для региона. «Прикамье демонстрирует уверенный рост объёмов жилищного строительства. Ежегодно в крае сдаётся более 1 млн кв. м, каждый год наблюдается увеличение предыдущего показателя», — говорит Андрей Колмогоров.

Для увеличения темпов строительства в Пермском крае будут использовать механизм комплексного развития территорий (КРТ). Он предполагает расселение аварийного жилья, строительство новых домов и объектов социальной инфраструктуры, а также развитие инженерной инфраструктуры.

Сегодня в регионе рассматривается возможность реализовать пять проектов по принципу КРТ. Например, в микрорайоне ДКЖ, отметил Колмогоров. За период с 2022 по 2027 год там планируется построить 380 тыс. кв. м жилья, куда смогут заселиться порядка 21 тыс. человек. Более того, в микрорайоне появятся три детских сада на 401 место и две школы на 2120 мест. Также в планах построить краевую музыкальную школу и универсальный дворец спорта на 10,5 тыс. мест.

Помимо этого, проект комплексного развития сельской территории планируется реализовать в Кунгурском округе — в селе Кыласово. Там будет построено 170 индивидуальных домов общей площадью 20,4 тыс. кв. м. В них смогут проживать порядка 510 человек. В новом микрорайоне также построят физкультурно-оздоровительный комплекс, детский сад, магазин и обустроят парк.

Дмитрий Махонин поручил региональному минстрою уделять больше внимания проектам КРТ. «Региону надо совершить прорыв в реализации механизма комплексного развития территорий. Нужно, чтобы таких проектов было не пять, а больше. Это эффективный инструмент, который позволяет проводить реновацию целых микрорайонов с привлечением федеральных средств, создавать для жителей полноценную комфортную среду со всей необходимой инфраструктурой», — отметил губернатор.

Он также попросил разработать предложения по площадкам не только в Перми, Чайковском и Кунгурском округе, но и в других территориях Прикамья. «Тогда по нацпроекту будет гарантированное исполнение обязательств по вводу жилья к 2030 году в размере 1,63 млн кв. м», — подчеркнул губернатор.

В краевом министерстве строительства добавили, что регион активно применяет федеральные меры поддержки для увеличения объёмов строительства. В частности, в Прикамье реализуется программа «Стимул».

В рамках этой программы ведётся подготовка необходимой инфраструктуры для дальнейшего возведения жилья. Она позволяет снизить нагрузку на застройщика в этой части, за счёт чего девелопер может больше ресурсов направить на строительство домов. Сейчас с использованием федерального финансирования по этой программе ведётся строительство улицы Лесной в пермском микрорайоне Ива. Кроме того, по программе «Стимул» в Перми проводится реконструкция здания школы №93, а также строится автодорога «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара» (микрорайон ДКЖ).

В этом году Пермский край также отправил заявку в Минстрой РФ на участие в программе «Стимул» в 2022—2024 годах.

Если заявку одобрят, то в пермском микрорайоне Ива начнётся строительство улицы Сапфирной (1,3 км), в Кудымкаре продлят автодорогу по ул. Онькова (1,3 км), в селе Фролы уложат водовод и возведут очистные сооружения. Кроме того, планируется построить внутренние и подъездные дороги во Фролах и Кондратово. Федеральное финансирование поможет построить в указанных территориях 435 тыс. кв. м жилья. Предполагается, что решение по заявке края Минстрой РФ примет в сентябре.

Лидеры по застройке

Непосредственное участие в реализации нацпроекта «Жильё и городская среда», конечно, принимают сами застройщики. По итогам 2020 года выделили топ-15 застройщиков, которые обеспечили 85,8% годового ввода многоквартирного жилья.

Лидирует среди застройщиков «Стройпанелькомплект». Компания ввела 70,7 тыс. кв. м. На втором месте расположился «Сатурн-Р» (68,5 тыс. кв. м). Далее в рейтинге идут «КОРТРОС» (66,8 тыс. кв. м), ПЗСП (52,8 тыс. кв. м), «Мегаполис» (41,9 тыс. кв. м), «Девелопмент-Юг» (37 тыс. кв. м), «Талан» (33 тыс. кв. м). По итогам первого полугодия к числу лидеров добавилась Корпорация развития Пермского края.

Есть и рейтинг топ-10 для муниципальных образований по объёмам ввода жилья по итогам первого полугодия. В сумме в этих территориях введено в эксплуатацию за полгода 430 тыс. кв. м, что составляет 86% от всего объёма краевого ввода.

Возглавляет рейтинг Пермь. В городе возведено 192,04 тыс. кв. м, что составляет 30% от годового плана. Далее идёт Пермский муниципальный район с результатом 103,11 тыс. кв. м (61,2% от плана). На третьем месте — Березники. Там за полгода построили 67,63 тыс. кв. м жилья, тем самым выполнив 50,2% плана.

В топ также вошли Чайковский, Чернушинский, Краснокамский, Лысьвенский и Добрянский городские округа, а также Бардымский и Кунгурский муниципальные округа.

По итогам 2021 года на одного жителя Прикамья в среднем должны ввести 0,5 кв. м, обратил внимание Андрей Колмогоров. Он также добавил, что к 2026 году планируется выйти на показатель 0,63 кв. м на человека.

По этому показателю также есть свой рейтинг. В частности, в него вошли Пермский муниципальный район (0,89 кв. м на человека), Березники (0,45 кв. м), Косинский (0,42 кв. м), Еловский (0,31 кв. м) и Бардымский (0,31 кв. м) муниципальные округа.

Перспективы

Задачи на 2021 год масштабные. За год нужно ввести в эксплуатацию 1,34 млн кв. м жилья, реа­лизовать мероприятия по программе «Стимул», расселить 81,9 тыс. кв. м аварийного жилья.

Кроме того, планируется ввести пять проблемных домов, которые застройщики достраивают под контролем минстроя. На сегодня строительство двух домов из пяти уже завершено.

Также в планах ввод социальных объектов. В том числе восьми школ, семи детских садов, трёх детских поликлиник и трёх сельских врачебных амбулаторий.

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