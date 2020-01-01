Land Cruiser 300: огромный шаг вперед «Тойота» презентовала новый автомобиль Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: VERRA

Культовых автомобилей в мире не так много, Land Cruiser — один из них. К безупречным надежности и проходимости ранних моделей постепенно добавились комфорт, престиж и репутация, созданные 100 и 200 серией. Их популярность в России не случайна: сложные природно-климатические условия, сомнительного качества дороги и огромные расстояния подвергают автомобили серьёзнейшим испытаниям. Стать культовым просто так нельзя — это звание нужно заслужить. Land Cruiser обрел этот статус давным-давно, однако почивать на лаврах никто и не думал: разработка новой модели началась отнюдь не вчера.

И вот новая версия легенды в Перми. Какой она будет? Все давно знают, что доверять фотографиям нельзя, нужно смотреть вживую. Порадует или разочарует? Окажется ли уютным салон? Дотянулись ли до шикарного жидкокристаллического дисплея с учетом размеров этого салона? Сохранится ли неуловимое ощущение «легкого грузовика» или большой внедорожник обретет желанные повадки легкового автомобиля? Улучшится ли тормозная динамика, которой, скажем так, несколько не хватало тяжелой 200-й серии? Шокируют ли ценники или окажутся сравнительно приемлемыми?

Фото: VERRA

Ответы на большинство вопросов дала презентация.

Визуальный ряд коллеги оценили, как сдержанную эволюцию — точнее и не скажешь. Безупречно узнаваемый «Крузак» стал более ярким, поджарым и современным, сохранив при этом преемственность и основательность. Революции, несмотря на новую платформу TNGA GA-F, нет и в конструкции: и рама, и полный привод на привычных местах. К слову, рама и кузов стали легче на 200 кг, центр тяжести инженеры опустили чуть ниже. Самое интересное в рамках борьбы с лишним весом — кузов, кроме задних крыльев, алюминиевый!

Фото: VERRA

Ходовая часть почти не изменилась; тут вообще хочется ввернуть что-то типа «совершенство не требует изменений», а будучи обвиненным в рекламе, просто спросить — ну, а что не так?)

Клиренс остался на уровне 230 мм, углы въезда и съезда стали больше. А вот пневмоподвески не будет: «трехсотке» положены обычные пружины и адаптивные амортизаторы. «Пневма» с изменением дорожного просвета достанется, само собой, люксовому варианту автомобиля в лице Lexus LX.

Фото: VERRA

О важном и весьма волнительном. О моторах. Устои шатаются именно под капотом — легендарные V8 уходят в прошлое! С одной стороны, жаль, с другой — логично, «вписать» их в современные экологические рамки было бы весьма непросто, недёшево и, вероятно, бессмысленно. Поэтому — мощные современные V6 с турбинами. Бензиновый 3,5 (415 л.с., 650 Нм) уже устанавливается на Lexus LS, дизель 3,3 (299 л.с., 700 Нм) дебютирует вместе с автомобилем. Динамика, по словам коллег, улучшилась невероятно — бензиновый V6 с двумя турбокомпрессорами способен разогнать большой автомобиль до 100 км/ч меньше, чем за семь секунд! Разумеется, вносит свою лепту и десятиступенчатый «автомат», работающий быстро и четко.

Ещё один давно беспокоящий владельцев Land Cruiser вопрос — тормоза. Они новые! Новые суппорты, новые диски с большей поверхностью теплоотдачи — о проблеме в корпорации знали и целенаправленно работали над её устранением. По словам коллег из VERRA, все в порядке — новая машина тормозит несравнимо лучше «двухсотки», а перегреть тормоза, несмотря на все усилия, не удалось)

Несмотря на облегчение ряда узлов и агрегатов, общий вес автомобиля почти не изменился. Куда же делись эти почти две сотни килограммов? Ушли в «начинку». Различных систем помощи и ассистентов водителя здесь множество, одно перечисление займёт половину текста; выделю активный круиз-контроль с радаром и системой автоматического торможения — очень помогает в городе с традиционно игнорирующими ПДД велосипедистами и самокатчиками.

О салоне. Как показывает опыт, идеальных салонов не существует. Кому-то нужна немецкая технологичность, кому-то английская роскошь, кому-то японская практичность, кому-то американская брутальность. Салон LC300 японский, но с уклоном в интернациональность. Стоя на своём, японские дизайнеры нет-нет да посматривали на работы своих немецких коллег) Так или иначе, салон понравился — солидный и современный, красивый, но не вычурный, практичный, но не без изящества. Посадка в кресле стало гораздо более «легковой», руль с деревянной отделкой порадовал толщиной обода, большой дисплей делает салон нарядным. Регулировки позволяют занять оптимальное положение за рулём, а вот удобен ли рычаг переключения передач и оптимальны ли усилия на педалях, станет ясно во время тест-драйва.

Что касается цен, то на официальном сайте мы видим следующие цифры: «Стандарт» — 5 666 000 руб., «Комфорт+» — 6 914 000, 70th Anniversary — 7 718 000. Все это — автомобили с бензиновым мотором, дизель появится только осенью. Дорого или нет? Тут каждый решает для себя сам, но если смотреть не абсолютные, а относительные цифры и сравнивать их с ценниками конкурентов, то в целом они выглядят адекватными. Таков рынок.

Автомобиль доступен для тест-драйва с 1 августа. А вот приобрести его будет непросто: квоты на производящийся в Японии внедорожник не очень велики, поэтому заказанный сейчас автомобиль вряд ли удастся получить раньше марта.

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