Евгения Пастухова журналист Калий, ножницы, бумага Почему на выборах думы в Соликамске накалились страсти Поделиться Поделиться Твитнуть

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В Соликамске выборы проходят в атмосфере высокой конкуренции. В половине округов результат, по сути, непредсказуем. Традиционно свои пулы кандидатов ведут две крупные компании — «Уралкалий» и «Соликамск­бумпром». Кандидаты бумажников идут либо от «Справедливой России» и КПРФ, либо как самовыдвиженцы. В списках «Единой России» практически все места заняли калийщики и связанные с ними лица. Эксперты считают, что противоборствующим сторонам нужно садиться за стол переговоров, иначе это может спровоцировать новую точку напряжения на политической карте края.

Всего на 29 мандатов в Соликамске претендует 118 человек. Таким образом, конкуренция составляет четыре человека на место. Практически в каждом округе выдвинуто по четыре-пять кандидатов за редкими исключениями.

По оценке одного из собеседников, результат, вероятно, предсказуем в округах №14—21 и 24—29, где «Единая Россия» выдвинула действующих депутатов, в основном калийщиков. Скорее всего, именно они и одержат победу. Соответственно, по разным оценкам, конкуренция будет в 14—15 округах.

Старые технологии

Отметим, что в округе №21 против директора Соликамского автодорожно-промышленного колледжа Сергея Пегушина (депутат гордумы) выдвинуто два однофамильца: безработный и имеющий судимость Анатолий Пегушин (самовыдвижение), а также инженер ОАО «Соликамский магниевый завод» Юрий Пегушин (КПРФ). «Соликамскбумпром» в этом округе, вероятно, делает ставку на самовыдвиженца, замдиректора по лесозаготовкам и лесоснабжению компании Вадима Черенкова. Этот округ, кстати, является самым конкурентным — восемь претендентов на мандат.

Однофамильцы есть также в округе №4, где против тренера-преподавателя ФОК Влади­слава Сидорова от «Единой России» идёт учитель математики Култаевской школы Сергей Сидоров от КПРФ. Такая же ситуация в округе №8 — сразу два Сергея Шилова. Это работник «Соликамскбумпрома» от эсеров и главный инженер ООО «Водоканал» от «Единой России». Отметим также, что от КПРФ здесь выдвинут действующий вице-спикер, руководитель проекта отдела автоматики и метрологии «Соликамскбумпрома» Евгений Гааг, который в июне покинул «Единую Россию» после проигрыша на праймериз. Его ассоциируют с командой «Соликамскбумпрома».

Один кандидат в составе списка «Единой России» у «Соликамскбумпрома» есть — это начальник отдела информационных технологий компании Владимир Кем в округе №9. Здесь, кстати, тоже сложилась интересная ситуация. Помимо Кема в думу баллотируются: в качестве самовыдвиженца действующий депутат, директор ООО «Мастер» (якобы сотрудничает с «Уралкалием») Дмитрий Кичигин, который проиграл праймериз, и Сергей Кичигин, ведущий инженер «Соликамскбумпрома», от КПРФ.

Позиции бумажников

Всего у «Соликамскбумпрома» 12 кандидатов из числа тех, кто непосредственно работает на предприятии. Помимо Гаага, Кема, Кичигина и Шилова (окорщик 4-го разряда) это начальник отдела таможенного оформления, действующий депутат Сергей Кобзаренко (округ №4, где баллотируются два Сидорова), начальник автотранспортного цеха Андрей Мальцев (округ №6, кандидатом от «Единой России» является начальник управления «Уралкалия» Михаил Морозов, которому Мальцев проиграл праймериз), директор по энергообеспечению и энергоэффективности, действующий депутат Дмитрий Яшин (округ №7, в праймериз не участвовал), мастер участка благоустройства автотранспортного цеха Александр Александров (округ №12), начальник отдела лесного хозяйства, депутат гордумы Евгений Ведерников и инженер по лесосырьевым ресурсам Константин Устюжанин (оба — округ №12), заместитель директора по лесозаготовкам и лесоснабжению Вадим Черенков (округ №21), заместитель главного инженера по охране труда и промышленной безопасности, депутат гордумы Александр Хлызов (округ №22, проиграл праймериз). Хлызова, Кичигина, Гаага выдвинула КПРФ, Черенков и Устюжанин — самовыдвиженцы, остальных семерых кандидатов выдвинула «Справедливая Россия».

Также с командой бумажников ассоциируют вышедших из «Единой России» после проиг­рыша на праймериз спикера думы Дмитрия Дингеса (округ №23, КПРФ) и депутата Вальтера Пельца (округ №5, КПРФ). Сюда же причисляют председателя правления ТСН «Дубравная» Татьяну Шмальц («Справедливая Россия», округ №2, в котором произошёл скандал с дракой агитаторов от ЕР и СР).

Кстати, у Пельца в округе неплохие шансы на победу. Кроме него за мандат борются заместитель директора по производству ООО «Уралкалий-Ремонт» Андрей Попов («Единая Россия») и сотрудница МБУ «Управление по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре Соликамского городского округа» Мария Ребренкова (ЛДПР). В округе Дингеса — руководитель направления по контролю качества медицинских услуг ПАО «Уралкалий» Арсен Абрамишвили («Единая Россия»), звукооператор бюджетного учреждения Олег Локес (ЛДПР) и пенсионер Сергей Шипулин («Справедливая Россия»).

Один из собеседников отмечает, что в целом активных кандидатов у бумажников девять. Остальные три, по всей видимости, выдвигаются либо по собственной инициативе, либо в противовес «Единой России» как однофамильцы, либо в качестве техников.

Позиции калийщиков

На стороне «Уралкалия» выступают 20 работников ПАО, а также дочерней компании ООО «Уралкалий-Ремонт». Кроме того, в этот блок входят бывший замглавы Соликамского района, а сейчас директор ООО «Водоканал» Игорь Мингазеев (округ №2) и главный инженер компании Сергей Шилов. Сюда же, скорее всего, относятся коммерческий директор ООО «ЗападУралНефть», депутат Андрей Якишин (округ №12), а также «спортсмены» — директор спортшколы «Олимпиец», депутат гордумы Сергей Матвеев (округ №11) и Владислав Сидоров. Есть также блок, который ассоциируют с бывшим главой района Олегом Поляковым. Он представлен в основном предпринимателями.

Кстати, говорит собеседник в территории, многие бывшие сотрудники администрации Полякова вернулись в администрацию нового главы округа Евгения Самоукова либо трудо­устроились в бюджетные учреждения.

Точка отсчёта

Это противостояние началось с выборов нового главы Соликамска в феврале. «Соликамск­бумпром» настаивал на продлении срока полномочий Алексея Федотова, «Уралкалий» делал ставку на Евгения Самоукова. Каждая сторона, по мнению источников, которые её представляют, тогда нарушила договорённости. Якобы бумажники «в обмен» на Самоукова получали гарантированный пул кандидатов от «Единой России». Но обещание не сдержали и вели среди депутатов активную кампанию за Федотова. «На этапе праймериз должна была сложиться конструкция, когда амбиции надо было позабыть и сесть за стол переговоров, чтобы обеспечить общий результат», — говорит источник, знакомый с ситуацией. Сейчас же здесь идёт нормальная конкурентная кампания.

«Соликамскбумпром» считает, что обещание не сдержали калийщики, которые, сыграв нечестно на выборах главы и на праймериз, «забрали» себе все квоты «Единой России». В итоге, как полагают собеседники «Нового компаньона», бумажников практически вынудили выдвигать своих кандидатов от других парламентских партий. Стороны надеялись, что ситуацию урегулирует администрация губернатора, но она, говорят, вмешиваться не стала.

При этом отметим, что традиционно на выборах борьба за мандаты идёт с тем прицелом, что именно эти депутаты потом будут выбирать главу. У какого блока больше голосов, тот и будет иметь больше шансов на своего мэра. Однако в Соликамске глава на пять лет избран в феврале. И здесь, кажется, идёт борьба ради борьбы и с непредсказуемым результатом.

Впрочем, не исключено, что глава по тем или иным причинам может и «не досидеть» до конца срока. И тогда вопрос большинства в думе становится критически важным. Кстати, говорят, что вернуться на эту позицию якобы рассчитывает Олег Поляков. Возможно, именно с этой целью он и ведёт свой пул, пользуясь выстроенным в своё время взаимодействием с калийщиками.

Ситуация непростая ещё и с той точки зрения, что главная задача системы сейчас — обеспечение безусловной победы именно «Единой России», без оглядки, кто из кандидатов кого представляет.

Перспективы

В Соликамске всегда было «спокойствие и конструктивность», рассказывает бывший глава города, председатель Контрольно-счётной палаты Пермского края Геннадий Тушнолобов. «Люди всегда договаривались спокойно, — говорит он. — Потому что в любой войне всегда есть жертвы. Может пострадать общее управление городом и его развитие. Политика — это конкуренция, а в ней главное — диалог, как друг с другом, так и с жителями. Я считаю, что обеим сторонам надо садиться за стол переговоров. Готов выступить медиатором».

Конфликт обязательно нужно урегулировать вне зависимости от результатов выборов, соглашается екатеринбургский политолог Александр Белоусов. По его словам, все стороны должны сесть за стол переговоров и договориться. В противном случае может появиться точка нестабильности. «А как они дальше будут функционировать? — рассуждает он. — Как будут принимать бюджет, заслушивать отчёты главы? Ситуация, когда корпоративный конф­ликт вышел в публичную плоскость, в целом для страны не типичная».

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